Oblak se je že opekel, Cesar se ne sme

NOGOMET

Slovenska reprezentanca se pripravlja na tekmo s Ciprom. Kapetan Jan Oblak o reprezentančni prihodnosti ne dvomi.

Severozahodni del Slovenije so v noči na sredo zajeli močni nalivi, ki so se vlekli prek večine dopoldneva, o njih so pričale tudi luže na robu nogometnih igrišč nacionalnega nogometnega centra na Brdu. Razmere za delo so bile kljub temu dobre, zdravstveno stanje v moštvu pa z izjemo načetega Petra Stojanovića, ki v tej akciji selektorju Boštjanu Cesarju ne bo na voljo, dobro. Vlogo favorita bo proti Cipru nujno potrditi s prepričljivo igro, zmaga je lahko naložba za lepo jesen in še lepšo prihodnost. »V nogometu tekmeca ne izbiraš, če igraš proti Cipru ali Hrvaški, Škotski ali Švici, mora ...