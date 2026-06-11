  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NAJVEČJI ŠOV NA ZEMLJI SE ZAČENJA

Nocoj bo v Ciudadu de Mexicu odprtje 23. mundiala z 48 reprezentancami in 104 tekmami (FOTO)

Glavna favorita Španija in Francija.
Kapetan Argentine Lionel Messi je pred štirimi leti dvignil Fifin pokal po zmagi proti Franciji. FOTO: Anne-christine Poujoulat/AFP

Kapetan Argentine Lionel Messi je pred štirimi leti dvignil Fifin pokal po zmagi proti Franciji. FOTO: Anne-christine Poujoulat/AFP

Stadion Azteca, uradno preimenovan v Banorte, bo gostil prvo tekmo SP, Mehika pa bo postala prva država, ki bo SP gostila tretjič. FOTO: Luis Cortes/Reuters

Stadion Azteca, uradno preimenovan v Banorte, bo gostil prvo tekmo SP, Mehika pa bo postala prva država, ki bo SP gostila tretjič. FOTO: Luis Cortes/Reuters

Kylian Mbappe je prvi favorit za najboljšega strelca turnirja. FOTO: Stephane Mahe/Reuters

Kylian Mbappe je prvi favorit za najboljšega strelca turnirja. FOTO: Stephane Mahe/Reuters

Thomas Tuchel in Harry Kane verjameta v uspeh Anglije. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Thomas Tuchel in Harry Kane verjameta v uspeh Anglije. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Gianni Infantino in dobitnik prve Fifine nagrade za mir Donald Trump sta si ogledala trofejo za svetovnega prvaka. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Gianni Infantino in dobitnik prve Fifine nagrade za mir Donald Trump sta si ogledala trofejo za svetovnega prvaka. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Kapetan Argentine Lionel Messi je pred štirimi leti dvignil Fifin pokal po zmagi proti Franciji. FOTO: Anne-christine Poujoulat/AFP
Stadion Azteca, uradno preimenovan v Banorte, bo gostil prvo tekmo SP, Mehika pa bo postala prva država, ki bo SP gostila tretjič. FOTO: Luis Cortes/Reuters
Kylian Mbappe je prvi favorit za najboljšega strelca turnirja. FOTO: Stephane Mahe/Reuters
Thomas Tuchel in Harry Kane verjameta v uspeh Anglije. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
Gianni Infantino in dobitnik prve Fifine nagrade za mir Donald Trump sta si ogledala trofejo za svetovnega prvaka. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
Peter Zalokar
 11. 6. 2026 | 06:29
8:05
A+A-

Messi, Ronaldo, Neymar, Mbappe, Haaland, Vinicius, Yamal, Modrić, Kane ... Še nikdar ni bilo toliko svetovnih nogometnih zvezdnikov zbranih na enem svetovnem prvenstvu in še nikdar ni bil seznam kandidatov za naslov svetovnega prvaka tako širok, kot bo na SP 2006, ki se bo začelo nocoj z otvoritveno tekmo med Mehiko in Južno Afriko v Ciudadu de Mexicu (19.00). Prvi mundial, ki ga organizirajo tri države, bo prvič štel 48 reprezentanc, ki bodo odigrale rekordne 104 tekme. »Največji šov na Zemlji,« napoveduje tudi avtor Fifine himne Robbie Williams.

Mundial v ZDA, Mehiki in Kanadi ima tudi nekaj resnih »lepotnih« napak. Vrtoglave cene vstopnic, drage namestitve, dolga potovanja, težave z vizumi ter politika populističnega samodržca Donalda Trumpa so marsikoga odvrnili od obiska ZDA, kjer bo večina tekem. Hotelirji že tarnajo nad pomanjkanjem interesa. Ob tem turnirju grozijo tudi huda vročina in pogoste nevihte. Pravila v ZDA so jasna: če je v krogu 13 kilometrov od stadiona zaznan udar strele, se tekma prekine za pol ure. Če v tem času ni novega udara, se nadaljuje, a lahko se zgodi, da bo prekinitev trajala tudi več ur. Na lanskem klubskem SP je tekma med Chelseajem in Benfico je trajala štiri ure in 38 minut.

Stadion Azteca, uradno preimenovan v Banorte, bo gostil prvo tekmo SP, Mehika pa bo postala prva država, ki bo SP gostila tretjič. FOTO: Luis Cortes/Reuters
Stadion Azteca, uradno preimenovan v Banorte, bo gostil prvo tekmo SP, Mehika pa bo postala prva država, ki bo SP gostila tretjič. FOTO: Luis Cortes/Reuters

Mbappe in Kane, ki sta dosegla 12 oziroma osem golov na svetovnih prvenstvih, sta med tistimi, ki lovijo večni rekord Nemca Miroslava Kloseja s 16 goli.

»Vročina je ovira, ki jo moramo premagati, ne izgovor. Zaupam igralcem, Anglija lahko pride daleč,« pravi angleški selektor Thomas Tuchel, ki je imel z ekipo v ZDA skrbno načrtovane vročinske priprave. Vroče bo že v Dallasu, kjer bosta Anglija in Hrvaška, polfinalistki SP 2018, 17. t. m. odigrali enega od derbijev prvega dela. V Dallasu naj bi bilo ob 15. uri po lokalnem času 34 stopinj Celzija, resnični občutek zaradi vlage naj bi bil 41 stopinj. Na srečo je stadion AT&T pokrit in klimatiziran, takšna sta le še v Houstonu in Atlanti, drugod bo zelo težko igrati zlasti podnevi. Nekatere tekme se bodo začele že ob 11. uri po lokalnem času, nekatere ob 13. uri, vključno z otvoritveno.

Evropa 12, Južna Amerika 10

Kot zatrjuje in upa Fifin predsednik Gianni Infantino, bodo vse te omenjene skrbi lanski sneg, ko bodo nogometaši brcnili prvo žogo. Podobno kot pred štirimi leti v Katarju bo imel glavno besedo nogomet. Pa se mu posvetimo tudi mi ... Kdo bo prvak? Bo Evropa trinajstič osvojila zlati kipec ali Južna Amerika enajstič? Bo Argentina ubranila naslov? Lahko preseneti reprezentanca iz Afrike, Azije, morda Srednje Amerike? Kaj lahko na domačem terenu uprizorijo tri gostiteljice?

Seveda ne gre zaupati podrobni analizi, ki jo je med ekonomisti izvedla agencija Reuters, je pa zanimiva. Po njej bo Francija premagala Španijo in 19. julija na stadionu MetLife v New Jerseyju dvignila pokal, petkratni prvaki Brazilci pa naj bi bili največje razočaranje.

Kylian Mbappe je prvi favorit za najboljšega strelca turnirja. FOTO: Stephane Mahe/Reuters
Kylian Mbappe je prvi favorit za najboljšega strelca turnirja. FOTO: Stephane Mahe/Reuters

155.000 prebivalcev ima Curaçao, najmanjša država udeleženka na svetovnih prvenstvih

Za 160 anketirancev z vsega sveta je ta raziskava celo bolj nehvaležna kot makroekonomske napovedi v obdobju vojn in energetske krize. Francija je v anketi prejela 35 odstotkov glasov, da osvoji tretji naslov, in je tako za las prehitela Španijo z 31 odstotki, kar je dokaj skladno s stavnimi platformami, kot je Polymarket.

Selektor Francije Didier Deschamps bi tako postal prvi trener po Italijanu Vittoriu Pozzu iz leta 1938 z dvema naslovoma svetovnega prvaka in edini, ki bi mu to uspelo po tem, ko je pokal dvignil že kot igralec leta 1998. »Počasi. Francija ima težko skupino z nevarnima Norveško in Senegalom,« žogo umirja Deschamps.

Argentini, branilki naslova in vodilni reprezentanci na aktualni lestvici Fife, Portugalski in Angliji pripadajo preostala tri mesta v top 5. Po razočaranju v finalu leta 2022 je Francija res videti pripravljena, da gre tokrat korak dlje. V ekipi je kar precej igralcev, ki imajo izkušnje iz finala v Dohi, ti pa so zdaj na vrhuncu svojih karier, kar potrjuje tudi vzpon nekaterih članov PSG, ki je pred kratkim ubranil naslov v ligi prvakov.

Mbappe vs. Kane

Najboljši strelec in igralec naj bi bil Kylian Mbappe, ki bo spočit, saj je v zadnjem času malo igral pri Real Madridu. Mbappe naj bi premagal kapetana angleške reprezentance Harryja Kana, dobitnika evropskega zlatega čevlja po rekordni sezoni z 61 goli za Bayern. Za oba je dosegljiv še en mejnik. Mbappe in Kane, ki sta dosegla 12 oziroma osem golov na svetovnih prvenstvih, sta med tistimi, ki lovijo večni rekord Nemca Miroslava Kloseja s 16 goli, skupaj z Lionelom Messijem, ki jih ima na računu 13.

Za Messija (38), pa tudi Ronalda (41), Luko Modrića (40), Neymarja (34), Edina Džeka (40) bo to labodji spev na mundialih, medtem ko lahko Mbappe (27) odigra še tri prvenstva, Kane (32) pa realno še dva. Med kandidati za zlato kopačko so poleg Mbappeja, Kana in Messija še Španec Mikel Oyarzabal, Erling Haaland, Lamine Yamal, Cristiano Ronaldo, Ousmane Dembele, Julian Alvarez in Vinicius Junior.

Thomas Tuchel in Harry Kane verjameta v uspeh Anglije. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
Thomas Tuchel in Harry Kane verjameta v uspeh Anglije. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Na vodilnih svetovnih stavnicah so prvi favoriti Španci (kvota 5,5) pred Francozi (6), Angleži (7,5), Brazilci (8), Portugalci (9), Argentinci (10) in Nemci (15). Presenetljivo visoko so Norvežani, na devetem mestu (26).

Kdo bi lahko presenetil iz ozadja? Omenjeno Norveško z napadalcem Manchester Cityja Haalandom je izbralo 21 odstotkov vprašanih, Japonsko 15 odstotkov, sledita Mehika in Maroko. Braziliji ne napovedujejo nič dobrega. Tudi prihod Carla Ancelottija na selektorsko klop – Italijan se je že naučil brazilsko himno, da bo pel skupaj z igralci – ni okrepil zaupanja. Skoraj tretjina vprašanih je izbrala seleção kot največjo nogometno velesilo, ki bo razočarala, sledita ji Anglija in Nemčija.

Že tretjič zapored ne bo z nogometom obsedene Italije, prvič se bodo svetu predstavili Jordanija, Uzbekistan, Zelenortski otoki in Curaçao.

Fenomen Curaçao

Povprečna cena vstopnic za tekme rednega dela je okrog 430 evrov, za finale je tačas med 6000 in 7000 evri. Cene se sproti spreminjajo zaradi Fifinega dinamičnega modela, ki upošteva gibanje povpraševanja in ponudbe. Že tretjič zapored ne bo z nogometom obsedene Italije, prvič se bodo svetu predstavile Jordanija, Uzbekistan (selektor Fabio Cannavaro), Zelenortski otoki in Curaçao, otoška državica s 155.000 prebivalci, katere reprezentanca je na SP dopotovala s šolskim avtobusom. Po letu 1998 se vračajo Norveška, Avstrija in Škotska, po letu 2014 BiH, za katero bo v odsotnosti naše reprezentance pesti stiskalo veliko Slovencev.

Gianni Infantino in dobitnik prve Fifine nagrade za mir Donald Trump sta si ogledala trofejo za svetovnega prvaka. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
Gianni Infantino in dobitnik prve Fifine nagrade za mir Donald Trump sta si ogledala trofejo za svetovnega prvaka. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Curaçao bo na SP debitiral proti Nemčiji in njegov selektor Dick Advocaat ne izobeša bele zastave. »Curaçao je ekipa, ki jo bo težko premagati. Vsi prebivalci živijo zanjo,« pravi Nizozemec. Kolega Julian Nagelsmann mu pritrjuje: »Naša skupina je težka, že Curaçao bo za nas velik izziv.« V skupini E sta sicer še Slonokoščena obala in Ekvador.

980 sličic vsebuje Paninijev album FIFA World Cup 2026, ima 112 strani, v paketu je po sedem sličic.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Lionel MessiSP 2026SP v nogometuFrancijaLuka ModrićAnglijaZDANemčijasvetovno prvenstvo v nogometu
ZADNJE NOVICE
08:18
Novice  |  Slovenija
CELJSKI MESTNI GOZD

Gozd je postal koncertna dvorana: Prisluhi v Mestnem gozdu s posebnim programom ob jubileju

Festival presega običajen okvir koncertne prireditve.
Marko Pigac11. 6. 2026 | 08:18
08:11
Bralci
POSLEDICE NEURJA

Pretresljivi prizori strašnega neurja po Sloveniji: »Prišlo je v roku pol minute od nikoder« (VIDEO in FOTO)

Orkanski veter je tudi dvigoval strehe.
11. 6. 2026 | 08:11
08:04
Novice  |  Svet
LOBIRANJE ZA DRAŽJA ZDRAVILA

Trump postavlja nov ultimat Evropi: Nemčija prva na udaru

Administracija ameriškega predsednika po vsej Evropi začenja obsežno akcijo prepričevanja, da bi vlade sledile britanskemu zgledu in plačevale več za zdravila.
11. 6. 2026 | 08:04
08:02
Novice  |  Svet
NIKOGAR SE NE BOJIJO

Ščurki spreminjajo Indijo, v New Delhiju na tisoče mladih stopilo na ulice

Brezposelni so se šli sprva satiro, zdaj so pomemben glas generacije Z. Medtem so vzpostavili gibanje, ki se ne boji nikogar.
11. 6. 2026 | 08:02
08:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Spoznajte prve znake bolezni, ki vam lahko zagreni življenje

Noge so bolele že vašo mamo in babico pred njo, zato si zvečer, z nogami na kavču, mirno rečete, da v vaši družini to tako pač je.
11. 6. 2026 | 08:00
07:58
Šport  |  Odmevi
SP V NOGOMETU 2026

Slovenija bo imela predstavnika na svetovnem prvenstvu: gre za sodnika, ki je razbesnel zvezdnike Reala

Slavko Vinčić je eden najvidnejših slovenskih nogometnih sodnikov.
11. 6. 2026 | 07:58

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Spoznajte prve znake bolezni, ki vam lahko zagreni življenje

Noge so bolele že vašo mamo in babico pred njo, zato si zvečer, z nogami na kavču, mirno rečete, da v vaši družini to tako pač je.
11. 6. 2026 | 08:00
Novice  |  Slovenija
TEŽKE RAZMERE

Brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
5. 6. 2026 | 08:08
Šport  |  Športni trači
INTERVJU

Zgodba slovenskega športnika, ki mnoge preseneti

Doma še vedno hranijo list papirja, na katerega si je kot najstnik zapisal načrt svoje kariere. Danes je Jaka Bijol eden najbolj prepoznavnih slovenskih nogometašev.
10. 6. 2026 | 07:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Hallux valgus: ko ukrivljen palec postane več kot le estetska težava

Mnogi ljudje menijo, da je ukrivljen nožni palec predvsem estetska težava, vendar je resnica precej drugačna.
Promo Slovenske novice8. 6. 2026 | 10:05
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Hallux valgus: ko ukrivljen palec postane več kot le estetska težava

Mnogi ljudje menijo, da je ukrivljen nožni palec predvsem estetska težava, vendar je resnica precej drugačna.
Promo Slovenske novice8. 6. 2026 | 10:05
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE V HRBTU

Skolioza: kdaj ukrivljenost hrbtenice postane resen problem?

Kaj, če vaše bolečine v križu, vratu in ramenih kažejo na stanje, ki se pogosto razvija neopazno, a lahko vodi do resnih težav, če ni ustrezno obravnavano?
9. 6. 2026 | 08:46
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Ljubljančanka, ki navdihuje s posebno zgodbo

Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju brez popolnosti, družinski mizi, gostinstvu kot vsakodnevni improvizaciji in novem kreativnem prostoru, kjer bo lahko kuhala tudi tisto, kar še nima koncepta.
Gregor Knafelc4. 6. 2026 | 14:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Izberi poklic, ne stereotip

Edino dekle v razredu, danes svetovna prvakinja (video)

Poklic naj določajo interesi, ne stereotipi. To s svojo zanimivo poklicno potjo dokazuje mlada gozdarka Maša Kurent.
10. 6. 2026 | 09:10
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DONOSNO

Nov način uporabe polnilnic: priložnost za lastnike

Lastniki električnih vozil že izbirajo drugače. V turizmu in gostinstvu polnilnica postaja podobna storitev, kot sta bila nekoč Wi-Fi ali klimatska naprava.
5. 6. 2026 | 07:49
PremiumPromo
Šport  |  Tekme
FRANJA

Znane podrobnosti o velikem kolesarskem dogodku v Sloveniji

Maraton Franja BTC City je mednarodni športno-rekreativni dogodek z najdaljšo tradicijo v Sloveniji.
5. 6. 2026 | 08:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PODJETNIŠTVO

Prelomnica, ki se lahko primerja s Fordovim tekočim trakom

V podkastu Supermoč je Jernej Pirc, direktor BNI Adria, spregovoril o tem, zakaj podjetniki danes za uspeh ne potrebujejo le dobrih idej, temveč predvsem kakovostno podporno okolje, prave ljudi in odprtost za nove tehnologije.
9. 6. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Tudi vedno več Slovenk se sooča s to težavo

Z vadbeno oziroma stresno inkontinenco se srečuje veliko žensk – ne glede na starost ali telesno pripravljenost.
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 09:15
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SKRB ZASE

Magnezija telo ne more proizvesti: privoščite mu redni vnos

Magnezij je za človeško telo ključni mineral, nujno potreben za normalno delovanje vseh procesov.
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 09:35
Šport  |  Športni trači
VIDEO

»Žalostno je iti sam na pivo«

Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
5. 6. 2026 | 13:35
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SPREMEMBA

Ljudje so opazili razliko, še preden je sama dojela, kaj se dogaja

Gospa Hilda je ena od zadovoljnih pacientk dr. Trampuša, ki je po dolgoletni agoniji zaradi parodontoze dobila nasmeh, ki je povrnil veselje v vsakdanu.
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 07:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
RECEPTI

Poletne ideje brez kompliciranja

Ko kuhamo preprosto, je kakovost sestavin na prvem mestu. Zakaj slovenski paradižnik in kumare LUŠT ostajata prva izbira za hitre in sočne obroke?
10. 6. 2026 | 13:50
Promo
Novice  |  Slovenija
POVEZANI

Kaj danes pomeni, da si »out«? Presenetilo vas bo

Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
11. 6. 2026 | 07:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOGODKI PO SLOVENIJI

Iščete idejo za petkov večer? Našli smo nekaj za vas

Poletje festivalov, glasbe in doživetij
Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 11:06
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Varčevanje ni iz mode. Le dobilo je nov pomen

V času hitrih sprememb, negotovih trgov in vsakodnevnih finančnih odločitev se vedno več ljudi vrača k osnovnemu vprašanju:
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 09:09
Photo
Bulvar  |  Domači trači
PRESENEČENJE

Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
3. 6. 2026 | 08:16
Photo
Novice  |  Slovenija
POČITNIŠKA MALHA

Tisoči se odpravljajo na dopust, ne spreglejte pomembnih stvari

Poletni meseci so za voznike in vozila najbolj naporni. Vročina, zastoji, utrujenost, polno obremenjeni avtomobili in dolge avtocestne etape lahko povzročijo tudi okvare. Strokovnjaki opozarjajo, da se varna in udobna pot začne že nekaj dni pred odhodom.
8. 6. 2026 | 09:08
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAKLADI SLOVENIJE

Mare Santo – zaklad Jadranskega morja

Na približno 20 metrih globine v slovenskem morju že več let nastaja ena najbolj nenavadnih slovenskih zgodb.
9. 6. 2026 | 11:30
Šport  |  Športni trači
INTERVJU

Mama Žana Kranjca: »Ni on edini na svetu, ki ima težavo«

Mama olimpijskega podprvaka pojasnjuje, zakaj se doma skoraj ne pogovarjajo o smučanju in kako športniku pomagati po neuspehu.
8. 6. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Gledališče Koper: šest premier, veliki avtorji in prostor za človeka

V času, ko svet zaznamujejo napetosti, družbena polarizacija in vse večja osamljenost posameznika, Gledališče Koper v sezono vstopa z jasnim sporočilom:
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 09:22
Promo
Novice  |  Slovenija
ŽIVLJENJE

Želimo samo preživeti ali tudi kakovostno živeti?

Ko človek izve, da ima resno bolezen, najprej pomisli samo eno: da bi preživel.
Promo Slovenske novice8. 6. 2026 | 11:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TVEGANJE

Zakaj zdravniki opozarjajo na eno najnevarnejših »nevidnih bolezni«

Življenje je pot, zdravje je cilj! Izberi pravo pot. In to še danes.
29. 4. 2026 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
SKRB ZA VARNOST

Kako poskrbeti za varnejši jutri

Se tudi v vse hitrejšem tempu življenja zanašate na dobro organizacijo in načrtovanje?
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 10:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki