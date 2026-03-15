Slovenski zvezdnik Luka Dončić je pol sekunde pred koncem podaljška zadel za zmago Los Angeles Lakers, ki so v severnoameriški košarkarski ligi NBA premagali Denver Nuggets s 127:125. Dosegel je trojni dvojček 30 točk, 13 podaj in 11 skokov

Austin Reaves je dosegel 32 točk in izsilil podaljšek, ko je odbil namerno zgrešen prosti met 1,9 sekunde pred koncem rednega dela.

FOTO: William Liang Imagn Images Via Reuters Connect

Dončić si je nato ob koncu dodatnega dela igre ustvaril dovolj veliko razdaljo do svojega čuvaja Spencerja Jonesa, da je zadel met z razdalje petih metrov in odločil dvoboj za niz petih zmag Los Angelesa.

Dončić je nato po minuti odmora Denverja blokiral tudi zadnji met Tima Hardawayja Jr. Srb Nikola Jokić je dosegel 24 točk, 16 skokov in 14 podaj, s čimer je dosegel svoj 27. trojni dvojček v sezoni za Denver. Aaron Gordon je dodal 27 točk, Hardaway pa 20.