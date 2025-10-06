Nogometaši Maribora zanesljivo odpravili Domžale, Olimpija klecnila

Po pretresov polnem septembru je zanesljiva zmaga nad Domžalami s 3:0 v Ljudski vrt pred reprezentančnim premorom prinesla prepotrebni mir. Novi trener Feđa Dudić je bil zadovoljen z odzivom igralcev, tudi srboritih Omarja Rekika in Benjamina Tetteha, ki sta bila v minulih tednih v središču pozornosti zaradi napačnih stvari. »Najprej sledi dvig telesne pripravljenosti, nato se bomo posvetili principom igre,« zahtevno obdobje svojim varovancem napoveduje strateg iz BiH.

V sredo se je predstavil medijem, v soboto zvečer so Feđo Dudića v Ljudskem vrtu spoznali tudi maloštevilni navijači na tribunah, ki so kljub kaotičnemu obdobju prišli podpret vijolično moštvo. Proti Domžalam je bil odziv igralcev dober, neizkušeni vratar Benjamin Matičič je v 13. minuti s slabim posredovanjem poklonil darilo Janu Repasu, ki za prvi gol sezone ni imel težkega dela. Mariborčani so se sprostili in vodstvo podvojili po akciji v 35. minuti, ki sta jo zrežirala Tetteh s podajo in Rekik z golom po strelu z glavo v kazenskem prostoru.

Zvezdnika vijoličnih sta bila v središču telesnega obračuna, ki je zaradi prejete klofute iz Ljudskega vrta po hitrem postopku odnesel Radomirja Đalovića in odprl pot za prihod Dudića iz Kragujevca. »Takšne zadeve se ne smejo ponavljati, če se bodo, bodo sledile hude kazni. Ekipa je najpomembnejša, ne posamezniki,« je zvezdnikoma požugal mariborski trener, o igri moštva pa nadaljeval: »Samozavest narašča, nismo prejeli gola. Obramba se začne pri napadalcih, ki so igrali z veliko energije, Tetteh se je trudil in blokiral strele, tudi Shelley Ojo je igral s pravo energijo. Pri tem bom vztrajal.«

Tek, intenzivnost, šprint

Pomembne tri točke so nekoliko ohladile razgreto ozračje v štajerski prestolnici, glavni vlagatelj Adžun Ilidžali je že pred časom izgubil zaupanje lokalnega okolja, povrne ga lahko le s kontinuiteto in delom, ki bo imelo rep in glavo. Tudi Dudić poudarja, da jih najprej čakajo osnove: »Igralcem sem pokazal statistične podatke s tekme proti Celju in moje zadnje tekme z Radničkim iz Kragujevca. Gre za ogromno razliko v količini teka, intenzivnosti in šprintov. Zato bo najprej poudarek na dvigu telesne pripravljenosti, vesel sem, da so na nekatere moje zahteve igralci že odgovorili, nato bomo pilili podrobnosti v igri.«

Štirinajst dni tekmovalnega premora bo prav prišlo tudi Argentincu na klopi Olimpije Federicu Bessoneju, ki se je na rojstni dan navijaške skupine Green Dragons soočil z negodovanjem na tribunah Stožic. Remi z Aluminijem (1:1) je veliko manj, kot v Ljubljani pričakujejo in zahtevajo, reprezentančno okno bo tudi za zmaje priložnost, da naravnajo smer plovbe in začnejo zbirati točke. Vodilno Celje je nekaj korakov pred konkurenco, z Mariborom, Bravom in Koprom pa zeleno-bele čaka boj za mesta, ki vodijo v Evropo.