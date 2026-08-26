Nocoj povratna tekma slovensko-slovaškega dvoboja prvakov

Kakšna bo evropska jesen slovenskega nogometnega prvaka Celje: v znamenju lige prvakov ali evropske lige? To je sladka uganka za Celjane in njihove privržence, ki pred današnjo povratno tekmo zadnjega kvalifikacijskega sita za uvrstitev v LP na razprodanem stadionu Z'dežele razmišljajo izključno o plesu z najboljšimi v Evropi in jesenski »champions league«. Tako blizu morebitnim tekmam z madridskim Realom, Barcelono, Bayernom, Paris St-Germainom ... še niso bili, toda na poti do paradiža jim še enkrat stoji zahteven in izkušenejši tekmec, slovaški prvak Slovan.
Zajc na Norveškem
Od slovenskih nogometašev se za ligo prvakov ob Slovanovih članih Andražu Šporarju in Kenana Bajriću potegujeta še Miha Zajc in Gašper Trdin. Nekdanji slovenski reprezentant bo z zagrebškim Dinamom gostoval pri norveškem prvaku Vikingu. V Zagrebu je bil izid 2:2. Trdin je član bolgarskega prvaka Levskega, ki bo gostoval v Atenah pri AEK. Prva tekma se je razpletla brez golov.
Izhodišče je za oba prvaka enako, izid iz prve tekme v Bratislavi 1:1 (Roman Čerepkai 15.; Milot Avdyli 41.) pomeni le to, da bo napredoval, kdor koli bo zmagal, in to na kakršen koli način. V primeru neodločenega izida se bo dvoboj zavlekel v podaljšek, če še po njem ne bo zmagovalca, bo odločala loterija strelov z bele točke.
Kako razmišljajo Celjani pred tekmo, kakršne še niso igrali, in so tako blizu, a hkrati še vedno zelo daleč? Tudi ni več res, da ničesar ne morejo izgubiti. Lahko, zelo veliko, poraz bi bil merljiv v milijonih evrov, razočaranje bi trajalo precej dolgo – kljub prav tako tolažilni nagradi in zgodovinski uvrstitvi v evropsko ligo. Celjani bi se po Mariborčanih kot drugi uvrstili v LP, je pa že prvi in edini, ki bi igral v EL.
18,6 milijona evrov znaša denarna nagrada za uvrstitev v ligo prvakov, 4,13 milijona pa za uvrstitev v evropsko ligo.
Campelos tudi sicer nima velikih skrbi, s kom začeti tekmo vseh tekem. Morda lahko preseneti, toda ...«O tem, kdo bo igral ... To je skrivnost in je kot loterija. Kot da bi razkril izžrebane številke. Kar lahko povem, je to, da so vsi igralci pripravljeni in nabrušeni. Prepričan sem, da bo, četudi zamenjam 11 igralcev, drugih 11 igralo z vsem srcem, strastjo in vso predanostjo,« se Portugalec ni pustil zapeljati. Še pomembnejše je, da se ne bo tudi zvečer, da ga tekmec Toure ne bo presenetil.
Glavni sodnik bo 43-letni Španec Alejandro Hernández. Velja za ostrega sodnika. V karieri je sodil šest največjih španskih derbijev.