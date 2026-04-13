1. SNL

Celjani po lovoriko, kdo bo drugi?!

V boju za drugo mesto v 1. SNL bodo očitno odločale malenkosti. Olimpijin trener Federico Bessone izpostavlja kakovosti tekmecev.
Največ golov je v tem krogu padlo v Ajdovščini, kjer je Koper slavil zmago s 4:0. FOTO: Aleksander Golob

Vitor Campelos je umiril celjske nogometaše, ki zdaj rutinirano krmarijo proti naslovu prvaka. FOTO: Aleksander Golob

Že v sredo nas čaka derbi med Olimpijo in Celjem. FOTO: Voranc Vogel

Matic Rupnik
 13. 4. 2026 | 06:35
5:20
Vsi glavni favoriti v 1. SNL razen Mariborčanov, ki so minuli konec tedna počivali, so tokrat prišli do treh točk. Celjski nogometaši imajo na prvem mestu lepo prednost, vse drugo kot njihov naslov prvaka bi bilo presenečenje. Precej bolj napeto je v boju za drugo mesto, v katerem bodo očitno odločali medsebojni obračuni v sami končnici prvenstva.

Četudi je bilo po odhodu Alberta Riere v Frankfurt veliko dvomov, bodo Celjani vseeno dvignili pokal za naslov prvakov. V 29. krogu so zanesljivo, lahko bi zapisali tudi rutinirano, s 3:1 premagali igralce moštva Kalcer Radomlje in sedem tekem pred koncem lige naskoka pred Koprčani povišali na trinajst točk. Pod novim trenerjem Vitorjem Campelosom so »grofje« spet zanesljivi, na zadnjih petih tekmah niso doživeli poraza. Čeprav je portugalski strokovnjak zaradi lažjih poškodb pogrešal napadalca Armanasa Kučysa in Mateja Poplatnika, odsoten pa je bil tudi prvi vratar Žan-Luk Leban, ni bilo nobenih dvomov o zmagovalcu.

7 krogov je še do konca prve lige Telemach.

»Tekmo smo dobro odprli in hitro prešli v vodstvo. To nam je precej olajšalo delo in obenem vlilo dovolj motivacije. V nadaljevanju smo mirno nadzorovali dvoboj in imeli boljše priložnosti. Nasprotnika smo vseeno spoštovali in na koncu zasluženo zmagali,« je po novi zmagi dejal Campelos, ki s svojimi varovanci izpostavlja le en cilj – osvojitev naslova prvaka.

Veliko bolj napeto bo v boju za mesta, ki prinašajo uvrstitev v evropska tekmovanja. Za zdaj najbolje kaže drugouvrščenemu Kopru, ki ima 49 točk, Mariborčani pa jih imajo s tekmo manj 47. Ljubljanska Olimpija je z neprepričljivo igro premagala Aluminij iz Kidričevega in lahko tako še ohranja upe na igranje v Evropi – za Koprčani zaostaja za tri točke. Razpored tekem do konca sezone je za zmaje neugoden, že v sredo jih čaka zahtevno gostovanje v Celju, potem po tednu premora na Bonifiki, v maju pa bo na Ljudskem vrtu nazadnje na sporedu še večni derbi z Mariborom. Olimpijin trener Federico Bessone izpostavlja kakovosti, ki jih imajo njihovi tekmeci: »Poglejte Koper, kako so tekmo rešili z individualno kakovostjo. V zadnji tretjini nam nekaj manjka in zato nimamo druge izbire, kot da iščemo nove rešitve, kako priti do zadetka«.

Prva liga Telemach

Celje       28       19       5       4       69:27       62

Koper       28       14       7       7       58:39       49

Maribor       27       13       8       6       49:30       47

Olimpija       28       13       7       8       39:32       46

Bravo       28       13       5       10       49:46       44

Radomlje       28       10       6       12       40:51       36

Aluminij       28       9       5       14       40:50       32

Mura       28       6       7       15       28:46       25

Primorje       27       6       3       18       28:58       21

Domžale       18       3       3       12       17:38       12

Bravo zmagal v Murski Soboti

Nekaj možnosti za uvrstitev med najboljše tri imajo tudi nogometaši Brava, ki so v zadnjem obdobju izvrstno razpoloženi. Tekmo z Muro so v svojo korist odločili že v prvem polčasu, v drugem pa jim je pomagala še izključitev Kristjana Trdina. Koprčani so z lahkoto, čeprav brez kaznovanih Filipa Damjanovića, Josipa Iličića in Jean-Pierra Longondaja, odpravili razglašeno Primorje, ki se bo očitno za obstanek med elito borilo z drugouvrščenim iz druge slovenske lige. Tudi tam je položaj precej zanimiv – po dveh neodločenih izidih in neprepričljivi zmagi grosupeljskega Brinja proti Gorici ima Nafta tri točke prednosti. Lendavčanom se nasmiha uvrstitev v prvo ligo, v kateri bodo zamenjali propadle Domžalčane, na robu izpada v tretjo ligo pa so nogometaši Jesenic in Gorice, ki so sicer v zadnjem obdobju začeli kazati nekoliko bolj vzpodbudne predstave, a so imeli vselej nekaj smole.

Že v sredo se nam torej v prvi ligi Telemach obeta izjemno zanimiv obračun med aktualnimi in najverjetnejšimi bodočimi državnimi prvaki. Na celjski stadion Z'Dežele prihaja namreč Olimpija, ki nujno potrebuje tri točke. Vroče bo tudi na Obali, kjer se bosta na Bonifiki v neposrednem dvoboju za drugo mesto na lestvici pomerila Koper in Maribor.

Nov uspeh Brava

1. SNL, 29. krog: Primorje – Koper 0:4, (Ruedl 14., Rimac 32., Irabor 51., Rimac 67.), Olimpija – Aluminij 2:1, (Blanco 63., Marin 68.; Pejić 73.), Mura – Bravo 1:2 (Rose 54.; Nuhanović 15., Ivanšek 42.), Radomlje – Celje 1:3 (Mežnar 31.; Nieto 5., Josifov 31., Požeg Vancaš 77.), prost Maribor; pari 30. kroga, petek: Koper – Maribor (18.00); sobota: Bravo – Primorje (16.30), Celje – Olimpija (18.30), Aluminij – Mura (17.00), proste Radomlje.

Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Koliko časa je še »normalno«, preden postane razlog za skrb?

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 12:08
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Večina ljudi vsaj enkrat v življenju doživi epizodo tovrstne bolečine

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Koliko časa je še »normalno«, preden postane razlog za skrb?

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 12:08
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Večina ljudi vsaj enkrat v življenju doživi epizodo tovrstne bolečine

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Je to razlog za (pre)visoke račune?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 11:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
PromoPhoto
Novice  |  Kmetijske novice
NASVET

Kako se uspešno znebiti bramorjev na vrtu

Kako se znebiti bramorjev in drugih škodljivcev na vrtu brez kemije? Rešitev so nematode.
9. 4. 2026 | 11:15
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
