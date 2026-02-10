  • Delo d.o.o.
TEKMA MEŠANIH EKIP

Nika Prevc v poskusni seriji najdaljša, Domen Prevc peti

Slovenska reprezentanca v smučarskih skokih ima danes lepo priložnost za osvojitev druge kolajne na 25. zimskih olimpijskih igrah v Italiji.
FOTO: Stephanie Lecocq Reuters

FOTO: Kai Pfaffenbach Reuters

Nika Prevc FOTO: Kacper Pempel Reuters
M. U.
 10. 2. 2026 | 18:27
 10. 2. 2026 | 18:27
1:42
Slovenska reprezentanca v smučarskih skokih ima danes lepo priložnost za osvojitev druge kolajne na 25. zimskih olimpijskih igrah v Italiji. Na tekmi mešanih ekip (z začetkom ob 18.45) bo naša četverica Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika Prevc in Domen Prevc v (naj)ožjem krogu favoritov.

Nika Prevc v poskusni seriji najdaljša, Domen Prevc peti

Na štartnem seznamu je dvanajst ekip, med katerimi visoko merijo tudi Japonska, Norveška, Nemčija in Avstrija. Na tekmi so še Finska, Francija, Italija, Kitajska, Poljska, Romunija in ZDA.

V poskusni seriji je bil najboljši Kristoffer Eriksen Sundal (100,5 m) pred včerajšnjim junakom Philippom Raimundom in še enim Nemcem Felixom Hoffmannom. Domen Prevc (98,0 m) je imel 5. rezultat, Anže Lanišek (99,0) devetega. Med ženskami je bila najboljša Nika Prevc (105,5), Nika Vodan (96,0) pa je imela deveti dosežek.

Pred štirimi leti zmagali z več kot 100 točkami naskoka

Na prejšnjih zimskih olimpijskih igrah pred štirimi leti v Pekingu oziroma Zhangjiakouu je Slovenija slavila prepričljivo zmago. Našo ekipo so tedaj sestavljali Nika Vodan (takrat še Križnar), Timi Zajc, Urša Križnar (takrat Bogataj) in Peter Prevc. Na koncu preizkušnje, ki so jo zaznamovale številne diskvalifikacije, so imeli več kot sto točk naskoka pred presenetljivo drugouvrščeno Rusijo, tretje mesto je prav tako nepričakovano osvojila Kanada.

18:32
Bulvar  |  Zanimivosti
BIZARNI IZGOVORI

Najbolj nori izgovori zločincev: »Zakaj je vaš avto krvav? To je menstruacija«

To je mirno napletel policiji ameriški serijski morilec, ki je ubil osem žensk.
10. 2. 2026 | 18:32
18:08
Bulvar  |  Domači trači
GANIL JE SLEDILCE

Romantično priznanje svetovno znanega Slovenca

Za uspehom v svetu superjaht stoji tudi močna partnerska zgodba.
10. 2. 2026 | 18:08
18:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
V OBMOČJU LJUBLJANE

Divjal po avtocesti in si prislužil astronomsko kazen (FOTO)

Izmerjena najvišja hitrost voznika je znašala 153 km/h, njegova povprečna hitrost pa 150 km/h.
10. 2. 2026 | 18:05
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO NAPOVED DNEVA

Zvezdni odsev: dvakrat preverite informacije in bodite potrpežljivi v pogovorih

Preverite, kakšen dan nam napovedujejo zvezde.
10. 2. 2026 | 18:00
17:56
Novice  |  Slovenija
BURNI ODZIVI

Urško Klakočar Zupančič res strah, Janšev poslanec predlaga, naj napiše knjigo »Pubertetnica v zrelih letih« (VIDEO)

Prva dama parlamenta o tem, ali je prvak opozicije diktator, odzivi burni.
10. 2. 2026 | 17:56

IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
Promo
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
