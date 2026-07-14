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DIRKA PO FRANCIJI

Nova nezemeljska predstava Pogačarja! Prednost v skupnem seštevku še narasla

Tadej Pogačar je z zmago v Le Lioranu izbrisal slabše spomine iz leta 2024.
Tadej Pogačar še naprej navdušuje. FOTO: Loic Venance Afp
Tadej Pogačar še naprej navdušuje. FOTO: Loic Venance Afp
STA, M. J.
 14. 7. 2026 | 17:17
 14. 7. 2026 | 17:34
1:55
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Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) je zmagovalec desete etape dirke po Franciji. Na trasi od Aurillaca do Le Liorana (166,6 km) je napadel 15 km pred ciljem in tokrat za razliko od leta 2024 zdržal do cilja. Z novo zmago na Touru je še povišal prednost v skupnem seštevku.

Pogačar je izbrisal še zadnje slabše spomine, ki jih je imel na Tour. Pred dvema letoma je v etapi napadel, si privozil dobrih 20 sekund razlike, a ga je Vingegaard na prelazu Pertus ujel in nato prehitel še v sprintu do cilja v Le Lioranu. Danes je Pogačar na napad čakal malce dlje, skupini najboljših je ušel, kot omenjeno, 15 km pred ciljem oziroma kilometer pred vrhom Pertusa in si na vrhu nabral 20 sekund naskoka. Tudi na zadnjem kategoriziranem klancu je povečal prednost pred skupino okoli Danca Jonasa Vingegaarda (Visma-Lease a Bike) in ciljno črto prečkal s prednostjo 32 sekund. Drugo mesto je pripadlo Belgijcu Remcu Evenepoelu (Red Bull-BORA-hansgrohe), tretje pa Francozu Paulu Seixasu (Decathlon CMA CGM), ki je zaostal še dve sekundi več. Vingegaard je na sedmem mestu zaostal 44 sekund.

V skupnem seštevku ima po novem Pogačar 3:36 minute naskoka pred Vingegaardom in 4:06 pred Evenepoelom. Za Pogačarja je to že 24. etapna zmaga na Touru, eno več ima na četrtem mestu večne lestvice Francoz Andre Leducq. Skupno je 27-letni slovenski as zdaj pri 124 zmagah v karieri, zgolj letos je že pri številki 16.

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