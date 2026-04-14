NOGOMET

Nocoj prva polfinalista Uefine lige prvakov, Barcelona in Liverpool sanjata o preobratu

Atletico in PSG z lepo prednostjo, ki pa je lahko varljiva.
Marcus Rashford in Matteo Ruggeri sta se na prvi tekmi borila za vsako žogo. FOTO: Nacho Doce/Reuters

Liverpoolov kapetan Virgil van Dijk želi soigralce, tudi Alexisa Mac Allisterja, prepričati, da so sposobni izločiti PSG. FOTO: Lee Smith/Reuters

Peter Zalokar
 14. 4. 2026 | 06:34
5:20
Če kdo, potem Barcelona in Liverpool, a tudi PSG in Atletico, dobro vedo, kako varljivo je lahko na videz lepo vodstvo po prvi tekmi v izločilnih bojih lige prvakov. Liverpool je v sezoni 2019/20 po porazu v Barceloni z 0:3 na Anfieldu zmagal s 4:0 in pozneje šestič stopil na nogometni Mt. Blanc. PSG je tri leta prej proti Barceloni po domači zmagi s 4:0 senzacionalno klonil z 1:6 na Camp Nouu. Atletico Madrid je vmes (2019) doma proti Juventusu zmagal z 2:0, v Torinu pa klonil z 0:3 ... Če je Real Madrid znan po remontadah, tj. šokantnih vrnitvah, pa za njegovo največjo tekmico Barcelono tega ne bi mogli zapisati. Atletico je prejšnji teden prišel na Camp Nou po domačem porazu z Barcelono v la ligi (1:2), zato je bilo veliko presenečenje, da se je na Metropolitano vrnil z zajetno prednostjo po zaslugi golov Juliana Alvareza in Alexandra Sørlotha. Za nameček je rdeči karton prejel Pau Cubarsi, ki bo izpustil nocojšnji derbi med tema kluboma, že šesti v tej sezoni. V kraljevem pokalu je Atletico doma zmagal s 4:0, v Barceloni pa izgubil z 0:3, kar je bilo ravno dovolj, da se je uvrstil v finale.

6 lovorik v LP ima Liverpool, 5 Barcelona, 1 PSG, Atletico je še nima.

Razplet prve tekme vzbuja strah med navijači Barcelone, še zlasti ob upoštevanju zgodovine. Leta 2014 je ekipa Diega Simeoneja v Barceloni iztržila neodločen izid in si napredovanje zagotovila v povratni tekmi z zgodnjim zadetkom Kokeja. Leta 2016 pa je trojček Antoina Griezmanna na Calderonu (bivši stadion Atletica) izničil zaostanek z 2:1 s prve tekme. Obe tekmi sta bili prav tako četrtfinalni ... Barcelona torej ne slovi po zasukih, zlasti ne v ligi prvakov. Pravzaprav se je treba vrniti v omenjeno sezono 2016/17, da bi našli zadnji primer, ko je blaugrana izničila zaostanek s prve tekme. To je bil tisti sloviti večer s PSG, predstava, ki v Barceloni še danes odmeva in vliva optimizem navijačem. Ta se je konec tedna okrepil, Barcelona je v mestnem derbiju s 4:1 odpravila Espanyol, medtem ko je Atletico, ki v prvenstvu nima več pravega motiva, izgubil pri Sevilli z 1:2. Jan Oblak še vedno ni zaigral po poškodbi in verjetno bo tudi danes v vratih stal Juan Musso.

Marcus Rashford je bil morda še najboljši posameznik Barcelone na prvi tekmi, čeprav v šestih poskusih ni dosegel gola. Na povratnem dvoboju ima še posebej veliko za dokazati, saj je na kocki njegova prihodnost v klubu, pa tudi mesto v angleški reprezentanci za poletno SP. Barcelona se namreč še ni odločila, ali bo aktivirala 30-milijonsko klavzulo v Rashfordovi posojilni pogodbi, s katero bi njegov prestop na Camp Nou postal trajen. Ob poškodbi Raphinhe je Rashford naravna izbira na levem krilu, Anglež verjame, da je Barça zmožna preobrata in vnovične uvrstitve v polfinale. »Vemo, kaj smo sposobni, ko igramo na najvišji ravni. Lahko nadigramo vsakega tekmeca,« je odločen Rashford, ki je proti Espanyolu v igro vstopil v 65. minuti in ob koncu dosegel četrti zadetek. Trener Hansi Flick upa, da mu bo dvignil samozavest. »Borili se bomo do konca in verjamemo, da lahko obrnemo rezultat. To je eno od najtežjih gostovanj v sezoni. Moramo zmanjšati napake, če želimo napredovati,« pravi Flick, ki je v Anglijo s seboj vzel tudi kaznovanega Cubarsija, saj naj bi to okrepilo ekipni duh.

Anfield ima svojo moč

Morda še višjo oviro ima pred seboj Liverpool. Zaostanek z 0:2 iz Pariza na pogled ni prehud, toda igra na Parku princev je bila skrb vzbujajoča. Angleški prvaki so bili prejšnji teden povsem nebogljeni proti branilcem lovorike: 1:12 je bilo razmerje v strelih, 0:6 na vrata, 26:74 posest žoge v odstotkih. Razlika bi bila precej višja v prid zasedbe Luisa Enriqueja, v katero se po enem mesecu vrača Bradley Barcola.

Liverpool rešuje sezono, potem ko je izpadel iz obeh pokalnih tekmovanj, v premier league pa se drži petega mesta, ki mu še jamči nastopanje v ligi prvakov. Forma ne vliva veliko upanja, zdi se, da igralci ne zaupajo več Arneju Slotu. Toda, pozor, Anfield ima svojo moč in rdeči so v preteklosti premagovali še večje ovire. »Od nas se pričakuje, da bomo v najboljši možni formi in da bomo ustvarili poseben večer,« je pozitiven kapetan Virgil van Dijk: »Igrali bomo doma in pokazati moramo vero, da nam lahko uspe. Potrebna bo izjemna predstava, a imam srečo, da sem bil del takšnih že v preteklosti, zato bom skušal ta duh vnesti v moštvo.« Zmaga z 2:0 nad Fulhamom je v soboto prinesla nekaj olajšanja in malce zmanjšala pritisk na Slota, ki verjame v preobrat. »Jasno je eno, nocoj bomo potrebovali naše navijače. Anfield je že velikokrat pokazal, da lahko dvigne ekipo na višjo raven. To bomo spet potrebovali,« na 12. igralca računa Nizozemec.

