Nocoj še dve prvi četrtfinalni tekmi lige prvakov

Težko se bo nocoj odločiti, kateri tekmi četrtfinala lige prvakov nameniti pozornost. Barcelona (5 naslovov, vrednost ekipe 1,17 milijarde evrov) bo favorit proti Atleticu (2 finala, 587 mio €), pri katerem v vratih verjetno še ne bo Jana Oblaka. Branilec naslova PSG (1,21 mrd €) pa bo želel še zasoliti rane Liverpoolu (6 naslovov, 1,02 mrd €). Kako globoko bo moral pasti angleški prvak, preden se bodo šefi odločili pokazati vrata trenerju Arneju Slotu? Po zadnjem porazu z 0:4 v četrtfinalu pokala FA proti Manchester Cityju je bila igra obupna, po tekmi je tudi kapetan Virgil van Dijk priznal, da vzdušje v slačilnici ni pravo, da ni kemije med igralci, ki so se hitro vdali v usodo. To pač ni v skladu z DNK Liverpoola, kluba, ki je poskrbel za nekaj največjih zasukov v zgodovini lige prvakov. Ekipa je imela po blamaži na Etihadu krizni sestanek, ampak vprašanje je, kakšen učinek lahko ima. Rdeči so na zadnjih sedmih tekmah zmagali le dvakrat, nazadnje proti Galatasarayu s 4:0 za preboj med osem najboljših. Prav v dejstvu, da najboljše prikažejo na evropski sceni, lahko vliva upanje njegovim navijačem.

250 tekem sta v zgodovini odigrala Barcelona (115 zmag) in Atletico (78), 57 tekem je bilo neodločenih.

Liverpool je v prejšnji sezoni edini namučil Parižane na poti do njihovega prvega naslova. Po 0:1 v Parizu je bilo 0:1 tudi v Liverpoolu, gostje pa so v četrtfinale napredovali po izvajanju 11-metrovk. Vendar Liverpool je zdaj le še bleda senca ekipe, ki je lani zanesljivo osvojila 20. naslov v Angliji in se na vrhu večne lestvice izenačila z Manchester Unitedom. Slotova barka se potaplja, izpadla je iz obeh pokalnih tekmovanj, v premier league je na zadnjih treh tekmah osvojila le točko in ji grozi, da se v prihodnji sezoni sploh ne bo uvrstila v ligo prvakov. Slot bo težko ohranil službo, glavni kandidat za njegovega naslednika je Xabi Alonso, na drugem mestu pa že najdemo Luisa Enriqueja, trenerja PSG.

Ko sta se kluba srečala pred letom dni, je bila zasedba z Anfielda na pohodu, Enrique pa jo je opisal kot »skoraj popolno moštvo«. Leto kasneje je zgodba precej drugačna. Parižani »marširajo« k novemu francoskemu naslovu, Liverpool ima več težav s seboj kot s tekmeci, pa četudi je v poletnem prestopnem roku zapravil pol milijarde evrov. Slot je po derbiju v Manchestru dejal, da je njegovi ekipi manjkalo borbenega duha, kapetan van Dijk pa je priznal, da se bo zelo težko psihično pobrati za bitko s PSG. »A imamo odgovornost, ne le do sebe, temveč predvsem do navijačev, in če želimo iz te sezone izvleči karkoli pozitivnega, moramo v naslednjih treh tekmah poskusiti narediti nekaj posebnega,« je dejal in pomislil tudi na prvenstveno tekmo s Fulhamom.

Enrique: Ni več favoritov

PSG je imel občasno težave zaradi poškodb, vendar se zdi, da je v pravem trenutku znova dosegel vrhunsko formo. Zmaga s 3:1 proti Toulousu, pri kateri je zablestel dolgo poškodovani dobitnik zlate žoge Ousmane Dembele, mu je omogočila, da ima pred Lensom štiri točke prednosti s tekmo manj. Enrique kljub temu, da vse kaže na uspeh PSG, ostaja previden. »V tej fazi tekmovanja ni več favoritov in mi nismo favoriti,« pravi Španec. Stavnice mu ne pritrjujejo, kvota na napredovanje PSG je 1,5, na Liverpool 2,5. PSG je postal nočna mora angleškim klubom. Lani je preskočil Liverpool, Aston Villo in v polfinalu Arsenal, letos je v osmini finala kar z 8:2 odpihnil Chelsea, proti kateremu je blestel predvsem Hviča Kvarachelia. V vrstah PSG je vendarle očitna šibka točka – ni mu še uspelo ustrezno nadomestiti vratarja Gianluigija Donnarumme, junaka lanskega izvajanja enajstmetrovk proti Liverpoolu, ki je zdaj član Manchester Cityja. Lucas Chevalier je bil pripeljan kot njegov naslednik, vendar je izgubil mesto proti Matveju Safonovu, ki prav tako pogosto dela napake.

Barcelona in Atletico že petič Tudi na stadionu Camp Nou se obeta poslastica med kluboma, ki sta se v tej sezoni pomerila že štirikrat. Barcelona je decembra lani v la ligi zmagala s 3:1, toda Atletico je bil potem boljši v polfinalu kraljevega pokala, ko je doma zmagal s 4:0 in v gosteh izgubil z 0:3. Katalonci pa so dobili generalko, v soboto je bilo na Metropolitanu 1:2, strelca za zasedbo Hansija Flicka pa sta bila Marcus Rashford in Robert Lewandowski, zato gre pričakovati, da bosta v napadu sodelovala z Laminom Yamalom. Diego Simeone je v soboto odpočil najboljšega strelca Juliana Alvareza in bo glavna nevarnost za Barcelono, ki si Argentinca silno želi pripeljati pred novo sezono.

Za goste bi lahko bil na Parku princev ključni mož Hugo Ekitike, najboljši strelec Liverpoola v tej sezoni s 17 goli, ki se bo pomeril s klubom, v katerem se mu ni uspelo dokazati. V PSG je prišel iz Reimsa leta 2022, a je v 18 mesecih dosegel le štiri zadetke, preden je odšel v Eintracht. »Hugo je odličen igralec. Zdaj je v izjemni formi, zato lahko le upamo, da ne bo takšen tudi proti nam,« je dejal Dembele, njegov soigralec iz francoske reprezentance.

Mohamed Salah in Hugo Ekitike bosta aduta Liverpoola. FOTO: Phil Noble/Reuters