Oblak v bran Alvarezu, Šeško povsem anonimen proti novincem iz Hulla

Slovenski nogometaši so konec tedna v največjih evropskih ligah imeli zelo različne občutke. Edini se je zmage veselil Jaka Bijol, čigar Leeds je v prvem kolu premier league v gosteh premagal Nottingham Forest. Jan Oblak je prejel prva zadetka in Atletico Madrid se je moral sprijazniti s točko na domači tekmi z Villarrealom. Vanja Drkušić je okusil la ligo ob porazu Espanyola z Real Madridom. Še najbolj razočaran pa je bil Benjamin Šeško, čigar vrnitev po poškodbi ni preprečila šokantnega poraza Manchester Uniteda pri novincu Hullu ...

401 tekmo za Atletico je odigral Jan Oblak.

Oblak je oba gola proti Villarrealu prejel z 11 metrov, sicer pa ubranil štiri strele in si na portalu sofascore prislužil zelo visoko oceno 8,3. Bil je zaslužen, da je ekipa Diega Simeoneja z igralcem manj prišla do točke, ki jo je pristreljal trenerjev sin Giuliano v 85. minuti.

Julian Alvarez, ki je poleti želel oditi v Barcelono, je v igro vstopil v drugem polčasu, navijači so mu ob vsakem stiku z žogo namenili koncert žvižgov. Argentinec je po tekmi odšel sam v slačilnico, medtem ko so se kolegi zahvaljevali navijačem za podporo. »Mislim, da moramo ostati enotni, Julian je del naše ekipe, dokler bo tako, ga bomo podpirali. Situacija ni dobra za nikogar. Upam, da se bo razrešila in bomo na koncu sezone vsi zadovoljni,« se je v slogu pravega kapetana v bran napadalcu postavil Oblak, ki je začel že 13. sezono v dresu »rojiblancos«.

Tudi Bijol je odigral vso tekmo za Leeds, ki je zmagal z 1:0 v Nottinghamu z golom Nemca Antona Stacha v 88. minuti. Korošec je bil za Stachom najbolje ocenjeni igralec gostov (7,4 na sofascore) in navijači so mu v komentarjih pisali hvalospeve za borbenost in zanesljivost. Drkušić, ki je v Espanyol prišel na posojo iz Zenita, je proti Real Madridu v igro vstopil v 66. minuti pri 1:1 in v 90. minuti ni mogel preprečiti zmagovitega zadetka Carlosa Espija, ki je pred tem zamenjal Juda Bellinghama.

Rdeči vragi brez rešitev

Največ prahu je konec tedna dvignil poraz Manchester Uniteda pri Hullu, po mnenju strokovnjakov glavnemu kandidatu za izpad. Tigri nekdanjega trenerja Maribora Sergeja Jakirovića so po golih iz prekinitev Nigerijca Semija Ajayija in Francoza Nobela Mendyja ob polčasu vodili z 2:0. Trener Michael Carrick je po odmoru v igro najprej poslal povratnika Marcusa Rashforda, a ni bilo učinka. V sili še hudič muhe žre in v 67. minuti je prišel v napad še Šeško, ki je zaradi poškodbe golenice izpustil vse pripravljalne tekme in zaigral prvič po 3. maju. Mediji so njegovo predstavo ocenili kot »popolnoma anonimno« in izpostavili, da je imel v 23 minutah šest dotikov z žogo in en blokiran strel.

Manchester United je prvič izgubil uvodno tekmo proti novincu v ligi, Hull pa je prvič premagal 20-kratne prvake. »Mislim, da se moramo vrniti pred šolsko tablo in se vprašati, kaj lahko storimo drugače. Carrick mora Šeška čim prej spraviti v tekmovalni ritem in Joshuo Zirkzeeja prodati, s čimer bi sprostil sredstva za iskanje boljše alternative v napadu,« je menil nekdanji Unitedov vezist Owen Hargreaves. Peter Zalokar