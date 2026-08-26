  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
CELJANI ZA ZGODOVINO

Nocoj povratna tekma slovensko-slovaškega dvoboja prvakov

V ligo prvakov vodi kakršna koli zmaga.
Celjski trener Vitor Campelos piše zgodovino. FOTO: Blaž Samec

Celjski trener Vitor Campelos piše zgodovino. FOTO: Blaž Samec

FOTO: ZX/IGD

FOTO: ZX/IGD

Prvi mož Celja Valerij Kolotilo je le še tekmo oddaljen od uresničitve sanj. FOTO: Blaž Samec

Prvi mož Celja Valerij Kolotilo je le še tekmo oddaljen od uresničitve sanj. FOTO: Blaž Samec

Milot Avdyli se je v kvalifikacijah uveljavil kot eden od najbolj standardnih mož v celjski zasedbi. FOTO: Borut Živulović/Reuters

Milot Avdyli se je v kvalifikacijah uveljavil kot eden od najbolj standardnih mož v celjski zasedbi. FOTO: Borut Živulović/Reuters

Tekma je razprodana, na stadionu Z'dežele bo približno 11.500 navijačev. FOTO: Facebook NK Celje

Tekma je razprodana, na stadionu Z'dežele bo približno 11.500 navijačev. FOTO: Facebook NK Celje

Celjski trener Vitor Campelos piše zgodovino. FOTO: Blaž Samec
FOTO: ZX/IGD
Prvi mož Celja Valerij Kolotilo je le še tekmo oddaljen od uresničitve sanj. FOTO: Blaž Samec
Milot Avdyli se je v kvalifikacijah uveljavil kot eden od najbolj standardnih mož v celjski zasedbi. FOTO: Borut Živulović/Reuters
Tekma je razprodana, na stadionu Z'dežele bo približno 11.500 navijačev. FOTO: Facebook NK Celje
Gorazd Nejedly
 26. 8. 2026 | 07:13
5:02
A+A-

Kakšna bo evropska jesen slovenskega nogometnega prvaka Celje: v znamenju lige prvakov ali evropske lige? To je sladka uganka za Celjane in njihove privržence, ki pred današnjo povratno tekmo zadnjega kvalifikacijskega sita za uvrstitev v LP na razprodanem stadionu Z'dežele razmišljajo izključno o plesu z najboljšimi v Evropi in jesenski »champions league«. Tako blizu morebitnim tekmam z madridskim Realom, Barcelono, Bayernom, Paris St-Germainom ... še niso bili, toda na poti do paradiža jim še enkrat stoji zahteven in izkušenejši tekmec, slovaški prvak Slovan.

Zajc na Norveškem

Od slovenskih nogometašev se za ligo prvakov ob Slovanovih članih Andražu Šporarju in Kenana Bajriću potegujeta še Miha Zajc in Gašper Trdin. Nekdanji slovenski reprezentant bo z zagrebškim Dinamom gostoval pri norveškem prvaku Vikingu. V Zagrebu je bil izid 2:2. Trdin je član bolgarskega prvaka Levskega, ki bo gostoval v Atenah pri AEK. Prva tekma se je razpletla brez golov.

Izhodišče je za oba prvaka enako, izid iz prve tekme v Bratislavi 1:1 (Roman Čerepkai 15.; Milot Avdyli 41.) pomeni le to, da bo napredoval, kdor koli bo zmagal, in to na kakršen koli način. V primeru neodločenega izida se bo dvoboj zavlekel v podaljšek, če še po njem ne bo zmagovalca, bo odločala loterija strelov z bele točke.

Milot Avdyli se je v kvalifikacijah uveljavil kot eden od najbolj standardnih mož v celjski zasedbi. FOTO: Borut Živulović/Reuters
Milot Avdyli se je v kvalifikacijah uveljavil kot eden od najbolj standardnih mož v celjski zasedbi. FOTO: Borut Živulović/Reuters
Kdo je bil slabe volje po prvih 90 minutah bitke v Bratislavi, ni skrival gostujoči tabor z vidno nezadovoljnim trenerjem Yayo Tourejem. »Možnosti so 50-odstotne,« je prepričan nekdaj igralec najvišjega svetovnega razreda, ko je potegnil črto pod prvo tekmo in okrcal tudi nemškega sodnika Felixa Zweyerja. A tudi pri Slovanu nekateri mislijo drugače, eden takšnih je akter prepričljive zmage nad slovenskimi prvaki izpred dveh let in nekdanji odlični reprezentančni napadalec Robert Mak. »Celje je drugačno, tudi Slovan je, ampak je kakovostnejši. Toda treba je biti pazljiv, z močnimi čustvi lahko dosežeš veliko. Iz lastnih izkušenj vemo, kako smo pred dvema letoma na zadnji oviri izločili danskega prvaka Midtjylland. Bil je favorit in se je opekel. Celje je zdaj v podobni vlogi, kot je bil takrat Slovan,« je pred gostovanjem v Celju razmišljal zdaj 35-letni »upokojenec«, ki se je podal v trenerski posel pri Slovanu.

Več milijonov evrov razlike

Kako razmišljajo Celjani pred tekmo, kakršne še niso igrali, in so tako blizu, a hkrati še vedno zelo daleč? Tudi ni več res, da ničesar ne morejo izgubiti. Lahko, zelo veliko, poraz bi bil merljiv v milijonih evrov, razočaranje bi trajalo precej dolgo – kljub prav tako tolažilni nagradi in zgodovinski uvrstitvi v evropsko ligo. Celjani bi se po Mariborčanih kot drugi uvrstili v LP, je pa že prvi in edini, ki bi igral v EL.

18,6 milijona evrov znaša denarna nagrada za uvrstitev v ligo prvakov, 4,13 milijona pa za uvrstitev v evropsko ligo.

Prvi mož Celja Valerij Kolotilo je le še tekmo oddaljen od uresničitve sanj. FOTO: Blaž Samec
Prvi mož Celja Valerij Kolotilo je le še tekmo oddaljen od uresničitve sanj. FOTO: Blaž Samec
»Do tukaj smo prišli s trdim delom in si zaslužimo biti tukaj. Ker imamo v svojih rokah priložnost igrati v skupinskem delu lige prvakov, bomo dali vse od sebe. Vemo, da bomo imeli podporo številnih navijačev, kar bo za nas zelo pomembno. Spoštujemo nasprotnika, ker je kakovosten in ima zelo dobre posameznike, ampak imamo tudi mi kakovostne igralce. Kot moštvo smo zelo močni,« trener Celja Vitor Campelos ni skrival, da je njegov najmočnejši adut kompaktno in uigrano moštvo, ki ima tudi na klopi za rezervne igralce dovolj džokerjev. V Bratislavi je z mojstrovino zablestel Milot Avdyli. »Vzdušje v ekipi je odlično. Navijačem lahko obljubim, da smo pripravljeni, da bomo igrali s pogumom in s strastjo. Potrebujemo njihovo pomoč,« je pred svojimi in tudi za vse soigralce najpomembnejšimi 90 minutami v karieri povedal 24-letni Kosovec, eden od tistih, ki ima v začetni enajsterici zacementiran status. Le da je zdaj po sili razmer levi bočni branilec.

Campelos tudi sicer nima velikih skrbi, s kom začeti tekmo vseh tekem. Morda lahko preseneti, toda ...«O tem, kdo bo igral ... To je skrivnost in je kot loterija. Kot da bi razkril izžrebane številke. Kar lahko povem, je to, da so vsi igralci pripravljeni in nabrušeni. Prepričan sem, da bo, četudi zamenjam 11 igralcev, drugih 11 igralo z vsem srcem, strastjo in vso predanostjo,« se Portugalec ni pustil zapeljati. Še pomembnejše je, da se ne bo tudi zvečer, da ga tekmec Toure ne bo presenetil.

Glavni sodnik bo 43-letni Španec Alejandro Hernández. Velja za ostrega sodnika. V karieri je sodil šest največjih španskih derbijev.

FOTO: ZX/IGD
FOTO: ZX/IGD

Tekma je razprodana, na stadionu Z'dežele bo približno 11.500 navijačev. FOTO: Facebook NK Celje
Tekma je razprodana, na stadionu Z'dežele bo približno 11.500 navijačev. FOTO: Facebook NK Celje

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

nogometliga prvakovCeljeSlovanBratislava
ZADNJE NOVICE
08:41
Novice  |  Kronika  |  Doma
SOJENJE

Belokranjka Maja v zapor zaradi umetnih nohtov

Mladi mamici za roparsko tatvino leto dni zapora.
Tanja Jakše Gazvoda26. 8. 2026 | 08:41
08:27
Bulvar  |  Tuji trači
STARA JE BILA 80 LET

Znano, zakaj je umrla Dolly Parton (VIDEO in FOTO)

Kraljica country glasbe se je dalj časa borila z zdravstvenimi težavami.
26. 8. 2026 | 08:27
08:20
Bulvar  |  Domači trači
VROČE FOTOGRAFIJE

Po rojstvu dvojčkov bolj vroča kot kadarkoli: Lea Mihevc takole pozirala nad mestom (FOTO)

Svojo manekensko kariero je gradila tudi v tujini.
26. 8. 2026 | 08:20
08:19
Novice  |  Svet
TROJANSKI KONJ

Marta Kos s komentarjem razburila Vučića, on ji ni ostal dolžan! Tole ji je zabrusil

Vučić ne dvomi, da so bile njene besede namenjene prav Srbiji.
26. 8. 2026 | 08:19
08:09
Bulvar  |  Domači trači
INTERVJU

Sloviti dirigent se vrača v Ljubljano: »To mesto je postalo del mojega življenja« (FOTO)

V Cankarjevem domu bo z vrhunskimi solisti povezal Saint-Saënsa, Beethovna in Čajkovskega.
Danica Lovenjak26. 8. 2026 | 08:09
07:43
Novice  |  Svet
DAVICA

Umrla štiriletna deklica Anna, pri tem okužila še 10 sorodnikov

Epidemiološka preiskava v družini je razkrila grozljivo razsežnost: pri vsaj desetih družinskih članih, v glavnem mladoletnikih, so potrdili prisotnost bakterije.
26. 8. 2026 | 07:43

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA KAKOVOST ZDRAVSTVA

Ko kakovost zdravstvene obravnave postane merljiva

Staranje prebivalstva, pomanjkanje kadra in tehnološki razvoj povečujejo pritiske na zdravstveni sistem, zato je zagotavljanje kakovosti in varnosti ključno.
Promo Slovenske novice25. 8. 2026 | 09:42
Promo
Novice  |  Slovenija
IZVOZNIKI

Svet se zapira. Kakšne priložnosti ima Slovenija?

Nova pravila svetovne trgovine od izvoznikov zahtevajo več kot iskanje novih kupcev. Zahtevajo nov razmislek o celotni izvozni strategiji.
7. 8. 2026 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Rekordna prodaja električnih avtomobilov, a subvencij je zmanjkalo

Dr. Slavko Ažman: Če trg zdaj ustavimo, lahko porušimo preboj, na katerega smo čakali leta
19. 8. 2026 | 09:19
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA KAKOVOST ZDRAVSTVA

Ko kakovost zdravstvene obravnave postane merljiva

Staranje prebivalstva, pomanjkanje kadra in tehnološki razvoj povečujejo pritiske na zdravstveni sistem, zato je zagotavljanje kakovosti in varnosti ključno.
Promo Slovenske novice25. 8. 2026 | 09:42
Promo
Novice  |  Slovenija
IZVOZNIKI

Svet se zapira. Kakšne priložnosti ima Slovenija?

Nova pravila svetovne trgovine od izvoznikov zahtevajo več kot iskanje novih kupcev. Zahtevajo nov razmislek o celotni izvozni strategiji.
7. 8. 2026 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Rekordna prodaja električnih avtomobilov, a subvencij je zmanjkalo

Dr. Slavko Ažman: Če trg zdaj ustavimo, lahko porušimo preboj, na katerega smo čakali leta
19. 8. 2026 | 09:19
Promo
Lifestyle  |  Polet
TRIGLAV TEK

Tekaški praznik v novi preobleki

Na Brdu pri Kranju bo 12. septembra 14. Triglav tek by MOJtribe, ki poleg teka in zabavnega spremljevalnega programa letos prinaša še novost – MOJ pohod.
25. 8. 2026 | 08:31
PromoPhoto
Novice  |  Kmetijske novice
SEJEM AGRA 2026

Vabljeni na sejem AGRA 2026, praznik sodelovanja, tradicije in prihodnosti!

Na 64. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni vas od 22. do 26. avgusta čakajo novi izdelki in spoznanja, najboljši nasveti in jedi, nepozabna doživetja in srečanja.
Promo Slovenske novice24. 8. 2026 | 10:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZNANOST

Ste vedeli, kaj nam vse pokaže gensko testiranje? (video)

Preventiva postaja močno orodje za zdravo in dolgo življenje. S pravimi pristopi lahko izberemo boljšo pot do dolgoživosti.
Promo Slovenske novice21. 8. 2026 | 11:53
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Širijo se v Zagreb: kakšni so njihovi načrti?

Na Hrvaškem imajo pomembno vlogo veliki pokojninski in vzajemni skladi, dodatno spodbudo pa naj bi prinesel hrvaški investicijski račun.
25. 8. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOGRADNJA

Brilosa ustvarja prihodnost bivanja od Kamnika do slovenske obale

Brilosa je slovensko investicijsko in projektno podjetje, specializirano za razvoj in gradnjo stanovanjskih in poslovnih kompleksov po vsej Sloveniji.
Promo Slovenske novice19. 8. 2026 | 08:45
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki