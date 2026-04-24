  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VELIKANA TREPETATA

Obeta se črni scenarij za Olimpijo in Maribor, grozi jima sezona brez Evrope

Na Bonifiki zabijata gole slovenska fanta.
Leo Rimac je bil nekdanji up Olimpije. FOTO: Aleksander Golob

Admir Bristrić je pri Bravu oživel. FOTO: Leon Vidic

Dino Kojić (levo) nima najboljše sezone. FOTO: Voranc Vogel

Gorazd Nejedly
 24. 4. 2026 | 06:35
4:47
A+A-

Kdo bo ostal brez Evrope, Olimpija ali Maribor ali kar oba? To je pet krogov pred koncem najbolj razburljiva uganka 35. sezone 1. SNL, potem ko so Celjani že razblinili neznanke o naslovu državnega prvaka. Ne bo prvič v zgodovini samostojne Slovenije, da bi oba največja slovenska kluba izpustila evropsko poletje, toda v novejši zgodovini bi bil takšen scenarij hud udarec za obe moštvi in za slovenski klubski nogomet. Oba kluba krmarita tuja upravljavca.

Maribor in Olimpija bosta konec tedna gostovala pri največjih tekmecih za evropsko poletje: zeleno-beli bodo sezono reševali v soboto na Bonifiki proti Kopru, vijolični v nedeljo v Stožicah proti Bravu. Bolj gori pod nogami »ugaslim zmajem«, ki so že v debelem zaostanku za tekmeci, Mariborčanom malo manj. Oboji imajo na voljo še 15 točk, Koprčani in Šiškarji jih lahko osvojijo le ducat, ker imajo oboji tekmo več. Olimpija in Maribor se bosta povrhu pomerila med seboj v 34. krogu (9. maja).

Sezona razkritja in katastrofalne selekcije brez razvojne strategije sta rdeča nit minulega dela v zeleno-belem in vijoličnem taboru. Oboji se lahko sprašujejo, kdo je bolj zavozil. Za Olimpijo ni več skrivnosti, pri čemer bodo oziroma so njeno selekcijsko politiko in zavožene kadrovske poteze najbolj razgalili prav Koprčani. Če je za zanje veljalo, da so imeli premalo slovenskih fantov med najbolj udarnimi, je zdaj ravno obratno. Ni jih več veliko, toda najbolj nadarjeni so napredovali in postali celo najmočnejši aduti v moštvu trenerja Zorana Zeljkovića.

V Dinamo in Koper

V ospredju sta v Stožicah prezrta fanta, 22-letni Andraž Ruedel, ki je sicer že tri leta član Koprčanov, h katerim je Brežičan prestopil iz Krškega, in 20-letni Leo Rimac, ki je od lanskega poletja član Koprčanov. Po treh letih učenja in uveljavljanja pri zagrebškem Dinamu se je vrnil v Slovenijo. Toda pozor, Škofjeločan je k »modrim« odšel iz Olimpije. Ruedel in Rimac sta najboljša strelca Kopra in po svojih igralnih sposobnostih prekašata ljubljanske napadalce brez »dinamita v nogah«. Oba bi lahko še postala najboljša strelca 1. SNL, Ruedel je pri devetih golih, Rimac pri osmih. Najboljša zeleno-bela strelca sta Antonio Marin in že bivši napadalec Ivan Durdov s po sedmimi goli. Koprska mladeniča imata v Josipu Iličiću najboljšega možnega mentorja in sta nadvse zanimiva prodajna »izdelka«.

Olimpijin igralec zabija za Bravo

Zdaj aduta Koprčanov sta najboljše ogledalo za zeleno-bele, ki naj bi imeli v Dinu Kojiću svojega najmočnejšega in najvrednejšega fanta. Toda številke in tudi predstave ter razvoj postavnega in tekalno sposobnega 21-letnega napadalca so v njegovi drugi polni sezoni vse prej kot spodbudne. Dosegel je le pet golov in v primerjavi z vrstnikoma krepko zaostaja v svojem razvoju. Mimogrede, v močnem zastoju je tudi Marko Brest.

Prva liga Telemach

Celje       30       21       5       4       68

Koper       30       16       7       7       55

Bravo       30       15       5       10       50

Maribor       29       14       8       7       50

Olimpija       29       13       7       9       46

Radomlje       29       10       6       13       36

Aluminij       30       10       5       15       35

Mura       30       6       7       17       25

Primorje       29       6       3       20       21

Domžale       18       3       3       12       12

Ljubljančani so za selektivne grehe »kaznovali« bivšega športnega direktorja Gorana Boromiso, a njegovega naslednika Nedžata Aygüna, nemškega Turka, ki se šele spoznava s slovensko nogometno krajino, čaka skoraj Sizifovo delo. Ker ni težava le v zamujeni selekciji mladih, temveč tudi v trenerskem moštvu, ki ni opravil svoje naloge. Da bo mera polna, pri Bravu gole zabija (6) še en pozabljeni in prehitro zavrženi ter neuporabljeni Olimpijin napadalec, 22-letni Admir Bristrić. Drugi, 19-letni Aldin Jakupović, je – preko Brava – že v Nemčiji. Zanj je Olimpija vsaj zaslužila četrt milijona evrov. 

17 golov sta v tej sezoni zabila najboljša koprska strelca Andraž Ruedel (9) in Leo Rimac (8).

06:35
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki