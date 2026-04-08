  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SPOPAD VELIKANOV

Nocoj še dve prvi četrtfinalni tekmi lige prvakov

PSG so favorit proti Liverpoolu, Barcelona proti Atleticu.
Parižani (desno Ousmane Dembele) so prišli v pravo formo. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Parižani (desno Ousmane Dembele) so prišli v pravo formo. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Mohamed Salah in Hugo Ekitike bosta aduta Liverpoola. FOTO: Phil Noble/Reuters

Mohamed Salah in Hugo Ekitike bosta aduta Liverpoola. FOTO: Phil Noble/Reuters

Luis Enrique bi lahko nasledil Arneja Slota na Anfieldu. FOTO: Peter Powell/Reuters

Luis Enrique bi lahko nasledil Arneja Slota na Anfieldu. FOTO: Peter Powell/Reuters

Parižani (desno Ousmane Dembele) so prišli v pravo formo. FOTO: Benoit Tessier/Reuters
Mohamed Salah in Hugo Ekitike bosta aduta Liverpoola. FOTO: Phil Noble/Reuters
Luis Enrique bi lahko nasledil Arneja Slota na Anfieldu. FOTO: Peter Powell/Reuters
Peter Zalokar
 8. 4. 2026 | 06:50
5:25
A+A-

Težko se bo nocoj odločiti, kateri tekmi četrtfinala lige prvakov nameniti pozornost. Barcelona (5 naslovov, vrednost ekipe 1,17 milijarde evrov) bo favorit proti Atleticu (2 finala, 587 mio €), pri katerem v vratih verjetno še ne bo Jana Oblaka. Branilec naslova PSG (1,21 mrd €) pa bo želel še zasoliti rane Liverpoolu (6 naslovov, 1,02 mrd €). Kako globoko bo moral pasti angleški prvak, preden se bodo šefi odločili pokazati vrata trenerju Arneju Slotu? Po zadnjem porazu z 0:4 v četrtfinalu pokala FA proti Manchester Cityju je bila igra obupna, po tekmi je tudi kapetan Virgil van Dijk priznal, da vzdušje v slačilnici ni pravo, da ni kemije med igralci, ki so se hitro vdali v usodo. To pač ni v skladu z DNK Liverpoola, kluba, ki je poskrbel za nekaj največjih zasukov v zgodovini lige prvakov. Ekipa je imela po blamaži na Etihadu krizni sestanek, ampak vprašanje je, kakšen učinek lahko ima. Rdeči so na zadnjih sedmih tekmah zmagali le dvakrat, nazadnje proti Galatasarayu s 4:0 za preboj med osem najboljših. Prav v dejstvu, da najboljše prikažejo na evropski sceni, lahko vliva upanje njegovim navijačem.

250 tekem sta v zgodovini odigrala Barcelona (115 zmag) in Atletico (78), 57 tekem je bilo neodločenih.

Liverpool je v prejšnji sezoni edini namučil Parižane na poti do njihovega prvega naslova. Po 0:1 v Parizu je bilo 0:1 tudi v Liverpoolu, gostje pa so v četrtfinale napredovali po izvajanju 11-metrovk. Vendar Liverpool je zdaj le še bleda senca ekipe, ki je lani zanesljivo osvojila 20. naslov v Angliji in se na vrhu večne lestvice izenačila z Manchester Unitedom. Slotova barka se potaplja, izpadla je iz obeh pokalnih tekmovanj, v premier league je na zadnjih treh tekmah osvojila le točko in ji grozi, da se v prihodnji sezoni sploh ne bo uvrstila v ligo prvakov. Slot bo težko ohranil službo, glavni kandidat za njegovega naslednika je Xabi Alonso, na drugem mestu pa že najdemo Luisa Enriqueja, trenerja PSG.

Ko sta se kluba srečala pred letom dni, je bila zasedba z Anfielda na pohodu, Enrique pa jo je opisal kot »skoraj popolno moštvo«. Leto kasneje je zgodba precej drugačna. Parižani »marširajo« k novemu francoskemu naslovu, Liverpool ima več težav s seboj kot s tekmeci, pa četudi je v poletnem prestopnem roku zapravil pol milijarde evrov. Slot je po derbiju v Manchestru dejal, da je njegovi ekipi manjkalo borbenega duha, kapetan van Dijk pa je priznal, da se bo zelo težko psihično pobrati za bitko s PSG. »A imamo odgovornost, ne le do sebe, temveč predvsem do navijačev, in če želimo iz te sezone izvleči karkoli pozitivnega, moramo v naslednjih treh tekmah poskusiti narediti nekaj posebnega,« je dejal in pomislil tudi na prvenstveno tekmo s Fulhamom.

Enrique: Ni več favoritov

PSG je imel občasno težave zaradi poškodb, vendar se zdi, da je v pravem trenutku znova dosegel vrhunsko formo. Zmaga s 3:1 proti Toulousu, pri kateri je zablestel dolgo poškodovani dobitnik zlate žoge Ousmane Dembele, mu je omogočila, da ima pred Lensom štiri točke prednosti s tekmo manj. Enrique kljub temu, da vse kaže na uspeh PSG, ostaja previden. »V tej fazi tekmovanja ni več favoritov in mi nismo favoriti,« pravi Španec. Stavnice mu ne pritrjujejo, kvota na napredovanje PSG je 1,5, na Liverpool 2,5. PSG je postal nočna mora angleškim klubom. Lani je preskočil Liverpool, Aston Villo in v polfinalu Arsenal, letos je v osmini finala kar z 8:2 odpihnil Chelsea, proti kateremu je blestel predvsem Hviča Kvarachelia. V vrstah PSG je vendarle očitna šibka točka – ni mu še uspelo ustrezno nadomestiti vratarja Gianluigija Donnarumme, junaka lanskega izvajanja enajstmetrovk proti Liverpoolu, ki je zdaj član Manchester Cityja. Lucas Chevalier je bil pripeljan kot njegov naslednik, vendar je izgubil mesto proti Matveju Safonovu, ki prav tako pogosto dela napake.

Barcelona in Atletico že petič

Tudi na stadionu Camp Nou se obeta poslastica med kluboma, ki sta se v tej sezoni pomerila že štirikrat. Barcelona je decembra lani v la ligi zmagala s 3:1, toda Atletico je bil potem boljši v polfinalu kraljevega pokala, ko je doma zmagal s 4:0 in v gosteh izgubil z 0:3. Katalonci pa so dobili generalko, v soboto je bilo na Metropolitanu 1:2, strelca za zasedbo Hansija Flicka pa sta bila Marcus Rashford in Robert Lewandowski, zato gre pričakovati, da bosta v napadu sodelovala z Laminom Yamalom. Diego Simeone je v soboto odpočil najboljšega strelca Juliana Alvareza in bo glavna nevarnost za Barcelono, ki si Argentinca silno želi pripeljati pred novo sezono.

Za goste bi lahko bil na Parku princev ključni mož Hugo Ekitike, najboljši strelec Liverpoola v tej sezoni s 17 goli, ki se bo pomeril s klubom, v katerem se mu ni uspelo dokazati. V PSG je prišel iz Reimsa leta 2022, a je v 18 mesecih dosegel le štiri zadetke, preden je odšel v Eintracht. »Hugo je odličen igralec. Zdaj je v izjemni formi, zato lahko le upamo, da ne bo takšen tudi proti nam,« je dejal Dembele, njegov soigralec iz francoske reprezentance.

Mohamed Salah in Hugo Ekitike bosta aduta Liverpoola. FOTO: Phil Noble/Reuters
Mohamed Salah in Hugo Ekitike bosta aduta Liverpoola. FOTO: Phil Noble/Reuters

Luis Enrique bi lahko nasledil Arneja Slota na Anfieldu. FOTO: Peter Powell/Reuters
Luis Enrique bi lahko nasledil Arneja Slota na Anfieldu. FOTO: Peter Powell/Reuters

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

V blatu, mrazu in pod pritiskom: tu se kalijo pravi vodje

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KULINARIKA

Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
3. 4. 2026 | 14:22
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Vsa merila arhitekture

Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
3. 4. 2026 | 14:17
Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Ko zdravje ne more čakati: koliko nas v resnici stane predolgo čakanje

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Stil
IZJEMNA PRILOŽNOST

Osvojite prenovo kopalnice v vrednosti 10.000 evrov!

dm podarja prenovo kopalnice po vaših željah
Promo Slovenske novice1. 4. 2026 | 09:43
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
PromoPhoto
Šport  |  Odmevi
LEPA ZGODBA

Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
3. 4. 2026 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Stara okna, visoki računi: koliko toplote vam uide skozi okna?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Deloindom7. 4. 2026 | 11:11
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki