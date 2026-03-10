Oblakovi danes nad ranjene Londončane

Bilo jih je 36, zdaj jih je 16, čez osem dni jih bo osem. Največje klubsko tekmovanje na svetu, Uefina nogometna liga prvakov, se preveša v odločilni del. V igri za finalno dejanje 30. maja v Budimpešti je šest angleških ekip, tri španske, dve nemški ter po ena francoska, italijanska, portugalska, turška in norveška. Nocoj bodo prve štiri tekme, Atletico z edinim slovenskim reprezentantom Janom Oblakom na elitnem odru bo favorit proti Tottenhamu, ki mu gre sicer v Evropi veliko bolje kot v domačem prvenstvu.

Tottenham se je znašel na 16. mestu v premier league, je samo točko nad območjem izpada. Nazadnje je zmagal 28. januarja v Frankfurtu in si zagotovil neposredno uvrstitev v osmino finala LP, v Angliji je zadnja zmaga stara več kot tri mesece, zgodila se je 28. decembra lani pri Crystal Palaceu. V ligo prvakov so se Spurs uvrstili kot zmagovalci evropske lige, ko so v finalu premagali Manchester United. Kljub temu je moral klop zapustiti Ange Postecoglou. Zamenjal ga je Danec Thomas Frank, ki pa je hitro zapravil kredit in zapustil severni London. Prišel je Hrvat Igor Tudor, ki pa bi težko začel slabše. Tottenham je z njim izgubil vse tri tekme (Arsenal 1:4, Fulham 1:2, Crystal Palace 1:3), za nameček je veliko igralcev poškodovanih (Kudus, Betancour, Davies, Kuluševski, Maddison, Odobert, Bergvall, Udogie).

Moštvu iz severnega Londona resno grozi, da bo prvič po sezoni 1977/78 nastopalo v drugi ligi, potem ko je v devetih zaporednih prvenstvenih tekmah prvič v zgodovini prejelo dva ali več zadetkov. V prvenstvu je izgubilo pet tekem zapored in je prvič po letu 1975 že 11 zaporednih tekem brez zmage.

Spomin na leto 1963

V takšnem skrb vzbujajočem vzdušju bi si Tudorjeva ekipa z dobrim rezultatom na stadionu Metropolitano, kjer je Tottenham leta 2019 igral v finalu lige prvakov (0:2 proti Liverpoolu), vsaj nekoliko zacelila rane. Tottenham ima na Madrid tudi lepe spomine, leta 1963 je v finalu pokala pokalnih zmagovalcev premagal Atletico s 5:1 in postal prvi britanski klub z evropsko lovoriko.

Dominic Solanke verjame, da lahko Tottenham krivuljo obrne navzgor. FOTO: Ian Walton/Reuters

Zdaj je slika grda in ne ponuja veliko optimizma. Kaj storiti, da se bo krivulja zasukala navzgor? Tottenhamov napadalec Dominic Solanke je razkril, da je imel Tudor po tekmi s Palaceom resen pogovor. »Med seboj smo se pogovorili in razumeti moramo, da se moramo izboljšati, in to takoj. Seveda se moramo zavedati položaja, v katerem smo. Mi, igralci, moramo prevzeti odgovornost. Poskrbeti moramo, da bomo na naslednji tekmi na najvišji ravni, vsi moramo prispevati maksimum, da obrnemo ta niz rezultatov,« je dejal 28-letni Anglež.