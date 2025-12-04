Niko Prevc diskvalificirali! V slovenskem taboru v šoku, ko so izvedeli, zakaj

V Wisli so smučarske skakalke opravile kvalifikacije pred današnjo tekmo svetovnega pokala. V kvalifikacijah je bila najboljša zmagovalka zadnje tekme v Falunu Nika Prevc, najboljša že na treningih, ki pa ne bo nastopila na tekmi. Prevc so naknadno diskvalificirali zaradi neustrezne opreme. Skakala je s predolgimi smučmi.

V slovenskem taboru so bili po izločitvi najboljše Slovenke v šoku. »Prav veliko nihanj v opremi si ne privoščimo. Res gre za zelo majhne razlike. Danes je bilo to 100 gramov za diskvalifikacijo. Prav je, da je žirija striktna in prav je, da tudi najboljše diskvalificirajo, če je tako. Ni pomembno, ali zmagaš v kvalifikacijah ali si zadnji, pravila so za vse enaka. Pravila je potrebno spoštovati in če si izven teh pravil, je potrebno biti kaznovan,« je za Smučarsko zvezo Slovenije dejal glavni trener slovenske ženske A-ekipe Jurij Tepeš.

Prevc je skočila 119 m in Norvežanko Anno Odine Stroem (116,5 m) ugnala za 2,2 točke. Vodilna v svetovnem pokalu Japonka Nozomi Maruyama je s skokom 117 m za Slovenko zaostala za 9,5 točke. Po diskvalifikaciji Prevc je kvalifikacije dobila Stroem (122,4 točke) pred Maruyamo in Avstrijko Liso Eder. Nika Vodan je bila po diskvalifikaciji Prevc osma, na tekmo pa sta se uvrstili še Katra Komar (26. mesto) in Maja Kovačič (37.). Brez tekme sta ob Prevc ostali še dve Slovenki Tinkara Komar (41.) in Jerica Jesenko (45.). Prva serija prve od dveh tekem v Wisli bo ob 17.15.