Nika Prevc je z izjemno predstavo v drugi seriji ponovno zmagala

Najboljša skakalka te zime Nika Prevc (228,5 točke) je zmagovalka tekme za svetovni pokal v norveškem Oslu. V finalu je z najdaljšim skokom tekme napredovala s petega mesta na sam vrh in za 2,4 točke ugnala Japonko Nozomi Maruyama. Za danes še 20-letno Prevc je bila to že 17. zmaga v sezoni, skupno pa 39. v karieri. Že v Lahtiju pretekli teden si je najboljša skakalka zadnjih let zagotovila tretji zaporedni veliki kristalni globus.

Potem ko je bila v prvi seriji peta, je v drugo Prevc, ki bo 21. rojstni dan praznovala v nedeljo, precej popravila vtis in pristala pri 127 m. Daljava dneva je bila na koncu dovolj celo za zmago, potem ko je za 4,5 m preskočila tudi po prvi seriji vodilno Maruyamo. Tretja je bila na koncu dvakratna olimpijska prvakinja, Norvežanka Anna Odine Stroem (224,1).

Štiri Slovenke do točk

Od Slovenk so do točk prišle še tri. Ema Klinec (184,9) je bila 15., Nika Vodan (167,7) je v finalu nekaj mest pridobila in bila na koncu 21., Taja Bodlaj (143,6) pa je zasedla 28. mesto. Brez finala sta ostali Maja Kovačič in Katra Komar. V nedeljo bo na skakalnici Holmenkollnsbakken še ena posamična tekma za ženske.