Nocoj in jutri bomo dobili še osem udeležencev osmine finala lige prvakov

Newcastle je z nogo in pol prestopil vrata osmine finala lige prvakov, Bayer Leverkusen z eno nogo, velikana nocojšnjih tekem pa sta v škripcih. Atletico se je ustavil na pragu, Inter pa še sopiha po stopnišču. Bo Jan Oblak ostal edini slovenski nogometaš v elitnem Uefinem tekmovanju? Bo Inter strl trd norveški oreh? Danes in jutri bomo dobili odgovor, katerih osem klubov se bo pridružilo osmerici, ki se je skozi ligaški del neposredno uvrstila med 16 najboljših. Potem ko je že po prvem delu nepričakovano izpadel italijanski prvak Napoli, so bile prve tekme »play-offa« za osmino finala nočna mora za preostale tri italijanske klube. Juventus bo skušal jutri uprizoriti čudež proti Galatasarayu, potem ko je v Istanbulu izgubil z 2:5, Atalanta pa bo lovila zaostanek dveh golov proti Borussii.

8 golov je na zadnjih treh tekmah prejel Atletico.

Danes pa težka naloga čaka vodilno moštvo serie A iz Milana, ki je prejšnji teden znotraj arktičnega kroga zmrznilo pri 1:3. Zaostanek ne bi bil tako skrb vzbujajoč, če ne bi Bodø/Glimt kazal imenitnih predstav. Potem ko se je v prejšnji sezoni prebil do polfinala evropske lige, je v tej najprej v kvalifikacijah razbil Sturm, v prvi sezoni lige prvakov pa vzel točke praški Slavii, Tottenhamu in Borussii, v januarskih zadnjih dveh kolih pa šokiral Manchester City (3:1 doma) in Atletico Madrid (2:1 v gosteh).

Ni zimskih počitnic za Norvežane

Zanimivo, Bodø/Glimt je norveško prvenstvo končal že 30. novembra lani, ko je za točko izgubil naslov državnega prvaka proti Vikingu iz Stavangerja, od takrat je odigral samo dve prijateljski tekmi z lokalnima kluboma ter štiri v ligi prvakov. Nobene ni izgubil. Vprašanje pa je, kako se bo ekipa trenerja Kjetila Knutsena (ni imel igralske kariere), ki z izjemo ruskega vratarja Nikite Haikina nima tujcev, znašla pod pritiskom polnega San Sira.

Za Inter še zdaleč ne moremo reči, da je v slabi formi. Na zadnjih 15 tekmah je zbral 12 zmag, remi z Napolijem in dva poraza, oba v ligi prvakov, proti Arsenalu in Bodø-Glimtu, oba z 1:3. V soboto je suvereno z 2:0 zmagal v Lecceju in prednost pred mestnim tekmecem Milanom povečal na 10 točk. Ima pa trener Cristian Chivu težavo, ker so poškodovani najboljši strelec Lautaro Martínez ter Hakan Calhanoglu in Denzel Dumfries. V prejšnji sezoni se je Inter prebil vse do finala, na poti pa z jekleno voljo izločil velikana, kakršna sta Bayern in Barcelona. »Moramo pokazati najboljše, še vedno imamo možnosti za napredovanje in borili se bomo do konca. Imam 24 čudovitih (meravigliosi) igralcev, ki vedo, kakšen je naš cilj v sezoni,« ekipi zaupa Romun, ki je nasledil Simoneja Inzaghija.

Kakšen bo nocoj Atletico?

Atletico? Na papirju ima lažjo nalogo, a zgolj na papirju. Club Brugge je v Belgiji pokazal kakovost, se vrnil po zaostanku z 0:2 in 2:3 ter na koncu prisilil Špance, da so se reševali z izbijanjem žoge izpred svojega gola. Atleti februarja kažejo dva različna obraza. Po zmagi z Betisom s 5:0 v gosteh v španskem pokalu je le tri dni kasneje z istim tekmecem doma izgubil z 0:1. Zatem je v pokalu s 4:0 razbil Barcelono in tri dni kasneje izgubil z 0:3 pri Rayu Vallecanu. Nazadnje je v soboto spet pokazal moč in s 4:2 odpravil Espanyol ter se utrdil na četrtem mestu v la ligi.

11 milijonov evrov je vredno napredovanje v osmino finala lige prvakov.

Kakšen obraz bo nocoj pokazala zasedba Diega Simeoneja, ki je nekoč slovela po granitni obrambi, na zadnjih treh tekmah pa je Oblak prejel kar osem golov? »Potrebovali smo te tri točke za mir v ekipi pred pomembno tekmo v ligi prvakov. Vesel sem, ker nas zgodaj prejeti gol ni iztiril in smo zadeli štirikrat zapored. V torek bomo potrebovali vso pomoč navijačev in skupaj z njimi verjamem, da bomo napredovali,« je po sobotni tekmi povedal Argentinec, ki nima večjih težav zaradi poškodb (odsotna sta le Nico Gonzalez in Pablo Barrios), v napadu bo lahko računal na prekaljene strelce, kot so Antoine Griezmann, Julian Alvarez, Alexander Sørloth, Ademola Lookman ter sin Giuliano Simeone.

Se bodo Norvežani smejali tudi po koncu današnje tekme? FOTO: Thomas Andersen/Reuters

Diego Simeone računa tudi na navijače. FOTO: Susana Vera/Reuters