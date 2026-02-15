Nika Prevc v prvi seriji zaostala za Norvežankami, a medalja je dosegljiva

Na veliki skakalnici v Predazzu poteka olimpijska tekma v smučarskih skokih za ženske. Nika Prevc bo v finalu napadala s petega mesta, vodi Norvežanka Eirin Kvandal. Slovenska šampionka je v prvi seriji skočila 128,0 m. Za vodilno zaostaja 12,3 točke. Razlika ni majhna, a ob fantastičnem skoku je ulovljiva.

Takoj za Kvindalovo so po prvi seriji tri rojakinje, in sicer Anna Odine Stroem, Silje Opseth in Heidi Dyhre Traaserud. V finalni seriji bosta nastopili še dve Slovenki. Nika Vodan je bila po prvi seriji 12., Maja Kovačič pa 20. Katra Komar je bila žal s skokom, dolgim 114,0 m, prekratka, zasedla je 39. mesto. Zanimivo, da je bila Nika Prevc v poskusni seriji pred tekmo s skokom, dolgim 124,5 metra, prav tako peta.

Dve medalji že ima

Nika Prevc je svojo olimpijsko pot začela s srebrno kolajno na posamični tekmi na srednji skakalnici, le nekaj dni zatem pa je z Niko Vodan, Domnom Prevcem in Anžetom Laniškom slavila na tekmi mešanih ekip. Z zlatom in srebrom v žepu se zdaj podaja v boj na veliki napravi, kjer želi svojo prevlado v letošnji zimi kronati še z individualnim naslovom. Kot trenutno vodilna in najbolj dominantna skakalka v svetovnem pokalu je Nika Prevc v današnjo preizkušnjo vstopila kot prva favoritinja.