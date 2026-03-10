  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NOGOMET

Oblakovi danes nad ranjene Londončane

Nocoj se začenja osmina finala lige prvakov, Tudor še brez zmage.
Jan Oblak bo velika ovira za Tottenham. FOTO: Susana Vera/ Reuters

Jan Oblak bo velika ovira za Tottenham. FOTO: Susana Vera/ Reuters

FOTO: Dk

FOTO: Dk

Dominic Solanke verjame, da lahko Tottenham krivuljo obrne navzgor. FOTO: Ian Walton/Reuters

Dominic Solanke verjame, da lahko Tottenham krivuljo obrne navzgor. FOTO: Ian Walton/Reuters

Jan Oblak bo velika ovira za Tottenham. FOTO: Susana Vera/ Reuters
FOTO: Dk
Dominic Solanke verjame, da lahko Tottenham krivuljo obrne navzgor. FOTO: Ian Walton/Reuters
Peter Zalokar
 10. 3. 2026 | 05:46
3:00
A+A-

Bilo jih je 36, zdaj jih je 16, čez osem dni jih bo osem. Največje klubsko tekmovanje na svetu, Uefina nogometna liga prvakov, se preveša v odločilni del. V igri za finalno dejanje 30. maja v Budimpešti je šest angleških ekip, tri španske, dve nemški ter po ena francoska, italijanska, portugalska, turška in norveška. Nocoj bodo prve štiri tekme, Atletico z edinim slovenskim reprezentantom Janom Oblakom na elitnem odru bo favorit proti Tottenhamu, ki mu gre sicer v Evropi veliko bolje kot v domačem prvenstvu.

Tottenham se je znašel na 16. mestu v premier league, je samo točko nad območjem izpada. Nazadnje je zmagal 28. januarja v Frankfurtu in si zagotovil neposredno uvrstitev v osmino finala LP, v Angliji je zadnja zmaga stara več kot tri mesece, zgodila se je 28. decembra lani pri Crystal Palaceu. V ligo prvakov so se Spurs uvrstili kot zmagovalci evropske lige, ko so v finalu premagali Manchester United. Kljub temu je moral klop zapustiti Ange Postecoglou. Zamenjal ga je Danec Thomas Frank, ki pa je hitro zapravil kredit in zapustil severni London. Prišel je Hrvat Igor Tudor, ki pa bi težko začel slabše. Tottenham je z njim izgubil vse tri tekme (Arsenal 1:4, Fulham 1:2, Crystal Palace 1:3), za nameček je veliko igralcev poškodovanih (Kudus, Betancour, Davies, Kuluševski, Maddison, Odobert, Bergvall, Udogie).

FOTO: Dk
FOTO: Dk

Moštvu iz severnega Londona resno grozi, da bo prvič po sezoni 1977/78 nastopalo v drugi ligi, potem ko je v devetih zaporednih prvenstvenih tekmah prvič v zgodovini prejelo dva ali več zadetkov. V prvenstvu je izgubilo pet tekem zapored in je prvič po letu 1975 že 11 zaporednih tekem brez zmage.

11 tekem zapored Tottenham ni zmagal.

Spomin na leto 1963

V takšnem skrb vzbujajočem vzdušju bi si Tudorjeva ekipa z dobrim rezultatom na stadionu Metropolitano, kjer je Tottenham leta 2019 igral v finalu lige prvakov (0:2 proti Liverpoolu), vsaj nekoliko zacelila rane. Tottenham ima na Madrid tudi lepe spomine, leta 1963 je v finalu pokala pokalnih zmagovalcev premagal Atletico s 5:1 in postal prvi britanski klub z evropsko lovoriko.

Dominic Solanke verjame, da lahko Tottenham krivuljo obrne navzgor. FOTO: Ian Walton/Reuters
Dominic Solanke verjame, da lahko Tottenham krivuljo obrne navzgor. FOTO: Ian Walton/Reuters

Zdaj je slika grda in ne ponuja veliko optimizma. Kaj storiti, da se bo krivulja zasukala navzgor? Tottenhamov napadalec Dominic Solanke je razkril, da je imel Tudor po tekmi s Palaceom resen pogovor. »Med seboj smo se pogovorili in razumeti moramo, da se moramo izboljšati, in to takoj. Seveda se moramo zavedati položaja, v katerem smo. Mi, igralci, moramo prevzeti odgovornost. Poskrbeti moramo, da bomo na naslednji tekmi na najvišji ravni, vsi moramo prispevati maksimum, da obrnemo ta niz rezultatov,« je dejal 28-letni Anglež.

Več iz teme

nogometJan Oblakliga prvakovAtletico MadridTottenham
ZADNJE NOVICE
07:29
Bulvar  |  Glasba in film
FILMSKI SVET

Ta slovenski igralec je zaigral v novi seriji o Robinu Hoodu, v seriji tudi znan tuji igralec (VIDEO)

Igralec Klemen Novak igra desno roko nottinghamskega šerifa. Na programu Epic drama tudi nanizanka Nevarna razmerja.
10. 3. 2026 | 07:29
07:28
Novice  |  Svet
TRESLO JE

»Mislil sem, da haluciniram«: Potres z magnitudo 6,1 stresel sosede: »Srečno, Italijani, Vezuv se prebuja!«

Potresi na globini več kot 300 kilometrov veljajo za globoke potrese. Za zdaj ni poročil o poškodovanih ali o materialni škodi.
10. 3. 2026 | 07:28
07:14
Premium
Bulvar  |  Glasba in film
IMPRESIVNO

V Sloveniji nameravajo podreti nov rekord s harmoniko. Z Avsenikovo Golico želijo nad kitajskega

Vsakdo, ki igra harmoniko, se lahko 17. maja pridruži prazniku na velenjski Visti. Ta sprejme okoli 30 tisoč ljudi, zato bo dogodek za občino velik logistični izziv.
Mojca Marot10. 3. 2026 | 07:14
06:55
Razno
SOJENJE 20. APRILA

Posiljevalca v zaporu mučijo

Tako trdi dolgoletni zapornik Mehmed Mahmutović. Na sodišču zdaj zaradi ropa.
Aleksander Brudar10. 3. 2026 | 06:55
06:53
Bulvar  |  Domači trači
KRAVATE, PULOVER IN BARVE MOČI

Kaj je garderoba politikov razkrila na soočenju pri Urošu Slaku

Kdo je prišel kot državnik in kdo kot upornik?
10. 3. 2026 | 06:53
06:45
Bralci
»NE BOMO VAS POSTREGLI, KER STE ROMI«

Šok v znanem gostišču v Novem mestu: Romoma zavrnili postrežbo, 4-letnica jokala za sladoledom!

Incident se pridružuje širši družbeni debati o položaju romske skupnosti v Sloveniji.
10. 3. 2026 | 06:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Je vlak postal nova slovenska rutina?

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Zlati prinašalec, ki obožuje vožnjo: razlog je presenetljivo preprost

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Evropa pospešuje, tudi slovenska podjetja stopnjujejo preboj

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Evropa pospešuje, tudi slovenska podjetja stopnjujejo preboj

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA DIAGNOSTIKA

»Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
6. 3. 2026 | 08:42
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEBELOST

Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
4. 3. 2026 | 08:29
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PERIMENOPAVZA

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
4. 3. 2026 | 08:39
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Zakaj je Evropa tako odvisna od ZDA?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
Promo
Novice  |  Slovenija
KAJ KUPUJEMO

IKEA v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
Promo Slovenske novice4. 3. 2026 | 14:52
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NACIONALNI DAN BRANJA  

Gimnazija Poljane se je odločila za novo strategijo

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
4. 3. 2026 | 13:45
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Kdaj lahko z artroskopsko operacijo odpravimo bolečino v gležnju?

Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
Promo Slovenske novice9. 3. 2026 | 09:18
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki