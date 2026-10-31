Od +25 do poraza: Dončićevih 37 točk premalo za zmago Lakersov (FOTO)

Los Angeles Lakers so zabeležili drugi poraz v novi sezoni severnoameriške lige NBA. V kalifornijskem dvoboju z Golden State Warriors so sicer dobro začeli, v prvi četrtini vodili že za 25 točk, a nato popustili. Končni izid je bil 95:112. Za zmago ni bilo dovolj niti 37 točk Luke Dončiča, na drugi strani mu je z 31 točkami odgovoril Stephen Curry.

Tekma se bo v anale lige NBA zapisala kot največji rezultatski preobrat v prvem polčasu, je prek spletnih omrežij sporočila liga NBA. Jezerniki so ob začetku druge četrtine vodili že s 40:15, a nato povsem prepustili pobudo, tako da je do odmora bojevnikom uspelo izenačiti pri izidu 53:53. V drugem polčasu je nato Los Angeles znova povedel, a znova hitro prepustil pobudo domačinom, ki so na krilih Curryja v zadnji četrtini nato dokončno dotolkli goste.

FOTO: Kelley L Cox Imagn Images Via Reuters Connect

FOTO: Ezra Shaw Getty Images Via Afp

Preveč izgubljenih žog in premalo pomoči s klopi

V vrstah jezernikov so storili preveč napak, izgubili so 20 žog, tekmeci 15. Močno je manjkala pomoč s klopi, saj je bil učinek klop 50:7 v korist domačinov. Dončić je ob 37 točkah dosegel še sedem skokov in pet asistenc. Poleg njega je 21 točk dosegel Austin Reaves, a ob tem izgubil kar osem žog.

Curry je ob 31 točkah še šestkrat asistiral soigralcem, 21 točk je za bojevnike dosegel Brandin Podziemski. Golden State je zdaj pri 3-3 v zmagah v novi sezoni.

FOTO: Ezra Shaw Getty Images Via Afp

FOTO: Ezra Shaw Getty Images Via Afp

Lakerse čaka obračun s Torontom

Los Angeles, ki je pri izkupičku 4-2 v zmagah, bo naslednjo tekmo igral v noči z nedelje na ponedeljek po slovenskem času, ko bo v domači dvorani gostil Toronto Raptors.