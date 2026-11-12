Od Kijeva in Aćimovića do Dada Prša

V slovenskem kolektivnem nogometnem spominu je jesen rezervirana za dosežke največjega formata in preboj na velika tekmovanja. A pogled na minulo delo v tradicionalno zadnjem reprezentančnem mesecu sezone kaže, da je november slovenski izbrani vrsti prinesel tudi veliko sivine. Na zadnjo zmago čakajo od hladnih Stožic leta 2023 in gola Benjamina Verbiča, s katerim je potrdil uspeh nad Kazahstanom in vozovnico za evropsko prvenstvo 2024. Tudi letos je ob uspešnem zaključku lige narodov na mizi mikavna nagrada.

46:58 je razmerje golov slovenske reprezentance na 42 uradnih novembrskih tekmah.

Dobra partija v Lucernu in zmaga v Glasgowu sta na Brdo pri Kranju prinesli potreben mir in dovolj evforije, da reprezentanca leto sklene z zmagovitim vetrom v jadrih. Zanetili so iskro in »požar« se je hitro razširil, vstopnice za tekmo v Ljudskem vrtu so že pošle, tekme nogometne reprezentance so znova športni vrhunec jeseni. Tako je že bilo tudi v preteklosti, ko so možje na zelenici dosegali največje uspehe in preboj na vsa štiri velika tekmovanja, vseeno pa se je več kot zmag nabralo porazov in slabe volje. To velja tudi za zadnji november, ki je načel slovensko reprezentanco in pripeljal do menjave na selektorskem stolčku.

Žan Vipotnik se veseli, da bo z reprezentanco končno igral v Ljudskem vrtu. FOTO: Pavel Mikheyev/Reuters

Zadnje štiri novembrske tekme niso prinesle slovenskega uspeha. Najprej so postevrsko ligo narodov zaključili z najvišjim novembrskim porazom doslej (1:4 proti Norveški) in remijem z Avstrijo (1:1), ki je komajda popravil vtis, lani pa je Kosovo v Stožicah razblinilo še zadnje upe na mundial (0:2) pred remijem s Švedsko v Stockholmu (1:1), ki ni več odločal o ničemer. Letos je lahko drugače, na zadnjo novembrsko zmago reprezentanca čaka od nervoznega dvoboja s Kazahstanom v Stožicah (2:1), ko je na ploščadi pred štadionom po 14 letih znova odmevalo »Slovenija gre naprej«.

Žan Vipotnik, napadalec: »Komaj sem čakal, da se predstavimo v Ljudskem vrtu. Za reprezentanco tam še nisem igral, sem pa bil na tekmi proti Rusiji in vzdušje je bilo zelo dobro. Vemo, kakšni so ljudje v Mariboru, ljudje nogometa, in upam, da bodo pripravili čim boljše vzdušje. Moramo upoštevati principe selektorja in trenerjev ter nadgraditi tisto, kar smo pokazali na zadnjem zboru. Mislim, da smo lahko zelo konkurenčni. Vemo, da so Švicarji premagljivi. Če bomo odigrali tako kot v Švici in izkoristili svoje priložnosti, mislim, da bo rezultat dober.«

Uspehov je bilo manj kot razočaranj. Slovenija je doslej novembra odigrala 42 uradnih tekem in zbrala 11 zmag, 14 remijev in 17 porazov. Za ponedeljkov dvoboj v Skopju ni prav nič spodbudno dejstvo, da je v 19 poskusih le dvakrat zmagala v gosteh, in zanimivo, Slovenija novembra še nikoli ni zmagala z več kot golom razlike, vseh enajst uspehov so dosegli z izidoma 1:0 ali 2:1. »Zdaj nam bo zagotovo lažje igrati s Švico, videli smo, da se z njimi lahko borimo,« napoveduje Žan Vipotnik, slaba jesenska zgodovina ne zanima niti Vanje Drkušića, ki je v gorenjsko meglo in dež prišel s prijetnih 23 stopinj v Barceloni. »Naša aduta sta velika agresivnost in borbenost, zagotovo od tega ne bomo odstopali. Če že, bomo v Ljudskem vrtu še bolj agresivno krenili proti Švicarjem,« je nabrušen slovenski branilec, ki bo ob kaznovanih Davidu Zecu in Eriku Janži skoraj zagotovo znova zaigral od prve minute v osrčju obrambe.

Gol Prša še skeli

Slovenija ga bo potrebovala, če bo želela ponoviti največje jesenske dosežke. Nepozabnemu okroglemu usnju Igorja E. Berganta v Kijevu in še prej golu Milenka Aćimovića s sredine igrišča je sledil preboj na zgodovinsko EP 2000, tudi vozovnico za SP 2002 so potrdili jeseni proti Romuniji. Niso bili daleč niti dve leti kasneje, ko so Slovenci iz Zagreba prinesli ugoden remi z 1:1, nato pa po golu Dada Prša klonili proti Hrvatom, ki so večino tekme odigrali brez izključenega Igorja Tudorja …

Takole so se Andraž Šporar, Petar Stojanović in Benjamin Verbič veselili preboja na euro 2024. FOTO: Leon Vidic

V Ljudskem vrtu se je pisala še ena izjemna zgodba, tokrat z Rusijo na drugi strani igrišča in Zlatkom Dedićem, ki je kot Kekov džoker dobil mesto med slovenskimi nogometnimi junaki ob preboju na mundial v Južni Afriki 2010. Nato je sledila reprezentančna selitev v Stožice in bolj ali manj neuspešni poskusi, da ujamejo jesensko čarovnijo, vse do Kazahstana in eura 2024. Zdaj se Boštjan Cesar kot selektor z jasno misijo vrača v Maribor: vstopnice za veliko tekmovanje še niso na mizi, veliko boljše izhodišče v žrebu, morda pa tudi skupina A lige narodov, pač. Dovolj, da v petek ob 20.45 od prvega žvižga odločno krenejo po zmago.