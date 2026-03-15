HOLMENKOLLEN

Niki Prevc na rojstni dan ni uspelo priti na stopničke

S petega po polovici tekme na Holmenkollnu je nazadovala na končno šesto mesto.
Nika Prevc danes praznuje 21. rojstni dan. FOTO: Petri Korteniemi Via Reuters
Nika Prevc danes praznuje 21. rojstni dan. FOTO: Petri Korteniemi Via Reuters
STA, M. J.
 15. 3. 2026 | 16:00
 15. 3. 2026 | 16:10
Skupni zmagovalki sezone svetovnega pokala smučarskih skakalk Niki Prevc se na 21. rojstni dan ni posrečil napad na stopničke. Prevc je v soboto s petega mesta po prvi seriji slavila 17. zmago v sezoni ter 39. v karieri, danes pa je s petega po polovici tekme nazadovala na končno šesto. Zmagala je Japonka Yuki Ito.

Prevc je bila najboljša v kvalifikacijah pred današnjo tekmo, s čimer je napovedala lov na svojo jubilejno, 40. zmago v svetovnem pokalu. V prvi seriji pa je za vodilno nabrala dobrih devet točk zaostanka, v finalu pa se ji ni posrečil napad na zmagovalni oder. Prevc (213,7 točke) je tako zasedla šesto mesto, na repu najboljše deseterice je končala še Nika Vodan (194,9), ki si je deseto mesto razdelila z legendarno Japonko Saro Takanashi

Pet Slovenk do točk

Ema Klinec (185,7) je v finalu napredovala na 17. mesto, Taja Bodlaj (165,7) je bila 25., Maja Kovačič (157,5) pa 27. Brez tekme je danes po ponesrečenem kvalifikacijskem nastopu od slovenskih skakalk ostala Katra Komar, ki je bila 46. Za dvojno japonsko slavje je poleg zmagovalke Ito (225,6) poskrbela še Nozomi Maruyama (225,1) na drugem mestu, za veselje domačih navijačev v Oslu je s tretjim mestom poskrbela dvakratna olimpijska zmagovalka Anna Stroem (222,2).

Do konca sezone skakalke čakajo le še smučarski poleti. Najprej prihodnji konec tedna v norveškem Vikersundu, nato pa bodo Prevc in druščina prvič letele še na finalu sezone v Planici.

Lifestyle  |  Izlet
IZLET

Ko obiskovalci odkrijejo te točke, ni več poti nazaj

Slovenija leži na stičišču štirih geografskih svetov, kjer se letni časi in pokrajine prelivajo v neskončne možnosti gibanja na prostem, zato je odlična destinacija za ljubitelje športnih aktivnosti v naravi.
5. 3. 2026 | 16:30
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Bo to udarec za ameriške velikane?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Bulvar  |  Glasba in film
POLETJE

V Ljubljani se obeta pestro dogajanje

Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 14:36
Lifestyle  |  Izlet
NIŠ

Iščete svojo naslednjo destinacijo?

V Nišu vas ljudje pričakajo z nasmehom in toplino, ki jo je danes redko kje še mogoče srečati. Zato vam, če iščete svojo naslednjo balkansko destinacijo, priporočamo, da se ustavite na jugu Srbije in doživite nekaj, česar ne boste pozabili.
6. 3. 2026 | 20:30
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Izlet
IZLET

Ko obiskovalci odkrijejo te točke, ni več poti nazaj

Slovenija leži na stičišču štirih geografskih svetov, kjer se letni časi in pokrajine prelivajo v neskončne možnosti gibanja na prostem, zato je odlična destinacija za ljubitelje športnih aktivnosti v naravi.
5. 3. 2026 | 16:30
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Bo to udarec za ameriške velikane?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Bulvar  |  Glasba in film
POLETJE

V Ljubljani se obeta pestro dogajanje

Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 14:36
Lifestyle  |  Izlet
NIŠ

Iščete svojo naslednjo destinacijo?

V Nišu vas ljudje pričakajo z nasmehom in toplino, ki jo je danes redko kje še mogoče srečati. Zato vam, če iščete svojo naslednjo balkansko destinacijo, priporočamo, da se ustavite na jugu Srbije in doživite nekaj, česar ne boste pozabili.
6. 3. 2026 | 20:30
