Po razburljivih reprezentančnih dneh in nato še žrebu kvalifikacijskih parov za uvrstitev v najvišji razred lige narodov se je domača nogometna pozornost vrnila h klubskemu dogajanju. V 16. krogu sta bila ljubljanska kluba uspešna, Olimpijina podoba igre pa je bila klavrna. Na koncu so jo zakrile tri pričakovane točke na tekmi z Radomljani. Mura je doma doživela poraz z Bravom in očitno nikakor ne more skočiti iz nevarne cone na dnu lestvice.

V Stožice je prišlo tisoč tistih, ki še naprej vztrajajo v podpori zeleno-bele posadke, prav zadovoljni pa z izjemo pomembnih treh točk niso mogli biti. Samokritični so bili v taboru zmajev, četudi je njihov strateg Jugoslav Trenčovski pozneje v pogovoru pred kamerami Sportkluba poudaril, da nogomet pač ni ritmična gimnastika: »Tam gre za estetiko, pri nas so na koncu zares pomembne le tri točke za zmago. In tudi značaj moštva se ustvarja, ko igraš slabo, pa vseeno zmaguješ.«

Prva liga Telemach Koper 15 8 5 2 26 : 13 29 Olimpija 16 7 5 4 18 : 13 26 Bravo 16 7 5 4 19 : 17 26 Maribor 15 6 6 3 22 : 16 24 Celje 14 6 5 3 19 : 13 23 Nafta 15 5 4 6 19 : 21 19 Aluminij 15 4 5 6 21 : 14 17 Brinje 15 4 4 7 16 : 25 16 Mura 16 2 8 6 16 : 28 14 Radomlje 15 1 5 9 16 : 32 8

Obenem za prikazano na igrišču nikakor ni našel lepih besed, opazil je tudi, da se Olimpiji na prvi tekmi po reprezentančni prekinitvi prvenstva vedno znova zatika. V Stožicah poskušajo reševati zgodbo, ki se je ob začetku sezone niso lotili prav uspešno. Zdaj so tik pod vrhom lestvice, nasmejanim obrazom je botrovala tudi nedavna zmaga na največjem domačem nogometnem derbiju v Mariboru. A vsaj tisti izkušenejši del, med njimi, denimo, tudi iz zagrebške nogometne šole Antonio Marin, zmaj od januarja 2024, se zaveda, da sedanja podoba na igrišču ne prinaša želenega dolgoročnega uspeha. Radomljani so pač obsojeni na dno prvenstvene lestvice, s tekmo manj za predzadnjo Muro zaostajajo za šest točk, lahko bi še več, če bi črno-beli nazadnje z Bravom iztržili vsaj neodločen izid.

Mura išče luč v predoru

Tako pa so ti doživeli novi poraz in v nogometno zapriseženem Prekmurju, kjer je, denimo, tekmo 3. lige med Odranci in Čardo obiskalo rekordnih 800 gledalcev, ne najdejo prave rešitve za pobeg iz spodnjega dela prvenstvene razpredelnice. Klub iz Fazanerije poskuša z domačo identiteto, trenerjem Mitjo Mörcem, lanskima povratnikoma iz šampionskih dni Ninom Kouterjem in Luko Bobičancem, pa vseeno luči na koncu temnega predora še vedno ni.

Zmagi ljubljanskih klubov Izidi 16. kroga 1. SNL: Olimpija – Radomlje 1:0 (1000; Tuci 44.-11m), Mura – Bravo 1:2 (1100; Bobičanec 44./11-m; Omoreige 33., Kouassi 49.), Maribor – Nafta, Celje – Grosuplje večerni tekmi, Koper – Aluminij danes (17.30). Vrstni red strelcev: Maroša (Nafta) 7, Osuji (Aluminij), Tuci (Olimpija) po 6, Irabor (Koper), Cipot, Tshipamba (oba Maribor), Zorica (Nafta) po 5. Pari prihodnjega kroga; petek (27. t. m.): Radomlje – Nafta; sobota (28. t. m.): Bravo – Aluminij, Mura – Maribor; nedelja (29. t. m.): Brinje – Olimpija, Koper – Celje.

Statistika sobotne predstave z Bravom je razkrivala nesporno željo in tudi navidezno premoč soboškega moštva (posestvo žoge v odstotkih 63:37, streli 22:16, na vrata 10:5), zmaga pa je vseeno odšla v Ljubljano. Bravo po notah gorenjskega stratega Aleša Arnola še naprej piše zgodbo o uspehu in po tem, ko so se Šiškarji pred to reprezentančno prekinitvijo veselili točk v derbiju z Mariborom (2:1), so zdaj prav s takšnim izidom zmagali tudi v Murski Soboti. V vrhu lestvice so v družbi favoritov, po prikazanem na igrišču v zadnjih tednih pa so ne le konkurenčni, ampak od večine kar boljši.