Celjani po lovoriko, kdo bo drugi?!

Vsi glavni favoriti v 1. SNL razen Mariborčanov, ki so minuli konec tedna počivali, so tokrat prišli do treh točk. Celjski nogometaši imajo na prvem mestu lepo prednost, vse drugo kot njihov naslov prvaka bi bilo presenečenje. Precej bolj napeto je v boju za drugo mesto, v katerem bodo očitno odločali medsebojni obračuni v sami končnici prvenstva.

Četudi je bilo po odhodu Alberta Riere v Frankfurt veliko dvomov, bodo Celjani vseeno dvignili pokal za naslov prvakov. V 29. krogu so zanesljivo, lahko bi zapisali tudi rutinirano, s 3:1 premagali igralce moštva Kalcer Radomlje in sedem tekem pred koncem lige naskoka pred Koprčani povišali na trinajst točk. Pod novim trenerjem Vitorjem Campelosom so »grofje« spet zanesljivi, na zadnjih petih tekmah niso doživeli poraza. Čeprav je portugalski strokovnjak zaradi lažjih poškodb pogrešal napadalca Armanasa Kučysa in Mateja Poplatnika, odsoten pa je bil tudi prvi vratar Žan-Luk Leban, ni bilo nobenih dvomov o zmagovalcu.

Vitor Campelos je umiril celjske nogometaše, ki zdaj rutinirano krmarijo proti naslovu prvaka. FOTO: Aleksander Golob

7 krogov je še do konca prve lige Telemach.

»Tekmo smo dobro odprli in hitro prešli v vodstvo. To nam je precej olajšalo delo in obenem vlilo dovolj motivacije. V nadaljevanju smo mirno nadzorovali dvoboj in imeli boljše priložnosti. Nasprotnika smo vseeno spoštovali in na koncu zasluženo zmagali,« je po novi zmagi dejal Campelos, ki s svojimi varovanci izpostavlja le en cilj – osvojitev naslova prvaka.

Veliko bolj napeto bo v boju za mesta, ki prinašajo uvrstitev v evropska tekmovanja. Za zdaj najbolje kaže drugouvrščenemu Kopru, ki ima 49 točk, Mariborčani pa jih imajo s tekmo manj 47. Ljubljanska Olimpija je z neprepričljivo igro premagala Aluminij iz Kidričevega in lahko tako še ohranja upe na igranje v Evropi – za Koprčani zaostaja za tri točke. Razpored tekem do konca sezone je za zmaje neugoden, že v sredo jih čaka zahtevno gostovanje v Celju, potem po tednu premora na Bonifiki, v maju pa bo na Ljudskem vrtu nazadnje na sporedu še večni derbi z Mariborom. Olimpijin trener Federico Bessone izpostavlja kakovosti, ki jih imajo njihovi tekmeci: »Poglejte Koper, kako so tekmo rešili z individualno kakovostjo. V zadnji tretjini nam nekaj manjka in zato nimamo druge izbire, kot da iščemo nove rešitve, kako priti do zadetka«.

Že v sredo nas čaka derbi med Olimpijo in Celjem. FOTO: Voranc Vogel

Prva liga Telemach Celje 28 19 5 4 69:27 62 Koper 28 14 7 7 58:39 49 Maribor 27 13 8 6 49:30 47 Olimpija 28 13 7 8 39:32 46 Bravo 28 13 5 10 49:46 44 Radomlje 28 10 6 12 40:51 36 Aluminij 28 9 5 14 40:50 32 Mura 28 6 7 15 28:46 25 Primorje 27 6 3 18 28:58 21 Domžale 18 3 3 12 17:38 12

Bravo zmagal v Murski Soboti

Nekaj možnosti za uvrstitev med najboljše tri imajo tudi nogometaši Brava, ki so v zadnjem obdobju izvrstno razpoloženi. Tekmo z Muro so v svojo korist odločili že v prvem polčasu, v drugem pa jim je pomagala še izključitev Kristjana Trdina. Koprčani so z lahkoto, čeprav brez kaznovanih Filipa Damjanovića, Josipa Iličića in Jean-Pierra Longondaja, odpravili razglašeno Primorje, ki se bo očitno za obstanek med elito borilo z drugouvrščenim iz druge slovenske lige. Tudi tam je položaj precej zanimiv – po dveh neodločenih izidih in neprepričljivi zmagi grosupeljskega Brinja proti Gorici ima Nafta tri točke prednosti. Lendavčanom se nasmiha uvrstitev v prvo ligo, v kateri bodo zamenjali propadle Domžalčane, na robu izpada v tretjo ligo pa so nogometaši Jesenic in Gorice, ki so sicer v zadnjem obdobju začeli kazati nekoliko bolj vzpodbudne predstave, a so imeli vselej nekaj smole.

Že v sredo se nam torej v prvi ligi Telemach obeta izjemno zanimiv obračun med aktualnimi in najverjetnejšimi bodočimi državnimi prvaki. Na celjski stadion Z'Dežele prihaja namreč Olimpija, ki nujno potrebuje tri točke. Vroče bo tudi na Obali, kjer se bosta na Bonifiki v neposrednem dvoboju za drugo mesto na lestvici pomerila Koper in Maribor.