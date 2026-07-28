Nogometašem Celja je po enajstmetrovkah uspelo, še vedno upajo na ligo prvakov

Na povratnem obračunu so se po srditem boju in po nogometni loteriji zmage veselili domači igralci iz knežjega mesta ter si zagotovili evropsko jesen v vsaj ligaškem delu konferenčne lige, še vedno pa sta v igri najprestižnejša liga prvakov in evropska liga. Trikratne slovenske prvake v tretjem krogu čaka armenski Ararat, ki je izločil irski Shamrock Rovers s skupnim izidom 3:2.

Potek tekme

Obe ekipi sta zavoljo velikega vložka začeli zelo previdno, nekaj več pobude pa je bilo vendarle na strani izbrancev portugalskega strokovnjaka na celjski klopi Vitorja Campelosa. Prvič so nevarno zagrozili v 11. minuti po bliskovitem nasprotnem napadu Armandasa Kučysa, a je litovski napadalec preveč okleval pri zaključnem strelu, tako da so gosti odpravili nevarnost pred svojimi vrati. Le štiri minute kasneje so nevarno akcijo izpeljali tudi nogometaši iz Albanije, strel Karima Loukilija z 20 metrov pa je zaustavil domači vratar Žan-Luk Leban. Celjska zasedba je v 21. minuti doživela hladno prho, po dolgi in kombinirani akciji Egnatie je Loukili z desne strani poslal oster predložek, žogo pa je domači osrednji branilec Darko Hrka z glavo preusmeril v lastno mrežo. Celjani so se po prejetem golu nekoliko mučili na igrišču, v 34. minuti pa so le dosegli izenačujoči gol po mojstrsko izvedenem prostem strelu Maria Kvesića z 22 metrov. V 40. minuti so ponovno nevarno zagrozili gosti, žoga pa je po strelu Alessandra Albaneseja z roba kazenskega prostora zletela mimo desne vratnice. Pred celjskim vrati je bilo nevarno tudi dve minuti kasneje, a je Adjessa Daniel iz bližine streljal prek vrat.

Štajerska ekipa je v 53. minuti izpeljala obetavno akcijo, po lepi podaji Pijusa Širvysa z desne strani pa je zaključni strel Kučysa z roba kazenskega prostora zaustavil gostujoči vratar Mario Dajsinani. Le tri minute kasneje je Kučys iz podobnega položaja streljal mimo vrat. V 60. minuti so Celjani - njihovo tekmo si je na častni tribuni ogledal tudi nekdanji španski trener Albert Riera - po prekršku nad litovskim napadalcem zahtevali 11-metrovko, a se nizozemski glavni sodnik Joey Kooij po posvetu s kolegi iz sobe za Var ni odločil zanjo.

V rednem delu se mreži več nista zatresli, začetek prvega podaljška pa je minil po notah Celjanov. V 94. minuti je gostujoči branilec Eneo Bitri v kazenskem prostoru zrušil Rudija Požega Vancaša, po natančnem strelu z 11-metrovke pa je na 2:1 povišal Kvesić. A trdovratni gosti niso vrgli puške v koruzo, v 114. minuti je Edison Ndreca prodrl po levi strani in podal do Geralba Smajlija, ki je z natančnim strelom izenačil na 2:2 ter svojim soigralcem izboril izvajanje 11-metrovk. V nogometni loteriji so za Celjane zadeli Svit Sešlar, Artemijus Tutyškinas, Yaya Dukuly in Ivan Ćalušić, za goste pa le Arbenit Xhemajli.