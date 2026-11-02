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VELIKI DERBI

Nogomet: Olimpija z mišicami osvojila Ljudski vrt! (FOTO)

Veliki derbi 14. kroga pred 10.000 navijači odločil Indrit Tuci. Maribor v treh derbijih osvojil le točko, četrtega igra v soboto.
Veliki derbi ni minil brez nezaželenih navijaških vložkov. Foto: Marko Vanovšek

Veliki derbi ni minil brez nezaželenih navijaških vložkov. Foto: Marko Vanovšek

Zeleno-beli branilec Jošt Urbančič je bil zmagovalec dvoboja z vijoličnim napadalcem Isaacom Tshipambo. FOTO: Marko Vanovšek

Zeleno-beli branilec Jošt Urbančič je bil zmagovalec dvoboja z vijoličnim napadalcem Isaacom Tshipambo. FOTO: Marko Vanovšek

Žiga Repas je bil osmoljenec v domači zasedbi, Matevž Vidovšek pa je imel razmeroma malo dela glede na premoč Mariborčanov. FOTO: Marko Vanovšek

Žiga Repas je bil osmoljenec v domači zasedbi, Matevž Vidovšek pa je imel razmeroma malo dela glede na premoč Mariborčanov. FOTO: Marko Vanovšek

Jugoslav Trenčovski je vzpostavil red v Olimpijini igri. FOTO: Leon Vidic

Jugoslav Trenčovski je vzpostavil red v Olimpijini igri. FOTO: Leon Vidic

Darko Milanič komaj čaka konec niza derbijev. FOTO: Aleksander Golob

Darko Milanič komaj čaka konec niza derbijev. FOTO: Aleksander Golob

Veliki derbi ni minil brez nezaželenih navijaških vložkov. Foto: Marko Vanovšek
Zeleno-beli branilec Jošt Urbančič je bil zmagovalec dvoboja z vijoličnim napadalcem Isaacom Tshipambo. FOTO: Marko Vanovšek
Žiga Repas je bil osmoljenec v domači zasedbi, Matevž Vidovšek pa je imel razmeroma malo dela glede na premoč Mariborčanov. FOTO: Marko Vanovšek
Jugoslav Trenčovski je vzpostavil red v Olimpijini igri. FOTO: Leon Vidic
Darko Milanič komaj čaka konec niza derbijev. FOTO: Aleksander Golob
Gorazd Nejedly
 2. 11. 2026 | 07:21
6:01
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Olimpija je v velikem derbiju 14. kroga 1. SNL z moštveno igro »na mišice« osvojila Ljudski vrt in Mariborčanom zadala še drugi zaporedni poraz. Edini strelec zanimivega in dinamičnega dvoboja, v katerem je sicer manjkalo več »lepote«, je bil v 56. minuti po enem od redkih gostujočih nasprotnih napadov Indrit Tuci. Zadnji podajalec je bil 20-letni Kristjan Bendra. Mariborčani so zamudili vrnitev na vrh, zeleno-beli pa so se vrnili v bitko za prvaka. Sobotni večer je z visoko zmago proti Kalcerju Radomlje začinil Aluminij, drevi pa bo še drugi veliki derbi kroga v Stožicah med Bravom in vodilnim Koprom.

Derbi z obrnjenima vlogama, ko so vijolični igrali in želeli tudi ugajati, zeleno-beli pa so bili disciplinirani izvajalci »taktične kulture«, je na Mladinsko ulico pod Kalvarijo vrnil jezo in razočaranje. Čeprav se je športni direktor Zlatko Zahović zavedal nerealnega viška točk po 12 krogih, je potihem, z njim pa tudi trener Darko Milanič ter navijači, upal, da bosta 13. in 14. krog prinesla vsaj točko ali dve, morda celo tri ali štiri. Poln izkupiček bi pomenil, da bi imeli vijolični odprto pot do naslova prvaka. V treh derbijih pa je Maribor od devetih točk osvojil le eno. Pri tem vijolične že v soboto čaka še en dvoboj proti tekmecu z vrha lestvice, v Stožicah proti Bravu.

Darko Milanič komaj čaka konec niza derbijev. FOTO: Aleksander Golob
Darko Milanič komaj čaka konec niza derbijev. FOTO: Aleksander Golob

Zeleno-beli branilec Jošt Urbančič je bil zmagovalec dvoboja z vijoličnim napadalcem Isaacom Tshipambo. FOTO: Marko Vanovšek
Zeleno-beli branilec Jošt Urbančič je bil zmagovalec dvoboja z vijoličnim napadalcem Isaacom Tshipambo. FOTO: Marko Vanovšek

Oceni obeh strategov

Darko Milanič, trener NK Maribor

  • Zaslužili smo si več. Bili smo bistveno boljši.

Jugoslav Trenčovski, trener NK Olimpija

  • Derbi si bom zapomnil po tem, na kakšen način smo prišli do zmage in kako pametno smo igrali.

Brez okrepitev ne bo kruha

Koprčani in zeleno-beli so Mariborčane streznili in jih vrnili v realnost, ki bo več kot dobrodošla za oba ključna ustvarjalca nove mariborske zgodbe. Kakor koli bo dvojec Zahović-Milanič analiziral tekmi, pa tudi še tretjo oziroma prvo v nizu derbijev proti Celjanom (1:1), ter potegnil črto pod teden resnice, bo prišel do ugotovitve (najbrž pa je že), da brez napadalca s strelskim občutkom in igralca s potezo več, prej pa dveh, ne bo kruha. Plačnik mariborskega nogometnega ustroja Adžun Ilidžali bo moral seči v žep.

»Zaslužili smo si več. Bili smo bistveno boljši,« je bila slaba Milaničeva uteha za sicer zelo solidno in pogumno predstavo Mariborčanov, ki so narekovali ritem, stiskali Ljubljančane v obrambne okove, toda za gol ali dva jim je sreča obrnila hrbet. Pogrešali so bolj razpoloženega in navdihnjenega posameznika. Tio Cipot in Žiga Repas sta bila domača osmoljenca, poleg obrambe, ki je »zaplavala« le pri golu – pet Mariborčanov v kazenskem prostoru je pokrivalo tri Ljubljančane. Vratar Teva Gardies je po nekaj razumljivih začetnih minutah treme svojo nalogo opravil brez napak.

Žiga Repas je bil osmoljenec v domači zasedbi, Matevž Vidovšek pa je imel razmeroma malo dela glede na premoč Mariborčanov. FOTO: Marko Vanovšek
Žiga Repas je bil osmoljenec v domači zasedbi, Matevž Vidovšek pa je imel razmeroma malo dela glede na premoč Mariborčanov. FOTO: Marko Vanovšek

Derbi v številkah

  • 9800 gledalcev je spremljalo derbi v Ljudskem vrtu.
  • 17. zmago v 70. derbiju po vrnitvi v 1. SNL je dosegla Olimpija, razlika v golih 77:69 za Maribor.
  • 64 odstotkov posesti žoge so imeli Mariborčani. Boljši so bili tudi pri strelih (19:8) in kotih (10:3).

Makedonec osvojil največ točk

Gostujoči trener Jugoslav Trenčovski se je derbija lotil v skladu z zmožnostmi igralcev, ki jih ima na voljo. V slogu Maribora iz prejšnjega desetletja, taktično preudarnega in pragmatičnega ter v službi rezultata, je pred ljubljanska vrata postavil neprebojen zid. Pot do zmage je tlakoval z atletsko zasedbo z očitnim viškom mišic in centimetrov.

Jugoslav Trenčovski je vzpostavil red v Olimpijini igri. FOTO: Leon Vidic
Jugoslav Trenčovski je vzpostavil red v Olimpijini igri. FOTO: Leon Vidic

Prva liga Telemach

Koper       13       7       4       2       23:11       25

Maribor       14       6       6       2       21:14       24

Olimpija       14       6       4       4       16:12       22

Bravo       13       5       4       3       14:13       20

Nafta       13       5       3       5       18:16       18

Aluminij       14       4       5       5       21:13       17

Celje       12       4       5       3       13:12       16

Grosuplje       13       3       3       7       15:25       11

Mura       13       2       6       5       14:25       12

Radomlje       13       1       5       7       15:29       8

»Res je, imeli smo tudi srečo, Mariborčani so imeli več priložnosti,« je bil iskren 49-letni Makedonec in priznal, da bi si sicer želel drugačne Olimpije, bolj igrive in tudi atraktivne, toda v derbijih štejejo le točke. »Zapomnil pa si bom, na kakšen način smo prišli do zmage in kako pametno smo igrali,« je dodal nesporno uspešni gasilec ljubljanskega ognja. V tem je bil tako uspešen, da je Olimpija pod njegovim vodstvom osvojila največ točk, 22. Izgubila je le dve tekmi, proti Celju in Bravu.

1. SNL

Izidi: Maribor – Olimpija 0:1 (9800; Indrit Tuci), Aluminij – Kalcer Radomlje 5:0 (250; Bede Osuji 15., Hanus Sørensen 43., Rok Schaubach 77., Robert Ramšak 84., Adriano Bloudek 91.), Mura – Brinje Grosuplje, Celje – Nafta večerni tekmi, Bravo – Koper danes ob 17. uri.

Vrstni red strelcev: 7 – Amadej Maroša (Nafta), 6 – Bede Osuji (Aluminij), Tio Cipot (Maribor), Josip Ivan Zorica (Nafta).

Pari 15. kroga: Nafta – Olimpija (6. t. m.), Koper – Mura, Bravo – Maribor (oba 7. t. m.), Brinje Grosuplje – Aluminij, Kalcer Radomlje – Celje (oba 8. t.m.).

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