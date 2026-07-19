Nogometni svet je obstal, za naslov svetovnega prvaka se merita Španija in Argentina

Argentinci in Španci na stadionu MetLife v East Rutherfordu igrajo za naslov nogometnih svetovnih prvakov. Argentinska zasedba z Lionelom Messijem lovi četrti naslov, Španija pa drugega. Tekma ima tudi slovenski pridih, saj je glavni sodnik Slavko Vinčić. Trenutni rezultat je 0:0.

Prvič v zgodovini finalnih obračunov se za naslov merita najboljši reprezentanci lestvice Mednarodne nogometne zveze. Argentinci so prvi, Španci pa drugi. Obenem je to tudi prvi spopad aktualnih zmagovalcev evropskega in južnoameriškega prvenstva. Argentina in Španija sta se doslej na svetovnih prvenstvih v 96-letni zgodovini pomerili le enkrat, ko so v skupinskem delu leta 1966 zmagali južnoameriški predstavniki z 2:1. Časi so se dodobra spremenili. Od takrat je Argentina osvojila tri naslove v letih 1978, 1986 ter pred štirimi leti v Katarju. Zdaj Lionel Messi, ki je dosegel osem golov in štiri asistence, v bržčas zadnjem nastopu na SP skuša ponoviti zgodbo Brazilije. Ta je v letih 1958 in 1962 kot zadnja ubranila naslov svetovnih prvakov.

Dosedanje tekme obeh na prvenstvu

Argentinci so v skupinskem delu po vrsti ugnali Alžirijo (3:0), Avstrijo (2:0) in Jordanijo (3:1), nato pa v izločilnih bojih po številnih težavah Zelenortske otoke (3:2, podaljšek), Egipt (3:2), Švico (3:1, podaljšek) in v polfinalu po preobratu v zadnje četrt ure še Anglijo (2:1). Španija je s selektorjem Luisom de la Fuentejem in njegovo desno roko na zelenici Rodrijem v skupini remizirala proti Zelenortskim otokom (0:0), nato pa premagala Savdsko Arabijo (4:0) in Urugvaj (1:0). V izločilnih bojih je najprej padla Avstrija (3:0), nato Portugalska (1:0) in v četrtfinalu Belgija (2:1). V polfinalu so Španci prikazali najboljšo predstavo in izločili Francijo z 2:0. Španci lovijo drugo lovoriko na največjem nogometnem odru, potem ko so leta 2010 ugnali Nizozemsko in takrat povezali evropski in svetovni naslov. To jim lahko uspe tudi letos.