O črnem scenariju naši ne razmišljajo

Slovenska reprezentanca v futsalu je na evropskem prvenstvu dosegla, kar je želela: pred današnjo zadnjo tekmo v skupini C v Stožicah (17.30) je proti Belorusiji v položaju, ko ji lahko le čudež prepreči napredovanje v že tretji četrtfinale po letih 2014 in 2018. V Tivoliju, kjer bo tekma ob istem času, bi morali Belgijci ugnati Špance, hkrati pa bi morali naši izgubiti z najslabšimi v skupini.

O črnem scenariju v našem taboru ne razmišljajo. Beloruse spoštujejo, a hkrati so dovolj zbrani in samozavestni, da si priigrajo napredovanje med najboljših osem in nedeljski dvoboj proti prvim favoritom Portugalcem, ki so se že uvrstili v četrtfinale.

Selektor Tomislav Horvat je razkril, kaj bo ena od njegovih najzahtevnejših odločitev. »Ne vem še, kdo bo branil, ampak vratar mora biti najboljši posameznik. Pred prvenstvom smo načrtovali, da bo prvo tekmo branil Nejc Berzelak, drugo pa Marko Peček,« je dejal Horvat in dodal: »Belorusija je drugačna od Belgije, a ni slabša.« Na prvih dveh tekmah niso zabili gola, proti Belgijcem so izgubili z 0:4, proti Špancem z 0:2.

Verjame v fante in polne Stožice

Kapetan Igor Osredkar opozarja, da morajo ohraniti popolno osredotočenost. »Čaka nas izjemno kakovostna ekipa, ki je tudi telesno močna. Z Belgijo so izgubili, a so bili boljši. Kakovost so pokazali tudi proti Španiji. Pred nami je velika preizkušnja, a verjamem v moštvo, fante in polne Stožice, ki nam bodo pomagale do uspeha,« je povedal 39-letni rekorder po številu nastopov in golov za Slovenijo.

Za našega reprezentanta Tea Turka, ki je proti Belgijcem zabil svoj prvi gol za reprezentanco, je bil ponedeljek poseben dan. Rodila se mu je hčerka.