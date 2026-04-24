Obeta se črni scenarij za Olimpijo in Maribor, grozi jima sezona brez Evrope

Kdo bo ostal brez Evrope, Olimpija ali Maribor ali kar oba? To je pet krogov pred koncem najbolj razburljiva uganka 35. sezone 1. SNL, potem ko so Celjani že razblinili neznanke o naslovu državnega prvaka. Ne bo prvič v zgodovini samostojne Slovenije, da bi oba največja slovenska kluba izpustila evropsko poletje, toda v novejši zgodovini bi bil takšen scenarij hud udarec za obe moštvi in za slovenski klubski nogomet. Oba kluba krmarita tuja upravljavca.

Maribor in Olimpija bosta konec tedna gostovala pri največjih tekmecih za evropsko poletje: zeleno-beli bodo sezono reševali v soboto na Bonifiki proti Kopru, vijolični v nedeljo v Stožicah proti Bravu. Bolj gori pod nogami »ugaslim zmajem«, ki so že v debelem zaostanku za tekmeci, Mariborčanom malo manj. Oboji imajo na voljo še 15 točk, Koprčani in Šiškarji jih lahko osvojijo le ducat, ker imajo oboji tekmo več. Olimpija in Maribor se bosta povrhu pomerila med seboj v 34. krogu (9. maja).

Admir Bristrić je pri Bravu oživel. FOTO: Leon Vidic

Sezona razkritja in katastrofalne selekcije brez razvojne strategije sta rdeča nit minulega dela v zeleno-belem in vijoličnem taboru. Oboji se lahko sprašujejo, kdo je bolj zavozil. Za Olimpijo ni več skrivnosti, pri čemer bodo oziroma so njeno selekcijsko politiko in zavožene kadrovske poteze najbolj razgalili prav Koprčani. Če je za zanje veljalo, da so imeli premalo slovenskih fantov med najbolj udarnimi, je zdaj ravno obratno. Ni jih več veliko, toda najbolj nadarjeni so napredovali in postali celo najmočnejši aduti v moštvu trenerja Zorana Zeljkovića.

V Dinamo in Koper

V ospredju sta v Stožicah prezrta fanta, 22-letni Andraž Ruedel, ki je sicer že tri leta član Koprčanov, h katerim je Brežičan prestopil iz Krškega, in 20-letni Leo Rimac, ki je od lanskega poletja član Koprčanov. Po treh letih učenja in uveljavljanja pri zagrebškem Dinamu se je vrnil v Slovenijo. Toda pozor, Škofjeločan je k »modrim« odšel iz Olimpije. Ruedel in Rimac sta najboljša strelca Kopra in po svojih igralnih sposobnostih prekašata ljubljanske napadalce brez »dinamita v nogah«. Oba bi lahko še postala najboljša strelca 1. SNL, Ruedel je pri devetih golih, Rimac pri osmih. Najboljša zeleno-bela strelca sta Antonio Marin in že bivši napadalec Ivan Durdov s po sedmimi goli. Koprska mladeniča imata v Josipu Iličiću najboljšega možnega mentorja in sta nadvse zanimiva prodajna »izdelka«.

Dino Kojić (levo) nima najboljše sezone. FOTO: Voranc Vogel

Olimpijin igralec zabija za Bravo

Zdaj aduta Koprčanov sta najboljše ogledalo za zeleno-bele, ki naj bi imeli v Dinu Kojiću svojega najmočnejšega in najvrednejšega fanta. Toda številke in tudi predstave ter razvoj postavnega in tekalno sposobnega 21-letnega napadalca so v njegovi drugi polni sezoni vse prej kot spodbudne. Dosegel je le pet golov in v primerjavi z vrstnikoma krepko zaostaja v svojem razvoju. Mimogrede, v močnem zastoju je tudi Marko Brest.

Prva liga Telemach Celje 30 21 5 4 68 Koper 30 16 7 7 55 Bravo 30 15 5 10 50 Maribor 29 14 8 7 50 Olimpija 29 13 7 9 46 Radomlje 29 10 6 13 36 Aluminij 30 10 5 15 35 Mura 30 6 7 17 25 Primorje 29 6 3 20 21 Domžale 18 3 3 12 12

Ljubljančani so za selektivne grehe »kaznovali« bivšega športnega direktorja Gorana Boromiso, a njegovega naslednika Nedžata Aygüna, nemškega Turka, ki se šele spoznava s slovensko nogometno krajino, čaka skoraj Sizifovo delo. Ker ni težava le v zamujeni selekciji mladih, temveč tudi v trenerskem moštvu, ki ni opravil svoje naloge. Da bo mera polna, pri Bravu gole zabija (6) še en pozabljeni in prehitro zavrženi ter neuporabljeni Olimpijin napadalec, 22-letni Admir Bristrić. Drugi, 19-letni Aldin Jakupović, je – preko Brava – že v Nemčiji. Zanj je Olimpija vsaj zaslužila četrt milijona evrov.