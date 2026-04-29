Oblak spet na igrišču: Arsenal nad Atletico in slovenskega vratarja Jana Oblaka

Jan Oblak se vrača med vratnici Atletica! Slovenski vratar je bil eden osrednjih sogovornikov na klubskem medijskem dnevu pred polfinalom lige prvakov proti Arsenalu (drevi, 21.00) in ocenil položaj moštva pred enim ključnih trenutkov sezone. Škofjeločan je izkusil zahtevno obdobje zaradi poškodbe mišice: »Ko si poškodovan, je težko, ker pomagaš ekipi drugače, od zunaj. Toda mi smo kolektiv in vsak opravlja svojo nalogo. Škoda za izgubljeni pokal proti Real Sociedadu, vendar je to preteklost. Pred nami je najpomembnejša tekma sezone.«

Liga prvakov zanj ostaja poseben oder: »Mlajšim pravim, da polfinale ne pride vsako leto. Veseli smo, da smo tu, in naredili bomo vse, da napredujemo.« Na vprašanje, ali nogomet Atleticu »dolguje« naslov, Oblak odgovarja realistično: »Nogometu ne pripisujem dolgov ali pravičnosti. Tudi življenje ni vedno pravično. Smo še v igri in to moramo dokazati na igrišču – nič ne pride samo od sebe.«

Pritisk ostaja stalnica: »Vedno je navzoč, ne glede na tekmovanje. Cilj je vedno zmaga.« Po bolečem porazu v pokalu poudarja nujnost pogleda naprej: »Porazi bolijo, a sezona še ni končana. Ni časa za obžalovanje, temveč za osredotočenost na to, kar prihaja. Prave ocene bomo dali na koncu.« Ob vrnitvi na igrišče pa dodaja: »Po poškodbi sem potreboval mesec dni, da sem prišel na stoodstotno raven. Proti Barceloni nisem igral, toda Juan Musso je opravil odlično delo. Najpomembnejši so uspehi kluba.«