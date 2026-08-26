Nocoj povratna tekma slovensko-slovaškega dvoboja prvakov

Kakšna bo evropska jesen slovenskega nogometnega prvaka Celje: v znamenju lige prvakov ali evropske lige? To je sladka uganka za Celjane in njihove privržence, ki pred današnjo povratno tekmo zadnjega kvalifikacijskega sita za uvrstitev v LP na razprodanem stadionu Z'dežele razmišljajo izključno o plesu z najboljšimi v Evropi in jesenski »champions league«. Tako blizu morebitnim tekmam z madridskim Realom, Barcelono, Bayernom, Paris St-Germainom ... še niso bili, toda na poti do paradiža jim še enkrat stoji zahteven in izkušenejši tekmec, slovaški prvak Slovan.

Zajc na Norveškem Od slovenskih nogometašev se za ligo prvakov ob Slovanovih članih Andražu Šporarju in Kenana Bajriću potegujeta še Miha Zajc in Gašper Trdin. Nekdanji slovenski reprezentant bo z zagrebškim Dinamom gostoval pri norveškem prvaku Vikingu. V Zagrebu je bil izid 2:2. Trdin je član bolgarskega prvaka Levskega, ki bo gostoval v Atenah pri AEK. Prva tekma se je razpletla brez golov.

Izhodišče je za oba prvaka enako, izid iz prve tekme v Bratislavi 1:1 (Roman Čerepkai 15.; Milot Avdyli 41.) pomeni le to, da bo napredoval, kdor koli bo zmagal, in to na kakršen koli način. V primeru neodločenega izida se bo dvoboj zavlekel v podaljšek, če še po njem ne bo zmagovalca, bo odločala loterija strelov z bele točke.

Milot Avdyli se je v kvalifikacijah uveljavil kot eden od najbolj standardnih mož v celjski zasedbi. FOTO: Borut Živulović/Reuters

Več milijonov evrov razlike

Kdo je bil slabe volje po prvih 90 minutah bitke v Bratislavi, ni skrival gostujoči tabor z vidno nezadovoljnim trenerjem. »Možnosti so 50-odstotne,« je prepričan nekdaj igralec najvišjega svetovnega razreda, ko je potegnil črto pod prvo tekmo in okrcal tudi nemškega sodnika. A tudi pri Slovanu nekateri mislijo drugače, eden takšnih je akter prepričljive zmage nad slovenskimi prvaki izpred dveh let in nekdanji odlični reprezentančni napadalec. »Celje je drugačno, tudi Slovan je, ampak je kakovostnejši. Toda treba je biti pazljiv, z močnimi čustvi lahko dosežeš veliko. Iz lastnih izkušenj vemo, kako smo pred dvema letoma na zadnji oviri izločili danskega prvaka Midtjylland. Bil je favorit in se je opekel. Celje je zdaj v podobni vlogi, kot je bil takrat Slovan,« je pred gostovanjem v Celju razmišljal zdaj 35-letni »upokojenec«, ki se je podal v trenerski posel pri Slovanu.

Kako razmišljajo Celjani pred tekmo, kakršne še niso igrali, in so tako blizu, a hkrati še vedno zelo daleč? Tudi ni več res, da ničesar ne morejo izgubiti. Lahko, zelo veliko, poraz bi bil merljiv v milijonih evrov, razočaranje bi trajalo precej dolgo – kljub prav tako tolažilni nagradi in zgodovinski uvrstitvi v evropsko ligo. Celjani bi se po Mariborčanih kot drugi uvrstili v LP, je pa že prvi in edini, ki bi igral v EL.

18,6 milijona evrov znaša denarna nagrada za uvrstitev v ligo prvakov, 4,13 milijona pa za uvrstitev v evropsko ligo.

Prvi mož Celja Valerij Kolotilo je le še tekmo oddaljen od uresničitve sanj. FOTO: Blaž Samec

»Do tukaj smo prišli s trdim delom in si zaslužimo biti tukaj. Ker imamo v svojih rokah priložnost igrati v skupinskem delu lige prvakov, bomo dali vse od sebe. Vemo, da bomo imeli podporo številnih navijačev, kar bo za nas zelo pomembno. Spoštujemo nasprotnika, ker je kakovosten in ima zelo dobre posameznike, ampak imamo tudi mi kakovostne igralce. Kot moštvo smo zelo močni,« trener Celjani skrival, da je njegov najmočnejši adut kompaktno in uigrano moštvo, ki ima tudi na klopi za rezervne igralce dovolj džokerjev. V Bratislavi je z mojstrovino zablestel. »Vzdušje v ekipi je odlično. Navijačem lahko obljubim, da smo pripravljeni, da bomo igrali s pogumom in s strastjo. Potrebujemo njihovo pomoč,« je pred svojimi in tudi za vse soigralce najpomembnejšimi 90 minutami v karieri povedal 24-letni Kosovec, eden od tistih, ki ima v začetni enajsterici zacementiran status. Le da je zdaj po sili razmer levi bočni branilec.

Campelos tudi sicer nima velikih skrbi, s kom začeti tekmo vseh tekem. Morda lahko preseneti, toda ...«O tem, kdo bo igral ... To je skrivnost in je kot loterija. Kot da bi razkril izžrebane številke. Kar lahko povem, je to, da so vsi igralci pripravljeni in nabrušeni. Prepričan sem, da bo, četudi zamenjam 11 igralcev, drugih 11 igralo z vsem srcem, strastjo in vso predanostjo,« se Portugalec ni pustil zapeljati. Še pomembnejše je, da se ne bo tudi zvečer, da ga tekmec Toure ne bo presenetil.

Glavni sodnik bo 43-letni Španec Alejandro Hernández. Velja za ostrega sodnika. V karieri je sodil šest največjih španskih derbijev.

FOTO: ZX/IGD