Nika Prevc z veliko zmago prehitela celo brata Petra, a gledalce je na podelitvi pričakalo nekaj neprijetnega

Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc (135 in 138 m, 294,1 točke) je zmagala na tekmi svetovnega pokala v Klingenthalu. Druga je bila vodilna v pokalu, Japonka Nozomi Maruyama (134 in 135 m, 290,1), tretja pa Norvežanka Anna Odine Stroem (128,5 in 131,5 m, 272,4). Na devetem mestu je končala Nika Vodan (123 in 125,5 m, 249,6).

Dvajsetletna Prevc je s tretjo zmago v sezoni in 25. v karieri na večni lestvici slovenskih zmagovalcev svetovnega pokala na čelu prehitela tekmovalno upokojenega brata Petra Prevca, ki je imel 24 zmag. Med televizijskim prenosom pa je prišlo do hudega kiksa, ki je verjetno marsikomu dvignil pritisk ali povzročil vsaj malo zmede: na zaslonih je med predvajanjem slovenske himne zaplapolala slovaška zastava! Šele v drugem poskusu so jim je uspelo pokazati slovensko.

Na TV zaslonih je gledalce pričakalo neprijetno presenečenje: ob slovenski himni je kamera približala slovaško zastavo. FOTO: Zajem Zaslona/Tv Slovenija

V finalu sta od Slovenk nastopili še Maja Kovačič (118 in 121 m, 209,1), ki je bila 24., in Katra Komar (116,5 in 117,5 m, 203,7), bila je 28. Že po prvi seriji sta izpadli na 37. mestu Tinkara Komar (108,5 m, 85,9) in Jerica Jesenko (108, 80,6), ki je končala na zadnjem, 40. mestu.