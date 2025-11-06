Nogometaši Bayerna so v Parizu zmagali šestnajstič zapored

Bil je začetek poletja, peti julij, ko je Bayern nazadnje izgubil. To je bilo v četrtfinalu klubskega svetovnega prvenstva v ZDA. V Atlanti ga je premagal PSG. Odtlej so Bavarci dobili vseh 16 tekem, kar je najboljši vstop v sezono v petih najmočnejših ligah.

Nazadnje je moč nemškega stroja občutil prav evropski prvak PSG, in to na svojem Parku princev, kjer v 4. krogu lige prvakov tudi z igralcem več ni strl izjemne zasedbe Vincenta Kompanyja.

Bayern je na 16 tekmah vpisal prav toliko zmag z razliko v golih 56:11! Harry Kane je mrežo zatresel 22-krat, a v Parizu je v prvem polčasu zablestel Luis Diaz in popolno predstavo gostov kronal z dvema goloma. Tik pred odmorom pa šok – izključitev zaradi nevarnega starta na Achrafa Hakimija, ki so ga odnesli na nosilih.

Slika se je obrnila, Bayern je postavil bunker in pokazal povsem nove vidike svoje kakovosti. Bil je taktično odličen in je klonil le enkrat, ko je v 74. minuti zadel João Neves. FCB je bil za predstavo deležen hvalnic. »To je bila nova dimenzija nogometa,« je bil navdušen strokovni komentator Matthias Sammer. Mats Hummels se je strinjal: »Užitek jih je bilo gledati.«

Odsotnost Kolumbijca Diaza je Bayern nadomestil z borbenim duhom. Manuel Neuer je bil sijajen v vratih, Joshua Kimmich je bil povsod prisoten in novinec Jonathan Tah je na igrišču pustil srce. »Sposobni smo bili prikazati drugačno različico sebe,« je povedal Kimmich.

Glavni kandidat za lovoriko

Evropski mediji so bili navdušeni. »Bayern je šef,« piše Le Figaro. Španski AS je Bayern označil za najboljšo ekipo v Evropi. »Kompany je ustvaril nezaustavljivo moštvo, stroj za uničevanje, ki ima tudi neprebojen ščit. Tekma je bila oda totalnemu nogometu. Če je še bilo kaj dvomljivcev, Bayern je parni vlak brez zavor,« dodaja AS.

Hummels, ki je igral za Borussio Dortmund in Bayern, slednjega vidi kot glavnega kandidata za lovoriko. »Imajo vse. Individualno kakovost, moštveni duh, načrt, trenerja,« je ocenil Hummels. Naslednja velika preizkušnja za Münchenčane bo po reprezentančnem premoru, ko bo gostoval pri podobno vročem Arsenalu.