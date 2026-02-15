  • Delo d.o.o.
VELESLALOM

Novo razočaranje za slovensko smučanje, Italijanka pa po dvojnem zlomu noge danes navdušila navijače

Ana Bucik Jogan je na olimpijskem veleslalomu po solidni prvi vožnji po napaki z odstopom predčasno končala finale.
Odstop Ane Bucik Jogan. FOTO: Lisi Niesner Reuters
Odstop Ane Bucik Jogan. FOTO: Lisi Niesner Reuters
STA, M. J.
 15. 2. 2026 | 15:25
 15. 2. 2026 | 15:53
4:33
A+A-

Italijanska alpska smučarka Federica Brignone je nova olimpijska prvakinja v veleslalomu. Pri 35 letih je v Cortini d'Ampezzo združila naslova olimpijske prvakinje v superveleslalomu in veleslalomu, lani je osvojila naslov svetovne prvakinje v veleslalomu. SlovenkaSlovenke niso navdušile. Ana Bucik Jogan je po solidni prvi vožnji, ko je bila z zaostankom 2,12 sekunde 25., po napaki z odstopom predčasno končala finale olimpijskega veleslaloma na progi Olympia delle Tofane. Slovenska tekmovalka je brez rezultata ostala tudi v premierni olimpijski kombinaciji dvojic, na kateri je tekmovala v paru z Ilko Štuhec.

»Bi lahko naredila več v prvem nastopu, zlasti glavni ravninski del ni bil najboljši. Na drugi progi sem tvegala, v iskanju prehitre linije pa sem zdrsnila na bok. Škoda, da sem tako hitro končala nastop, čeprav sem bila zbrana na startu. Upam, da se bo na slalomu, ki je moja boljša disciplina, izšlo v mojo korist,« je po drugem ponesrečenem nastopu v Cortini povedala Bucik Jogan. Doslej je na OI najboljšo uvrstitev dosegla z 11. mestom.

Sinigoi 31., Tomšič 36.

Nastopili sta tudi olimpijski debitantki Caterina Sinigoi in Nika Tomšič. Sinigoi je z zaostankom 6,96 sekunde končala na 31. mestu. »Zjutraj sem bila še kar sproščena, pred tekmo pa se je že poznala tema. To se je pokazalo v prvi vožnji, ko nisem razmišljala o taktiki. Sicer pa bi nastop ocenila pozitivno, saj sem dobro smučala. Malo mi je manjkalo hitrosti, ampak za olimpijski debi je to dobro,« je menila Tržačanka v slovenski reprezentanci.

Tomšič pa je bila z zaostankom 8,39 sekunde 36. od 54 tekmovalk, ki so pravilno izpeljale obe vožnji. »Vzdušje je bilo super, vreme odlično, podlaga vrhunska. Postavitev vratc na prvi progi pa je bila malo prehitra zame. Sem sicer dala vse od sebe, čez grbine sem pa izgubila kar nekaj časa. Visok zaostanek ni dobro vplival na moje počutje, čeprav sem nekatere odseke odsmučala dobro. Led je prebit, a nisem zadovoljna z nastopom. Na drugi progi sem najbolj 'zafrknila' v ključnem delu na ravnini,« je menila Tomšič.

Brignone prva, ki ji je to uspelo

Brignone, ki si je prislužila vzdevek Tigrica, saj smuča s čelado s podobo tigra, se je šampionsko vrnila po desetih mesecih premora zaradi dvojnega zloma noge. Postala je sploh prva smučarka, ki je od leta 1988, ko je bil superveleslalom prvič na olimpijskem sporedu, na enih igrah združila olimpijska naslova v veleslalomu in superveleslalomu. Brignone je bila danes razred zase. Z veliko prednostjo 74 stotink sekunde je na sicer tekmi majhnih razlik v prvi vožnji s številko 14 prevzela vodstvo ter nato v finalu z novo mojstrovino za 62 stotink sekunde ubranila vodstvo ter utrdila sloves ene najboljših veleslalomistk.

Zmagovalka veleslaloma Federica Brignone. FOTO: Stefano Rellandini Afp
Zmagovalka veleslaloma Federica Brignone. FOTO: Stefano Rellandini Afp

Shiffrin šele 11.

Po prvi vožnji sta drugo in tretje mesto zasedali Nemka Lena Dürr (+0,34) in rojakinja Brignone Sofia Goggia (+0,46), ki pa sta v finalu zapravili boj za kolajne. Na zmagovalni oder sta se ob Brignone izstrelili skandinavski smučarki. Thea Louise Stjernesund z Norveške in Švedinja Sara Hector sta si razdelili srebro. Hector ima iz Pekinga 2022 že veleslalomsko zlato. Obe sta bili izenačeni že na prvi progi s časom 1:03,97 minute, enak čas 1:10,15 pa sta imeli tudi na drugi postavitvi. Brez odličja je na skromnem 11. mestu ostala Američanka Mikaela Shiffrin, velika osmoljenka že ekipne kombinacije. Američanka ni ponovila leta 2018, ko je na igrah v Pyeongchangu osvojila veleslalomsko zlato. Vodilna smučarka zime in najboljša slalomistka ima še eno priložnost za kolajno - sredin specialni slalom. Na tej tekmi bodo nastopile štiri Slovenke, Bucik Jogan, Sinigoi in Tomšič se bo pridružila še ena olimpijska debitantka Lila Lapanja.

