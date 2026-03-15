Niki Prevc na rojstni dan ni uspelo priti na stopničke

Skupni zmagovalki sezone svetovnega pokala smučarskih skakalk Niki Prevc se na 21. rojstni dan ni posrečil napad na stopničke. Prevc je v soboto s petega mesta po prvi seriji slavila 17. zmago v sezoni ter 39. v karieri, danes pa je s petega po polovici tekme nazadovala na končno šesto. Zmagala je Japonka Yuki Ito.

Prevc je bila najboljša v kvalifikacijah pred današnjo tekmo, s čimer je napovedala lov na svojo jubilejno, 40. zmago v svetovnem pokalu. V prvi seriji pa je za vodilno nabrala dobrih devet točk zaostanka, v finalu pa se ji ni posrečil napad na zmagovalni oder. Prevc (213,7 točke) je tako zasedla šesto mesto, na repu najboljše deseterice je končala še Nika Vodan (194,9), ki si je deseto mesto razdelila z legendarno Japonko Saro Takanashi.

Pet Slovenk do točk

Ema Klinec (185,7) je v finalu napredovala na 17. mesto, Taja Bodlaj (165,7) je bila 25., Maja Kovačič (157,5) pa 27. Brez tekme je danes po ponesrečenem kvalifikacijskem nastopu od slovenskih skakalk ostala Katra Komar, ki je bila 46. Za dvojno japonsko slavje je poleg zmagovalke Ito (225,6) poskrbela še Nozomi Maruyama (225,1) na drugem mestu, za veselje domačih navijačev v Oslu je s tretjim mestom poskrbela dvakratna olimpijska zmagovalka Anna Stroem (222,2).

Do konca sezone skakalke čakajo le še smučarski poleti. Najprej prihodnji konec tedna v norveškem Vikersundu, nato pa bodo Prevc in druščina prvič letele še na finalu sezone v Planici.