1. SNL

Nogomet: št. 2 je Maribor, a Celje še drži varno razdaljo

V 14. krogu 1. SNL vijolični prvič ugnali enega od velikih tekmecev. Celjani v končnici panično branili zmago.
Danijel Šturm se je izkazal s podajo in golom. Foto: Facebook

Franko Kovačević je proti Aluminiju zabil 11. ligaški gol in 25. v sezoni. FOTO: Voranc Vogel

Benjamin Tetteh je nagnil jeziček tehtnice na mariborsko stran v Stožicah. FOTO: Jan Herlič/sportida
Gorazd Nejedly
 3. 11. 2025 | 06:35
6:44
A+A-

Mariborčani so prevzeli vlogo prvih izzivalcev Celjanov. V 14. krogu 1. SNL so v Stožicah premagali nogometaše Brava, neposredne tekmece za glavno vlogo lovcev na vodilne, s 3:2, za kaj več so potrebovali še pomoč Kidričanov.

Niso je imeli, Celjani so rezultatsko težko in z nekaj strahu v kosteh v sodnikovem dodatku z 2:1 strli Štajerce z Dravskega polja in ohranili devet točk prednosti pred vijoličnimi iz Ljudskega vrta.

Celjani so se po dveh tekmah brez zmage, neodločenem izidu in porazu, vrnili v ritem zmag in se lahko brez stresa pripravijo in nabrusijo za četrtkovo tretjo tekmo v konferenčni ligi pred polnimi tribunami. V Celju bo gostoval poljski velikan Legia, ki je na igrišču v tem trenutku manj nevaren tekmec, a ima vselej in vsepovsod močna ter številčno podporo gostiteljem ne preveč zaželenih navijačev.

Prirejenem športnem reku »zmagi se ne gleda v zobe« bi mirne volje dodali oznako rutinsko, toda tudi trener Albert Riera se najbrž zaveda, da Celjani niso več tako udarni in zanesljivi, kot so bili do oktobrskega reprezentančnega odmora. Franko Kovačević je po značilni kombinatorni akciji nogo le podstavil za svoj 11. prvenstveni gol in 25. v vseh tekmovanjih v tej sezoni. Tudi Danijel Šturm je dosegel atraktiven gol, petega v ligi in za drugo mesto na klubski lestvici strelcev, a v celjski igri je bilo videti manj svežine in uživanja, česar je bilo večji del sezone na pretek.

»Igra? Bilo je vse skoraj dobro, igra z žogo, v obrambi, vedno je bilo nekaj, kar bi lahko naredili drugače. To je bila tekma, ko naš odziv ni bil pravočasen. Zadnjih sedem, osem minut smo bili zelo slabo moštvo, panični. Ni šlo za strah, tega ni pri nas. V seštevku sem zadovoljen, zdaj se bomo lahko usmerili v četrtkovo tekmo. Za nas je najbolj pomembno, da osvajamo točke in to smo naredili,« je potegnil črto čez dvoboj znova nekoliko bolj napet in jezično srborit Riera, na katerega vse bolj pritiskajo pri Crveni zvezdi, kot pišejo srbski mediji. Rdeče-beli mu ponujajo sanjsko pogodbo, milijon evrov letne plače, ki bi lahko z bonusi skočila do 1,6 milijona €.

Legia išče trenerja

Legia je v težavah. Po četrtkovem pokalnem porazu se je sporazumno razšla s 47-letnim romunskim trenerjem Edwardom Iordanescujem. Začasno jo bo vodil Bask Inaki Astiz, ki je igralsko kariero sklenil v dresu Legie. Tudi v prvenstvu ji ne gre najbolje, po 14. krogu je z dvema tekmama manj in s 16 točkami na 11. mestu 18-članske Extraklasa lige. Za vodilnim Gornikom zaostaja za 10 točk. V 15. krogu je sinoči gostovala v Lodzu pri Widzewu. Letos je k Legii iz Italije prišel tudi slovenski reprezentant Petar Stojanović. V Extraklasi je igral 10 tekem in v 475 minutah dosegel gol. Legia je v konferenčni ligi doma izgubila proti Samsunsporju (0:1) in v gosteh poremagala Šahtar (2:1).

Vijolični 70 minut boljši, potem trpeli

Prav na trenutek, ko bodo Celjani začeli sopihati, so čakali Mariborčani. Po hudi pokalni zaušnici so se pobrali in za drugo mesto premagali Šiškarje. Nesrečen uvod s srečnim domačim golom po strelu Jakoslava Stankovića ni obetal veliko dobrega, toda Mariborčani so izpeljali preobrat v režiji Benjamina Tetteha. Vse je lažje, ko gre robustnemu Gancu tako dobro od nog, in tudi Mariborčani z njim v glavni vlogi dajejo podobo moštva, ki lahko grozi ali celo napade Celjane.

Blizu presenečenja v Celju

Izida 14. kroga: Celje – Aluminij 2:1 (1560, Franko Kovačević 22., Danijel Šturm 79.; Miklos Tanyi 92.; posest žoge v %: 60:40; streli: 14:8; na vrata: 6:3; prekrški: 18:11; koti: 4:4), Bravo Big Ben – Maribor 2:3 (600, Jakoslav Stanković 4., Matic Ivanšek 78.; Benjamin Tetteh 18., 21., David Pejičić 53.; posest žoge v %: 46:54; streli: 18:8; na vrata: 9:5; prekrški: 13:15; koti: 10:4), Koper – Olimpija, Primorje – Kalcer Radomlje včeraj, Domžale – Mura danes ob 17.30.

Vrstni red strelcev: 11 – Franko Kovačević, 10 –Benjamin Tetteh, 7 – Venuste Baboula, Samir Saitoski.

Pari 15. kola: Mura – Koper, Olimpija – Primorje (oba 7. t. m.), Aluminij – Domžale, Radomlje – Maribor (oba 8. t. m.), Celje – Bravo (9. t. m.).

Tudi prvi gol 18-letnega Davida Pejičića je vrnil nasmeh na obraze vijoličnih, ki so zadnjih četrt ure trpeli, a ob nekaj odličnih posredovanjih vratarja Ažbeta Juga preživeli »najtežjo tekmo«, kot jo je napovedal zgovorni trener Feđa Dudić. Bil je vesel, le kako ne bi, če bi izgubil še ta derbi, bi mu bilo treba prepovedati govoriti. Zdaj si je lahko oddahnil, Mariborčani so prvič v tej sezoni premagali enega od tekmecev iz zgornjega dela lestvice. Brez vrste pomembnih igralcev, eni so bili poškodovani, drugi »kaznovani«.

Mariborčani so bili statistično poraženi, toda ... »Zmaga je le zaslužena. Gol smo prejeli iz prvega strela in odbite žoge. Že tako imamo težave in v novih smo se znašli, še preden smo dobro prišli na stadion. Do 70. minute smo pokazali, da imamo načrt in vizijo. V tem obdobju smo bili boljši, imeli priložnost za 4:1, a smo se znašli v velikih težavah. Zavestno sem se odločil za tveganje in priložnost ponudil mlajšim. Na koncu nas je bog nagradil. To je bila velika zmaga,« ni skrival navdušenja Dudić, ki se sooča tudi s temno stranjo slovenskega športa in navijaške kulture – majhnim številom gledalcev na nogometnih stadionih. Za njegovo tolažbo, v drugih športih je še slabše. 

Prva liga Telemach

Celje       14       11       2       1       39:12       35

Maribor       14       8       2       3       29:18       26

Bravo       14       7       3       4       32:22       24

Koper       13       5       3       4       23:19       21

Olimpija       13       5       3       5       17:18       18

Aluminij       14       5       3       6       20:25       18

Radomlje       13       4       3       6       15:26       15

Primorje       13       3       2       8       16:28       11

Mura       13       2       5       6       11:18       11

Domžale       13       2       2       9       11:28       8

MaribornogometCeljeVijolični
