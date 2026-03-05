Nika Prevc z zmago osvojila tretji zaporedni veliki kristalni globus: Danes sem super srečna!

Smučarska skakalka Nika Prevc je z zmago na svetovnem pokalu v Lahtiju že šest tekem pred koncem sezone osvojila tretji veliki kristalni globus. Dvajsetletnica je bila najboljša v obeh serijah današnje tekme za svojo 15. zmago v sezoni, skupno pa že 37. v karieri ter jubilejno 50. za ženske smučarske skoke.

Drugo mesto je na današnji tekmi osvojila dvakratna olimpijska prvakinja, Norvežanka Anna Stroem, ki je zaostala za 14,2 točke, tretja pa je bila najbližja zasledovalka Slovenke v skupnem seštevku svetovnega pokala, Nozomi Maruyama. Japonka je zaostala že za 25,9 točke.

»Danes sem super srečna! Na Lahti sem imela zelo lepe spomine iz preteklosti, tako da sem danes že zjutraj na skakalnico prišla zelo dobre volje. Že na treningih sem dobro skakala, predvsem na drugem. Dan res ne bi mogel biti lepši,« je v prvi izjavi za mednarodno zvezo dejala slovenska šampionka, ki še ne ve, ali bo skupno zmago proslavila že danes ali ne.

Od preostalih slovenskih finalistk je Nika Vodan napredovala na 13. mesto, Katra Komar na 24., Ema Klinec pa na 26. Brez točk sta ostali Taja Bodlaj in Jerica Jesenko. V petek na veliki skakalnici v Lahtiju za ženske sledi še ena posamična tekma.