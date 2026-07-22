Nora etapa s preobrati pripadla Philipsenu, Pogačar končal v glavnini

Belgijec Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) je zmagovalec zanimive 17. etape dirke po Franciji od Chamberyja do Voirona (174,7 km). Za svojo 11. etapno zmago na Touru je slavil iz velike skupine ubežnikov, v kateri je 13. mesto zasedel Matej Mohorič. Vodilni na dirki Tadej Pogačar je ciljno črto prečkal dobrih osem minut za zmagovalcem.

Sedemindvajsetletnik s Klanca je pred trojčkom zahtevnih etap v Alpah na dobri poti do pete skupne zmage (2020, 2021, 2024, 2025), saj ima 4:32 minute naskoka pred Belgijcem Remcom Evenepoelom (Red Bull-BORA-hansgrohe) in 6:51 pred svojim ekipnim kolegom iz Mehike Isaacom del Torom.

Že pred današnjo etapo je Pogačar dejal, da bo začetek zaradi razgibanega terena zelo zahteven, a upa na lažji konec. To se je tudi uresničilo, potem ko je bil nekaj časa celo v vodilni skupini s kandidati za beg, nato pa je prišlo do združitve večjih skupin, ki so se raztrgale čez uvodne klance.

Po številnih preobratih pri lovljenju ubežnikov, preseljevanju iz ene v drugo skupino, so na koncu pričakovano priložnost za etapno slavje dobili ubežniki. Vendar v začetnem begu je bilo kar nekaj odličnih sprinterjev, ki pa so ostajali blizu in na koncu pa zaradi neodločnosti skupin povsem na čelu celo dobili priložnost za zmago.

Ob koncu je za Philipsena sijajno pripravil teren Nizozemec Mathieu van der Poel, Belgijec pa je končal delo in prepričljivo slavil. Zanj je to 64. zmaga v karieri in 11. v etapah na Touru. Na letošnji francoski pentlji se je dolgo mučil v klasičnih sprintih, v 17. etapi pa celo iz ubežne skupine vendarle prišel na svoj račun.

Mohorič je bil ves čas v begu, na koncu pa je sprintal in zasedel 13. mesto. Drugi je bil Švicar Mauro Schmid (Jayco AlUla), tretji pa Nizozemec Olav Kooij (Decathlon CMA CGM).

V četrtek bo na sporedu razgibana etapa od Voirona do vrha vzpona na Orcieres-Merlette (185,2 km).