Nika upa, da bo imela dovolj prespanih noči

Nika Prevc je na najboljši poti, da na srednji skakalnici pod Rajhovko slavi še četrto zaporedno zmago. Potem ko je slovenska šampionka na Ljubnem ob Savinji v svojo korist odločila zadnje tri tekme za svetovni pokal, je bila prepričljivo najboljša tudi v včerajšnjih kvalifikacijah za današnjo preizkušnjo, za katero bodo zeleno luč prižgali ob 12. uri. S skokom, dolgim 85,5 metra, je bila 20-letna članica kranjskega Triglava med vsemi najdaljša, zato je zasluženo prejela nagrado v višini 1500 evrov.

Najbližjo zasledovalko, Avstrijko Liso Eder (82 m), ki je minuli ponedeljek in torek v Beljaku dvakrat le za las zaostala za Prevčevo, je tokrat ugnala za 10,9 točke. To je za tako majhno napravo, kot je ljubenska, res veliko. Niki se tako pred številnimi navijači ponuja lepa priložnost, da unovči prednost poznavanja domače skakalnice in v skupni razvrstitvi za svetovni pokal še izdatno poveča naskok pred najhujšo tekmico Nozomi Marujama, ki se je – tako kot druge Japonke – odpovedala nastopu na spektaklu v Sloveniji. Pred obema tekmama je imela dvakratna svetovna prvakinja in rekorderka že natanko 100 točk zaloge pred omenjeno 27-letno Azijko.

Nika Vodan se je v včerajšnjih kvalifikacijah izkazala s petim mestom. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Na današnji tekmi 9 Slovenk Ob Niki Prevc in Niki Vodan so se skozi včerajšnje kvalifikacije bolj ali manj zanesljivo prebile tudi sestri Katra Komar (78 m/17. mesto) in Tinkara Komar (78 m/21.) ter Maja Kovačič (80 m/25.), Taja Terbovšek (78 m/26.), Jerica Jesenko (76,5 m/30.), Ajda Košnjek (75,5 m/34.) in Taja Sitar (75,5 m/36.). To pomeni, da bo v današnji uvodni seriji (12.00) nastopilo kar devet Slovenk. Jutrišnja tekma se bo prav tako začela ob 12. uri.

Želi si, da bi uživala

Zelo dobro se je v kvalifikacijah odrezala tudi naša najizkušenejša reprezentantka Nika Vodan (84 m), ki je med 57 tekmovalkami iz petnajstih držav zasedla 5. mesto. »S svojo pripravljenostjo sem zelo zadovoljna, dobro se mi je izšla zadnja tekma v Beljaku (7.), v bistvu tudi ponedeljkova, na žalost pa sem bila takrat po doskoku malce nerodna. Ker sem zaradi slabih ocen z devetega mesta zdrsnila na 17., sem bila prvi hip kar jezna nase. A to je zdaj za menoj in pozitivno pričakujem obe preizkušnji na Ljubnem, kjer si želim le še malce več sproščenosti,« je dejala Vodanova, ki je za vodilno reprezentančno kolegico in soimenjakinjo včeraj zaostala za 12,1 točke.

»V zadnjem obdobju sem lepo stopnjevala svojo formo. Doslej smo imeli pravi rock'n'roll z veliko preizkušnjami, pred nami pa jih je še kar nekaj. Upam, da bodo čim manj stresne in da bom imela dovolj prespanih noči,« si je zaželela 25-letna članica SSK Norica Žiri, ki se nadeja, da bo ta konec tedna pred svojim navijači predvsem uživala ter na tekmah osrečila samo sebe z dobrimi skoki in s piko na i pri pristankih.

Nika Prevc, Nika Vodan in Katra Komar (z leve) so bile včeraj na Ljubnem najboljše tri Slovenke. FOTO: Blaž Samec

Okrnjena konkurenca v Zakopanah Na moških tekmah za svetovni pokal v Zakopanah – današnji superekipni preizkušnji (16.10) in jutrišnji posamični (16.00) – bo konkurenca zelo okrnjena. Ob japonskih asih z Rjojujem Kobajašijem in Renom Nikaidom na čelu na Poljskem ni niti avstrijskih zvezdnikov Daniela Tschofeniga in Stefana Krafta niti najboljših Nemcev Felixa Hoffmanna in Philippa Raimunda. Tako bo imel tudi Domen Prevc lepo priložnost, da se še utrdi na vrhu skupne razvrstitve. Ob njem bodo pod slovensko zastavo v Zakopanah skakali še Anže Lanišek, Žak Mogel, Rok Oblak in Timi Zajc.

S sotekmovalkami je za novinki med svetovno elito na Ljubnem, domačo matadorko Tajo Terbovšek (78 m/26.), ki se je zanesljivo prebila skozi kvalifikacije, in Izadoro Kopač (71,5 m/54.), ki se, žal, tako kot Taja Košir (73,5 m/45.) in Živa Andrić (73 m/51.) ni uvrstila na današnjo tekmo, pripravila zanimiv krst. »Takšen je pač naš protokol. Tudi sama sem šla skozi to,« se je Vodanova v smehu spomnila svojega krsta v svetovnem pokalu na Ljubnem izpred desetih let, ko je morala ob cesti stati s plakatom in čakati, da so ji vozniki potrobili.