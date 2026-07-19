Nora tekma za tretje mesto na svetovnem prvenstvu! Do medalje pa prišli Angleži

Angleži so tekmo odlično začeli in ob prvem polčasu vodili že s 4:0. V drugem polčasu so se Francozi pokazali v drugačni luči in se z dvema hitro doseženima goloma vrnili v igro. Nato so dosegli še tretjega za 4:3, a izenačujočega niso uspeli doseči. Na koncu so slavili Angleži s teniškim izidom 6:4. Več sledi ...