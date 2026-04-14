Nocoj prva polfinalista Uefine lige prvakov, Barcelona in Liverpool sanjata o preobratu

Če kdo, potem Barcelona in Liverpool, a tudi PSG in Atletico, dobro vedo, kako varljivo je lahko na videz lepo vodstvo po prvi tekmi v izločilnih bojih lige prvakov. Liverpool je v sezoni 2019/20 po porazu v Barceloni z 0:3 na Anfieldu zmagal s 4:0 in pozneje šestič stopil na nogometni Mt. Blanc. PSG je tri leta prej proti Barceloni po domači zmagi s 4:0 senzacionalno klonil z 1:6 na Camp Nouu. Atletico Madrid je vmes (2019) doma proti Juventusu zmagal z 2:0, v Torinu pa klonil z 0:3 ... Če je Real Madrid znan po remontadah, tj. šokantnih vrnitvah, pa za njegovo največjo tekmico Barcelono tega ne bi mogli zapisati. Atletico je prejšnji teden prišel na Camp Nou po domačem porazu z Barcelono v la ligi (1:2), zato je bilo veliko presenečenje, da se je na Metropolitano vrnil z zajetno prednostjo po zaslugi golov Juliana Alvareza in Alexandra Sørlotha. Za nameček je rdeči karton prejel Pau Cubarsi, ki bo izpustil nocojšnji derbi med tema kluboma, že šesti v tej sezoni. V kraljevem pokalu je Atletico doma zmagal s 4:0, v Barceloni pa izgubil z 0:3, kar je bilo ravno dovolj, da se je uvrstil v finale.

6 lovorik v LP ima Liverpool, 5 Barcelona, 1 PSG, Atletico je še nima.

Razplet prve tekme vzbuja strah med navijači Barcelone, še zlasti ob upoštevanju zgodovine. Leta 2014 je ekipa Diega Simeoneja v Barceloni iztržila neodločen izid in si napredovanje zagotovila v povratni tekmi z zgodnjim zadetkom Kokeja. Leta 2016 pa je trojček Antoina Griezmanna na Calderonu (bivši stadion Atletica) izničil zaostanek z 2:1 s prve tekme. Obe tekmi sta bili prav tako četrtfinalni ... Barcelona torej ne slovi po zasukih, zlasti ne v ligi prvakov. Pravzaprav se je treba vrniti v omenjeno sezono 2016/17, da bi našli zadnji primer, ko je blaugrana izničila zaostanek s prve tekme. To je bil tisti sloviti večer s PSG, predstava, ki v Barceloni še danes odmeva in vliva optimizem navijačem. Ta se je konec tedna okrepil, Barcelona je v mestnem derbiju s 4:1 odpravila Espanyol, medtem ko je Atletico, ki v prvenstvu nima več pravega motiva, izgubil pri Sevilli z 1:2. Jan Oblak še vedno ni zaigral po poškodbi in verjetno bo tudi danes v vratih stal Juan Musso.

Anfield ima svojo moč

je bil morda še najboljši posameznik Barcelone na prvi tekmi, čeprav v šestih poskusih ni dosegel gola. Na povratnem dvoboju ima še posebej veliko za dokazati, saj je na kocki njegova prihodnost v klubu, pa tudi mesto v angleški reprezentanci za poletno SP. Barcelona se namreč še ni odločila, ali bo aktivirala 30-milijonsko klavzulo v Rashfordovi posojilni pogodbi, s katero bi njegov prestop na Camp Nou postal trajen. Ob poškodbije Rashford naravna izbira na levem krilu, Anglež verjame, da je Barça zmožna preobrata in vnovične uvrstitve v polfinale. »Vemo, kaj smo sposobni, ko igramo na najvišji ravni. Lahko nadigramo vsakega tekmeca,« je odločen Rashford, ki je proti Espanyolu v igro vstopil v 65. minuti in ob koncu dosegel četrti zadetek. Trenerupa, da mu bo dvignil samozavest. »Borili se bomo do konca in verjamemo, da lahko obrnemo rezultat. To je eno od najtežjih gostovanj v sezoni. Moramo zmanjšati napake, če želimo napredovati,« pravi Flick, ki je v Anglijo s seboj vzel tudi kaznovanega Cubarsija, saj naj bi to okrepilo ekipni duh.

Morda še višjo oviro ima pred seboj Liverpool. Zaostanek z 0:2 iz Pariza na pogled ni prehud, toda igra na Parku princev je bila skrb vzbujajoča. Angleški prvaki so bili prejšnji teden povsem nebogljeni proti branilcem lovorike: 1:12 je bilo razmerje v strelih, 0:6 na vrata, 26:74 posest žoge v odstotkih. Razlika bi bila precej višja v prid zasedbe Luisa Enriqueja, v katero se po enem mesecu vrača Bradley Barcola.

Liverpool rešuje sezono, potem ko je izpadel iz obeh pokalnih tekmovanj, v premier league pa se drži petega mesta, ki mu še jamči nastopanje v ligi prvakov. Forma ne vliva veliko upanja, zdi se, da igralci ne zaupajo več. Toda, pozor, Anfield ima svojo moč in rdeči so v preteklosti premagovali še večje ovire. »Od nas se pričakuje, da bomo v najboljši možni formi in da bomo ustvarili poseben večer,« je pozitiven kapetan: »Igrali bomo doma in pokazati moramo vero, da nam lahko uspe. Potrebna bo izjemna predstava, a imam srečo, da sem bil del takšnih že v preteklosti, zato bom skušal ta duh vnesti v moštvo.« Zmaga z 2:0 nad Fulhamom je v soboto prinesla nekaj olajšanja in malce zmanjšala pritisk na Slota, ki verjame v preobrat. »Jasno je eno, nocoj bomo potrebovali naše navijače. Anfield je že velikokrat pokazal, da lahko dvigne ekipo na višjo raven. To bomo spet potrebovali,« na 12. igralca računa Nizozemec.