Nika Prevc zapravila 40. zmago za svetovni pokal

Naša najboljša smučarska skakalka Nika Prevc je na tekmi za svetovni pokal v poletih v norveškem Vikersundu zasedla tretje mesto. Vodilna po prvi seriji z 224,0 m dolgim poletom je v finalni pristala pri 204,5 m in zdrsnila na tretje mesto, potem ko je skupno osvojila 411,3 točke. Pred nosilko treh kristalnih globusov v zadnjih treh sezonah, ki je danes naskakovala svojo 40. posamično zmago v svetovnem pokalu, sta se uvrstili Norvežanka Eirin Maria Kvandal (425,9 točke/218 m, 223,0 m) in Švedinja Frida Westman (420,5 točke/225 m, 225 m). Druga slovenska tekmovalka Nika Vodan (404,9 točke/222,5 m, 201,0 m) se je uvrstila takoj za Niko Prevc na četrto mesto, medtem ko je Katra Komar na petkovih kvalifikacijah zasedla 25. mesto in si ni izborila nastopa na današnji preizkušnji.

V finalni seriji se je izkazala Norvežanka Anna Odine Stroem, ki je z 235,5 m dolgim poletom le za pol metra zaostala za rekordno znamko Nike Prevc na lanski tekmi v Vikersundu ter z desetega napredovala na peto mesto.

V nedeljo bo v Vikersundu na sporedu še ena ženska tekma za svetovni pokal v poletih. Kvalifikacije se bodo pričele ob 8.30, tekma pa uro kasneje. Zadnja tekma bo nato 28. marca na finalu svetovnega pokala v poletih v Planici. V današnjih popoldanskih urah bodo na veliko sceno stopili tudi smučarski skakalci. Njihova tekma se bo pričela ob 17.05, slovenske barve pa bodo zastopali Domen Prevc, Žak Mogel, Anže Lanišek in Timi Zajc, medtem ko Rok Oblak ni »preživel« petkovih kvalifikacij.