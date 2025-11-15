Obetaven začetek! Neja Dvornik na prvem slalomu sezone sedma

Mikaela Shiffrin je v boju za deveto zmago na slalomu v Leviju previsoko za ostale postavila hitrostno letvico na črni progi. Slovenka Neja Dvornik je z zaostankom treh sekund dosegla sedmo mesto, Ana Bucik Jogan pa je bila dvajseta (+3,93).

Shiffrin je dosegla 158. stopničke v svetovnem pokalu, 90. v slalomu. To je njena karierna zmaga številka 102 v svetovnem pokalu, kar 65. na tekmah v slalomu.

Z deveto zmago in 14. stopničkami na tem prizorišču je najuspešnejša smučarka na tekmah na območju polarnega kroga v božičkovi deželi na Finskem. Pri vseh teh uvrstitvah gre za najboljše dosežke med vsemi, ženskami in moškimi.

Lara Colturi, Italijanka, ki smuča pod zastavo Albanije, se je najbolj približala vodilni slalomistki. Njen zaostanek je za končno drugo mesto znašal 1,66 sekunde. Colturi je bila druga tudi po prvi vožnji. Tretje mesto je osvojila Nemka Emma Aicher, ki je za zmagovalko zaostala 2,59 sekunde. Aicher je bila sedma po prvi vožnji.

Tretja Slovenka na startu Lila Lapanja je bila prepočasna za drugo vožnjo.

V nedeljo bo sledil še moški slalom.