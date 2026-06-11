Nocoj bo v Ciudadu de Mexicu odprtje 23. mundiala z 48 reprezentancami in 104 tekmami (FOTO)

Messi, Ronaldo, Neymar, Mbappe, Haaland, Vinicius, Yamal, Modrić, Kane ... Še nikdar ni bilo toliko svetovnih nogometnih zvezdnikov zbranih na enem svetovnem prvenstvu in še nikdar ni bil seznam kandidatov za naslov svetovnega prvaka tako širok, kot bo na SP 2006, ki se bo začelo nocoj z otvoritveno tekmo med Mehiko in Južno Afriko v Ciudadu de Mexicu (19.00). Prvi mundial, ki ga organizirajo tri države, bo prvič štel 48 reprezentanc, ki bodo odigrale rekordne 104 tekme. »Največji šov na Zemlji,« napoveduje tudi avtor Fifine himne Robbie Williams.

Mundial v ZDA, Mehiki in Kanadi ima tudi nekaj resnih »lepotnih« napak. Vrtoglave cene vstopnic, drage namestitve, dolga potovanja, težave z vizumi ter politika populističnega samodržca Donalda Trumpa so marsikoga odvrnili od obiska ZDA, kjer bo večina tekem. Hotelirji že tarnajo nad pomanjkanjem interesa. Ob tem turnirju grozijo tudi huda vročina in pogoste nevihte. Pravila v ZDA so jasna: če je v krogu 13 kilometrov od stadiona zaznan udar strele, se tekma prekine za pol ure. Če v tem času ni novega udara, se nadaljuje, a lahko se zgodi, da bo prekinitev trajala tudi več ur. Na lanskem klubskem SP je tekma med Chelseajem in Benfico je trajala štiri ure in 38 minut.

Stadion Azteca, uradno preimenovan v Banorte, bo gostil prvo tekmo SP, Mehika pa bo postala prva država, ki bo SP gostila tretjič. FOTO: Luis Cortes/Reuters

Mbappe in Kane, ki sta dosegla 12 oziroma osem golov na svetovnih prvenstvih, sta med tistimi, ki lovijo večni rekord Nemca Miroslava Kloseja s 16 goli.

»Vročina je ovira, ki jo moramo premagati, ne izgovor. Zaupam igralcem, Anglija lahko pride daleč,« pravi angleški selektor Thomas Tuchel, ki je imel z ekipo v ZDA skrbno načrtovane vročinske priprave. Vroče bo že v Dallasu, kjer bosta Anglija in Hrvaška, polfinalistki SP 2018, 17. t. m. odigrali enega od derbijev prvega dela. V Dallasu naj bi bilo ob 15. uri po lokalnem času 34 stopinj Celzija, resnični občutek zaradi vlage naj bi bil 41 stopinj. Na srečo je stadion AT&T pokrit in klimatiziran, takšna sta le še v Houstonu in Atlanti, drugod bo zelo težko igrati zlasti podnevi. Nekatere tekme se bodo začele že ob 11. uri po lokalnem času, nekatere ob 13. uri, vključno z otvoritveno.

Evropa 12, Južna Amerika 10

Kot zatrjuje in upa Fifin predsednik Gianni Infantino, bodo vse te omenjene skrbi lanski sneg, ko bodo nogometaši brcnili prvo žogo. Podobno kot pred štirimi leti v Katarju bo imel glavno besedo nogomet. Pa se mu posvetimo tudi mi ... Kdo bo prvak? Bo Evropa trinajstič osvojila zlati kipec ali Južna Amerika enajstič? Bo Argentina ubranila naslov? Lahko preseneti reprezentanca iz Afrike, Azije, morda Srednje Amerike? Kaj lahko na domačem terenu uprizorijo tri gostiteljice?

Seveda ne gre zaupati podrobni analizi, ki jo je med ekonomisti izvedla agencija Reuters, je pa zanimiva. Po njej bo Francija premagala Španijo in 19. julija na stadionu MetLife v New Jerseyju dvignila pokal, petkratni prvaki Brazilci pa naj bi bili največje razočaranje.

Kylian Mbappe je prvi favorit za najboljšega strelca turnirja. FOTO: Stephane Mahe/Reuters

155.000 prebivalcev ima Curaçao, najmanjša država udeleženka na svetovnih prvenstvih

Za 160 anketirancev z vsega sveta je ta raziskava celo bolj nehvaležna kot makroekonomske napovedi v obdobju vojn in energetske krize. Francija je v anketi prejela 35 odstotkov glasov, da osvoji tretji naslov, in je tako za las prehitela Španijo z 31 odstotki, kar je dokaj skladno s stavnimi platformami, kot je Polymarket.

Selektor Francije Didier Deschamps bi tako postal prvi trener po Italijanu Vittoriu Pozzu iz leta 1938 z dvema naslovoma svetovnega prvaka in edini, ki bi mu to uspelo po tem, ko je pokal dvignil že kot igralec leta 1998. »Počasi. Francija ima težko skupino z nevarnima Norveško in Senegalom,« žogo umirja Deschamps.

Argentini, branilki naslova in vodilni reprezentanci na aktualni lestvici Fife, Portugalski in Angliji pripadajo preostala tri mesta v top 5. Po razočaranju v finalu leta 2022 je Francija res videti pripravljena, da gre tokrat korak dlje. V ekipi je kar precej igralcev, ki imajo izkušnje iz finala v Dohi, ti pa so zdaj na vrhuncu svojih karier, kar potrjuje tudi vzpon nekaterih članov PSG, ki je pred kratkim ubranil naslov v ligi prvakov.

Mbappe vs. Kane

Najboljši strelec in igralec naj bi bil Kylian Mbappe, ki bo spočit, saj je v zadnjem času malo igral pri Real Madridu. Mbappe naj bi premagal kapetana angleške reprezentance Harryja Kana, dobitnika evropskega zlatega čevlja po rekordni sezoni z 61 goli za Bayern. Za oba je dosegljiv še en mejnik. Mbappe in Kane, ki sta dosegla 12 oziroma osem golov na svetovnih prvenstvih, sta med tistimi, ki lovijo večni rekord Nemca Miroslava Kloseja s 16 goli, skupaj z Lionelom Messijem, ki jih ima na računu 13.

Za Messija (38), pa tudi Ronalda (41), Luko Modrića (40), Neymarja (34), Edina Džeka (40) bo to labodji spev na mundialih, medtem ko lahko Mbappe (27) odigra še tri prvenstva, Kane (32) pa realno še dva. Med kandidati za zlato kopačko so poleg Mbappeja, Kana in Messija še Španec Mikel Oyarzabal, Erling Haaland, Lamine Yamal, Cristiano Ronaldo, Ousmane Dembele, Julian Alvarez in Vinicius Junior.

Thomas Tuchel in Harry Kane verjameta v uspeh Anglije. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Na vodilnih svetovnih stavnicah so prvi favoriti Španci (kvota 5,5) pred Francozi (6), Angleži (7,5), Brazilci (8), Portugalci (9), Argentinci (10) in Nemci (15). Presenetljivo visoko so Norvežani, na devetem mestu (26).

Kdo bi lahko presenetil iz ozadja? Omenjeno Norveško z napadalcem Manchester Cityja Haalandom je izbralo 21 odstotkov vprašanih, Japonsko 15 odstotkov, sledita Mehika in Maroko. Braziliji ne napovedujejo nič dobrega. Tudi prihod Carla Ancelottija na selektorsko klop – Italijan se je že naučil brazilsko himno, da bo pel skupaj z igralci – ni okrepil zaupanja. Skoraj tretjina vprašanih je izbrala seleção kot največjo nogometno velesilo, ki bo razočarala, sledita ji Anglija in Nemčija.

Že tretjič zapored ne bo z nogometom obsedene Italije, prvič se bodo svetu predstavili Jordanija, Uzbekistan, Zelenortski otoki in Curaçao.

Fenomen Curaçao

Povprečna cena vstopnic za tekme rednega dela je okrog 430 evrov, za finale je tačas med 6000 in 7000 evri. Cene se sproti spreminjajo zaradi Fifinega dinamičnega modela, ki upošteva gibanje povpraševanja in ponudbe. Že tretjič zapored ne bo z nogometom obsedene Italije, prvič se bodo svetu predstavile Jordanija, Uzbekistan (selektor Fabio Cannavaro), Zelenortski otoki in Curaçao, otoška državica s 155.000 prebivalci, katere reprezentanca je na SP dopotovala s šolskim avtobusom. Po letu 1998 se vračajo Norveška, Avstrija in Škotska, po letu 2014 BiH, za katero bo v odsotnosti naše reprezentance pesti stiskalo veliko Slovencev.

Gianni Infantino in dobitnik prve Fifine nagrade za mir Donald Trump sta si ogledala trofejo za svetovnega prvaka. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Curaçao bo na SP debitiral proti Nemčiji in njegov selektor Dick Advocaat ne izobeša bele zastave. »Curaçao je ekipa, ki jo bo težko premagati. Vsi prebivalci živijo zanjo,« pravi Nizozemec. Kolega Julian Nagelsmann mu pritrjuje: »Naša skupina je težka, že Curaçao bo za nas velik izziv.« V skupini E sta sicer še Slonokoščena obala in Ekvador.