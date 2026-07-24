Nora, nora etapa na Touru! Pogačar na neverjeten način prišel do zmage, postavil je tudi rekord (VIDEO)

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) je v 19. etapi kolesarske dirke po Franciji od Gapa do slovitega Alpe d'Hueza (127,9 km) po sijajni predstavi osvojil prestižno zmago. Slovenski as je na klancu ves čas lovil številne ubežnike (za njimi je na začetku lova zaostajal približno tri minute), v zadnjem kilometru pa postavil piko na i in zmagal. Da je premagal legendarni Alpe d'Huez je potreboval 35 minut in 26 sekund, s čimer je podrl 31 let star rekord Marca Pantanija.

Pogačar je še precej povišal prednost v skupnem seštevku, potem ko se je skupine ostalih kandidatov za visoka mesta otresel že 12 km pred vrhom slovitega klanca, nato pa vseskozi pridobival proti njej in manjšal zaostanek za najboljšimi ubežniki. Drugo mesto v etapi je na koncu pripadlo Francozu Lennyju Martinezu (Bahrain-Victorious), tretje pa Ekvadorcu Richardu Carapazu (EF Education-EasyPost). Oba sta bila del uvodnega pobega kar 42 kolesarjev. Od kandidatov za skupni seštevek je Belgijec Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) ciljno črto prečkal 2:29 minute za Pogačarjem. Nekaj sekund za njim je v cilj prišel Mehičan Isaac del Toro, Pogačarjev ekipni kolega.

V skupnem seštevku ima po novem Pogačar kar 7:11 minute naskoka pred Evenepoelom in 9:42 pred del Torom. Za Pogačarja je bila to že peta etapna zmaga na letošnjem Touru, najboljši je bil tudi že v tretji, šesti, deseti in 14. etapi. Skupno je v etapah na Touru slavil že 26-krat. V soboto bo na sporedu kraljevska etapa od Bourg d'Oisansa do Alpe d'Hueza (170,9 km).