Nogomet: Olimpija z mišicami osvojila Ljudski vrt! (FOTO)

Olimpija je v velikem derbiju 14. kroga 1. SNL z moštveno igro »na mišice« osvojila Ljudski vrt in Mariborčanom zadala še drugi zaporedni poraz. Edini strelec zanimivega in dinamičnega dvoboja, v katerem je sicer manjkalo več »lepote«, je bil v 56. minuti po enem od redkih gostujočih nasprotnih napadov Indrit Tuci. Zadnji podajalec je bil 20-letni Kristjan Bendra. Mariborčani so zamudili vrnitev na vrh, zeleno-beli pa so se vrnili v bitko za prvaka. Sobotni večer je z visoko zmago proti Kalcerju Radomlje začinil Aluminij, drevi pa bo še drugi veliki derbi kroga v Stožicah med Bravom in vodilnim Koprom.

Derbi z obrnjenima vlogama, ko so vijolični igrali in želeli tudi ugajati, zeleno-beli pa so bili disciplinirani izvajalci »taktične kulture«, je na Mladinsko ulico pod Kalvarijo vrnil jezo in razočaranje. Čeprav se je športni direktor Zlatko Zahović zavedal nerealnega viška točk po 12 krogih, je potihem, z njim pa tudi trener Darko Milanič ter navijači, upal, da bosta 13. in 14. krog prinesla vsaj točko ali dve, morda celo tri ali štiri. Poln izkupiček bi pomenil, da bi imeli vijolični odprto pot do naslova prvaka. V treh derbijih pa je Maribor od devetih točk osvojil le eno. Pri tem vijolične že v soboto čaka še en dvoboj proti tekmecu z vrha lestvice, v Stožicah proti Bravu.

Darko Milanič komaj čaka konec niza derbijev. FOTO: Aleksander Golob

Zeleno-beli branilec Jošt Urbančič je bil zmagovalec dvoboja z vijoličnim napadalcem Isaacom Tshipambo. FOTO: Marko Vanovšek

Oceni obeh strategov Darko Milanič, trener NK Maribor Zaslužili smo si več. Bili smo bistveno boljši. Jugoslav Trenčovski, trener NK Olimpija Derbi si bom zapomnil po tem, na kakšen način smo prišli do zmage in kako pametno smo igrali.

Brez okrepitev ne bo kruha

Koprčani in zeleno-beli so Mariborčane streznili in jih vrnili v realnost, ki bo več kot dobrodošla za oba ključna ustvarjalca nove mariborske zgodbe. Kakor koli bo dvojec Zahović-Milanič analiziral tekmi, pa tudi še tretjo oziroma prvo v nizu derbijev proti Celjanom (1:1), ter potegnil črto pod teden resnice, bo prišel do ugotovitve (najbrž pa je že), da brez napadalca s strelskim občutkom in igralca s potezo več, prej pa dveh, ne bo kruha. Plačnik mariborskega nogometnega ustroja Adžun Ilidžali bo moral seči v žep.

»Zaslužili smo si več. Bili smo bistveno boljši,« je bila slaba Milaničeva uteha za sicer zelo solidno in pogumno predstavo Mariborčanov, ki so narekovali ritem, stiskali Ljubljančane v obrambne okove, toda za gol ali dva jim je sreča obrnila hrbet. Pogrešali so bolj razpoloženega in navdihnjenega posameznika. Tio Cipot in Žiga Repas sta bila domača osmoljenca, poleg obrambe, ki je »zaplavala« le pri golu – pet Mariborčanov v kazenskem prostoru je pokrivalo tri Ljubljančane. Vratar Teva Gardies je po nekaj razumljivih začetnih minutah treme svojo nalogo opravil brez napak.

Žiga Repas je bil osmoljenec v domači zasedbi, Matevž Vidovšek pa je imel razmeroma malo dela glede na premoč Mariborčanov. FOTO: Marko Vanovšek

Derbi v številkah 9800 gledalcev je spremljalo derbi v Ljudskem vrtu.

17. zmago v 70. derbiju po vrnitvi v 1. SNL je dosegla Olimpija, razlika v golih 77:69 za Maribor.

64 odstotkov posesti žoge so imeli Mariborčani. Boljši so bili tudi pri strelih (19:8) in kotih (10:3).

Makedonec osvojil največ točk

Gostujoči trener Jugoslav Trenčovski se je derbija lotil v skladu z zmožnostmi igralcev, ki jih ima na voljo. V slogu Maribora iz prejšnjega desetletja, taktično preudarnega in pragmatičnega ter v službi rezultata, je pred ljubljanska vrata postavil neprebojen zid. Pot do zmage je tlakoval z atletsko zasedbo z očitnim viškom mišic in centimetrov.

Jugoslav Trenčovski je vzpostavil red v Olimpijini igri. FOTO: Leon Vidic

Prva liga Telemach Koper 13 7 4 2 23:11 25 Maribor 14 6 6 2 21:14 24 Olimpija 14 6 4 4 16:12 22 Bravo 13 5 4 3 14:13 20 Nafta 13 5 3 5 18:16 18 Aluminij 14 4 5 5 21:13 17 Celje 12 4 5 3 13:12 16 Grosuplje 13 3 3 7 15:25 11 Mura 13 2 6 5 14:25 12 Radomlje 13 1 5 7 15:29 8

»Res je, imeli smo tudi srečo, Mariborčani so imeli več priložnosti,« je bil iskren 49-letni Makedonec in priznal, da bi si sicer želel drugačne Olimpije, bolj igrive in tudi atraktivne, toda v derbijih štejejo le točke. »Zapomnil pa si bom, na kakšen način smo prišli do zmage in kako pametno smo igrali,« je dodal nesporno uspešni gasilec ljubljanskega ognja. V tem je bil tako uspešen, da je Olimpija pod njegovim vodstvom osvojila največ točk, 22. Izgubila je le dve tekmi, proti Celju in Bravu.