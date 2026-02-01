  • Delo d.o.o.
SVETOVNI POKAL

Niko Prevc daljava dneva v Willingenu popeljala na tretjo stopničko

Današnja tekma je zadnja preizkušnja svetovnega pokala, preden se bo karavana preselila v Italijo na zimske olimpijske igre.
Nika Prevc FOTO: Leon Kuegeler, Reuters
Nika Prevc FOTO: Leon Kuegeler, Reuters
STA, A. G.
 1. 2. 2026 | 15:02
 1. 2. 2026 | 15:05
1:02
Potem ko je najboljša smučarska skakalka zadnjih sezon Nika Prevc (235,1 točke) po prvi seriji svetovnega pokala v Willingenu zasedala šele osmo mesto, ji je v finalu uspela daljava dneva s 146 metri. Ta je Slovenko popeljala na tretjo stopničko zmagovalnega odra. Slovenski uspeh je s šestim mestom dopolnila Nika Vodan (216,9).

Na zadnji tekmi pred začetkom zimskih olimpijskih iger je zmago slavila Norvežanka Eirin Kvandal (251,8 točke), druga je bila Japonka Nozomi Maruyama (243,9). Dobro sta nastopili tudi preostali dve slovenski olimpijki. Maja Kovačič (165) je zasedla 17., Katra Komar (155,1) pa 21. mesto.

V Willingenu bo ob 16. uri na sporedu še moška tekma, v kvalifikacijah je bil najboljši slovenski as Domen Prevc.

