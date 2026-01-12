  • Delo d.o.o.
NOGOMET

Nogometnim prvoligašem grozi nadaljevanje z deveterico

Slovenski nogometni prvoligaši začenjajo z zimskimi pripravami. Spomladanski del 1. SNL verjetno brez Domžal.
Franko Kovačević bi kariero utegnil nadaljevati na Madžarskem. FOTO: Voranc Vogel
Franko Kovačević bi kariero utegnil nadaljevati na Madžarskem. FOTO: Voranc Vogel
Matic Rupnik
 12. 1. 2026 | 05:31
Čeprav se sezona zimskih športov še niti približno ne končuje in se bo pozornost navijačev kmalu usmerila k olimpijskim igram, je pred vrati tudi nadaljevanje slovenske nogometne lige. Drugi del bosta 30. januarja odprla Radomlje in Aluminij, klubi pa so že začeli s pripravami na spomladanski del sezone. Prav včeraj so na priprave na jug Španije odšli nogometaši Celja, ki so v minulih dneh predstavili nekaj močnih okrepitev pred meseci, v katerih jih z nastopanjem v konferenčni ligi čaka dvojni program. Uradno sta klub zapustila Nino Noordanus in Danijel Šturm, na izhodnih vratih pa je, zanj se zanima madžarski Újpest, tudi prvi strelec slovenskega prvenstva Franko Kovačević. Trener Albert Riera ne sedi križem rok, po Svitu Sešlarju in Ivanu Ćalušiću je pred dnevi iz mostarskega Zrinjskega prišel še Jakov Pranjić.

Na tekme se zavzeto pripravljaljo tudi v Mariboru, ki je pred dnevi v svoje vrste zvabil mladega Luko Mlakarja, nekdanjega igralca Rome, v Varaždin pa je prestopil izkušeni Gregor Sikošek. Štajerci so medtem že odpotovali v Turčijo, kjer jih v naslednjih dneh čakajo tri zahtevne pripravljalne tekme. Že prva po zimskem premoru bo postregla s pravim spektaklom, saj se bodo Mariborčani v Ljudskem vrtu srečali s Celjani.

Olimpija še čaka

Ljubljanska Olimpija še ni okrepila kadra, sta pa klub zapustila mladi vratar Gal Lubej Fink in osrednji vezist Thallison. Estonski napadalec Alex Tamm je odšel na posojo k švedskem Livingstonu. V nogometnih krogih se je v minulih tednih govorilo, da bi se lahko v prestolnico preselila napadalec Radomelj Nino Kukovec in najboljši slovenski strelec prve lige Emir Saitoski. V četrtek se bodo zmaji odpravili na priprave v Španijo, konec meseca pa jih čaka težko srečanje z Muro.

Nekaj pomembnih okrepitev v boju za vrh so pripeljali tudi Koprčani, ki se bodo na nadaljevanje sezone pripravljali v Novigradu. Na Bonifiko na zadnji januarski dan prihaja Bravo, Šiškarji so minuli vikend turškemu prvoligašu Gaziantepu prodali mladega Nigerijca Victorja Ntino-Ema Gidada. Mura je v napadu na posojo dobila bosanskega člana Basaksehirja Hamzo Ljukovaca, v Radomlje pa je iz Hajduka prišel hrvaški zvezni igralec Mihael Zaper. Veliko težav imajo v Domžalah, kjer očitno zaradi finančnih težav ne bodo nadaljevali s tekmovanjem v prvi slovenski ligi. Pogodbo je prekinilo več kot 10 igralcev, usoda kluba je bržkone že zapečaetana. Končno odločitev bodo sprejeli do 20. januarja.

1. SNLnogometpripraveMariborOlimpijaRadomlje
ZADNJE NOVICE
07:20
Šport  |  Tekme
ROKOMET

Zormanovi fantje v Oslo z lepo popotnico iz Pariza (FOTO)

Rokometna reprezentanca se s porazom in zmago odpravlja na evropsko prvenstvo.
Peter Zalokar12. 1. 2026 | 07:20
07:11
Novice  |  Slovenija
PO TRANSPLANTACIJI RAZMIŠLJA POZITIVNO

V zadnjem hipu so jo rešili, le še brazgotina Romano spominja na bitko za življenje

Romani Skrinjar Alauf so v zadnjem hipu presadili jetra. V zahvalo za novo življenje se sama podaja na Camino.
Tina Horvat12. 1. 2026 | 07:11
07:01
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
SVOJE ŽRTVE MENDA SPLOH NI POZNAL

Je dijak v Murski Soboti sledil ukazom iz računalniške igre? Po napadu z nožem v priporu

Tisti dan ga je čakalo ustno ocenjevanje.
Andrej Bedek12. 1. 2026 | 07:01
06:49
Novice  |  Slovenija
SLOVESNA PODELITEV

V ravnovesju z naravo: podeljeni novi certifikati znamke Unesco (FOTO)

Škocjanske jame so biosferno območje.
Olga Knez12. 1. 2026 | 06:49
06:31
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
TRAGEDIJA NA LOKALNI CESTI

Plužil nevarno lokalno cesto in umrl, našli so ga šele sredi noči, več ur po nesreči (FOTO)

Za Marka Kalana je bil usoden zdrs s traktorjem.
Aleksander Brudar12. 1. 2026 | 06:31
06:15
Novice  |  Svet
ZDRAVSTVENE TEŽAVE

Astronavte bodo evakuirali, to je prva takšna evakuacija v 25-letni zgodovini postaje

Zaradi zdravstvenih težav Nasa predčasno končuje misijo.
12. 1. 2026 | 06:15

