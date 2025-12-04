Nika Prevc vesela za brata, navdušena nad Anžetom

Slovenski šampionki Niki Prevc je vidno odleglo, potem ko je v nedeljskem finalu z novim ženskim rekordom velike skakalnice v Falunu (132 m) odbila napad japonske tekmice Nozomi Marujama in slavila prvo zmago za svetovni pokal v olimpijski zimi. Z nasmehom je jasno pokazala svoje zadovoljstvo nad podvigom na generalki za nordijsko SP leta 2027. Na severu Evrope se praviloma zmeraj dobro počuti. »Skandinavija mi je bila vedno všeč, kar zadeva pa skoke, sem tokrat začela malce slabše in nato iz tekme v tekmo napredovala. V nedeljo mi je resnično močno odleglo, saj mi je končno uspelo najboljše skoke s treningov ponoviti tudi na tekmi, za kar sem si prizadevala že pred tem v Lillehammerju. Nisem še čisto tam, kjer si želim biti, sem pa že zelo blizu,« je Prevčeva zadovoljna s svojim napredkom.

Japonka jo je presenetila

Nika je sezono je odprla s 15. mestom v Lillehammerju, že na drugi tamkajšnji tekmi je skočila na tretjo stopnico, v Falunu pa je navdušila še z drugim in prvim mestom. Čeprav je pričakovala, da bo Marujama po odličnem poletju dobro začela tekmovalno zimo, si vseeno ni mislila, da bo tako močna in stanovitna. »To je bilo verjetno za vse precejšnje presenečenje, sem pa slišala, da so Japonke izboljšale tekmovalne drese. A v nedeljo sem se prepričala, da je tudi ona premagljiva, ko se osredotočim nase,« je poudarila 20-letna članica kranjskega Triglava.

Svetovni pokal se bo že danes (12.00 – kvalifikacije, 17.15 – tekma) nadaljeval v Visli, kjer bo ob Prevčevi, Niki Vodan, sestrah Katri in Tinkari Komar ter Maji Kovačič prvič v tej sezoni med elito nastopila tudi Jerica Jesenko, ki je – mimogrede – minuli petek prepričljivo zmagala na tekmi za slovenski pokal v Kranju. »V preteklosti sem imela tam vedno kakšne težave, zato jih pričakujem tudi tokrat. A bom pripravljena na to, da jih čim prej odpravim. Zdaj sem zelo pozitivno naravnana in se veselim sleherne preizkušnje,« je dejala branilka velikega kristalnega globusa, ki si rada pogleda tudi moške tekme. »Lepo mi je bilo spet videti brata Domna na stopničkah, najbolj pa smo bili navdušeni nad Anžetovima zmagama.«