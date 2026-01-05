Nika Prevc zmagala na prvi tekmi svetovnega pokala v Beljaku

Slovenka Nika Prevc je zmagovalka prve do dveh tekem svetovnega pokala smučarskih skakalk v Beljaku. Dvajsetletna Prevc je za skoka 94,5 in 94 metrov dobila 247,9 točke. Druga je bila Avstrijka Lisa Eder z 2,7 točke zaostanka, tretja pa Nemka Selina Freitag, ki je zaostala 13,4 točke. Prevc, ki je pred tem dobila tudi novoletno turnejo dveh večerov, je tako prišla do šeste zmage v sezoni in skupno 28. Obenem pa je prevzela tudi skupno vodstvo, saj je doslej vodilna Japonka Nozomi Maruyama tokrat slabše opravila svoje delo. Potem ko je bila v prvi seriji šesta, je tekmo končala kot osma.

V finalu so od Slovenk nastopile še deveta po prvem skoku Nika Vodan, ki je bila 17. z 203,6 točke, Taja Terbovšek, ki je po 17. mestu v prvi seriji končala kot 23. s 196,3 točke, in Katra Komar, ki je bila 26. s 194,4 točke. Brez finala pa sta ostali Maja Kovačič s 34. mestom in Tinkara Komar s 40. Nika Prevc je na tekmi v neposredno slovensko soseščino prišla v dobri formi in z lepo popotnico zmage na turneji dveh večerov, obenem pa napovedala naskok na rumeno majico, ki jo je do danes nosila Maruyama, a je imela le še 36 točk prednosti. Že po kvalifikacijah je bila Slovenka boljša, Japonko preskočila za deset metrov in napovedala, da resno razmišlja o rumenem kosu garderobe. Tudi prva serija je potrdila formo slovenske skakalne zvezdnice; skočila je 94,5 metra in prevzela vodstvo, Maruyama je bila šesta z 8,7 točke zaostanka. Najbližji tekmici Prevc pa sta bili Norvežanka Anna Odine Stroem in Eder.

FOTO: Philipp Guelland Afp

V končnici druge serije so se stvari še dodatno obrnile v prid Prevc, saj Japonka ni najbolje opravila svojega nastopa. Z le 88 metri je takoj izgubila dve mesti, na koncu je bila osma. Večji izziv sta za vodilno po prvi seriji predstavljali Freitag, ki je s 94 metri napredovala na zmagovalni oder, ter domačinka Eder, ta je doskočila pri kar 96,5 metra. Zaradi tega dolgega skoka je žirija pred nastopom zadnje v seriji še za eno mesto znižala nalet, kar pa Prevc ni zmedlo. S 94 metri je bila ravno dovolj dobra, da je ostala pred avstrijsko tekmico, čeprav je bila razlika na koncu precej majhna, le 2,7 točke. »Počutim se kar precej razbremenjeno. Res sem skušala napasti in pokazati svoje najboljše skoke. Ti so bili sicer iz skoka v skok slabši, a je bilo na koncu vseeno dovolj. Samo doskoki pa še niso najboljši, očitno je tu želja prevelika,« je za prireditelje tekme v Beljaku takoj po koncu povedala zmagovalka.

Nika Prevc je z današnjo zmago na prvi od dveh beljaških tekem dosegla že skupno 158. uspeh slovenskih tekmovalcev na tekmah najvišje ravni in 41. posamično zmago za skakalke, svoj števec zmag pa je Nika Prevc, že pred tem najboljša po tem kriteriju v Sloveniji, zdaj pomaknila na 28. V torek bo v Beljaku še ena tekma, preden se ženska karavana preseli v Slovenijo. Konec tedna bo Ljubno ob Savinji gostilo dve tekmi najvišje ravni.