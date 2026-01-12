Nogometnim prvoligašem grozi nadaljevanje z deveterico

Čeprav se sezona zimskih športov še niti približno ne končuje in se bo pozornost navijačev kmalu usmerila k olimpijskim igram, je pred vrati tudi nadaljevanje slovenske nogometne lige. Drugi del bosta 30. januarja odprla Radomlje in Aluminij, klubi pa so že začeli s pripravami na spomladanski del sezone. Prav včeraj so na priprave na jug Španije odšli nogometaši Celja, ki so v minulih dneh predstavili nekaj močnih okrepitev pred meseci, v katerih jih z nastopanjem v konferenčni ligi čaka dvojni program. Uradno sta klub zapustila Nino Noordanus in Danijel Šturm, na izhodnih vratih pa je, zanj se zanima madžarski Újpest, tudi prvi strelec slovenskega prvenstva Franko Kovačević. Trener Albert Riera ne sedi križem rok, po Svitu Sešlarju in Ivanu Ćalušiću je pred dnevi iz mostarskega Zrinjskega prišel še Jakov Pranjić.

Na tekme se zavzeto pripravljaljo tudi v Mariboru, ki je pred dnevi v svoje vrste zvabil mladega Luko Mlakarja, nekdanjega igralca Rome, v Varaždin pa je prestopil izkušeni Gregor Sikošek. Štajerci so medtem že odpotovali v Turčijo, kjer jih v naslednjih dneh čakajo tri zahtevne pripravljalne tekme. Že prva po zimskem premoru bo postregla s pravim spektaklom, saj se bodo Mariborčani v Ljudskem vrtu srečali s Celjani.

Olimpija še čaka

Ljubljanska Olimpija še ni okrepila kadra, sta pa klub zapustila mladi vratar Gal Lubej Fink in osrednji vezist Thallison. Estonski napadalec Alex Tamm je odšel na posojo k švedskem Livingstonu. V nogometnih krogih se je v minulih tednih govorilo, da bi se lahko v prestolnico preselila napadalec Radomelj Nino Kukovec in najboljši slovenski strelec prve lige Emir Saitoski. V četrtek se bodo zmaji odpravili na priprave v Španijo, konec meseca pa jih čaka težko srečanje z Muro.

Nekaj pomembnih okrepitev v boju za vrh so pripeljali tudi Koprčani, ki se bodo na nadaljevanje sezone pripravljali v Novigradu. Na Bonifiko na zadnji januarski dan prihaja Bravo, Šiškarji so minuli vikend turškemu prvoligašu Gaziantepu prodali mladega Nigerijca Victorja Ntino-Ema Gidada. Mura je v napadu na posojo dobila bosanskega člana Basaksehirja Hamzo Ljukovaca, v Radomlje pa je iz Hajduka prišel hrvaški zvezni igralec Mihael Zaper. Veliko težav imajo v Domžalah, kjer očitno zaradi finančnih težav ne bodo nadaljevali s tekmovanjem v prvi slovenski ligi. Pogodbo je prekinilo več kot 10 igralcev, usoda kluba je bržkone že zapečaetana. Končno odločitev bodo sprejeli do 20. januarja.