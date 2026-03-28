Nika Prevc v Planici po izjemnem rekordu zdaj v lovu na še eno zmago

Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc (228,5 metra, 197,2 točke) vodi po prvi seriji tekme za svetovni pokal v Planici. Na prvi tekmi skakalk v zgodovini na največji letalnici na svetu in obenem zadnji v tej sezoni je druga Norvežanka Eirin Maria Kvandal (207,5 m, 184,4), tretja pa Japonka Nozomi Maruyama (211,5 m, 175,5). Druga slovenska predstavnica Nika Vodan (194 m, 153,7) je sedma.

Mlada Slovenka je včeraj na treningu nastopila daleč najbolje med vsemi – na drugem treningu je pristala pri neverjetnih 242,5 metra in tako podrla svetovni rekord. Danes je Prevčeva v poskusni seriji skočila 217,5 m in je bila spet med najboljšimi.

V dolini pod Poncami je bilo na dopoldanski moški tekmi kar dobrih 30 tisoč gledalcev, tudi na ženski tekmi pa jih ni veliko manj.