Od raka na ščitnici do kolajne: plezalka Lučka Rakovec na stopničkah v Franciji

Slovenska športna plezalka Lučka Rakovec je osvojila bronasto kolajno na evropskem prvenstvu v težavnosti v francoskem Lavalu. Finale si je z osmim mestom zagotovila tudi Mia Krampl, ki je na koncu osvojila peto mesto.

Petindvajsetletna Ljubljančanka Rakovec je v finale napredovala s četrtim izhodiščem. V finalu pa dosežek izboljšala ter osvojila bron. To je drugo odličje Rakovec na članskih prvenstvih stare celine, potem ko je leta 2019 kot še osemnajstletnica na prvenstvu v Edinburgu osvojila naslov evropske prvakinje v težavnosti.

Hči kranjskega župana Matjaža Rakovca je zaradi raka na ščitnici izgubila dve sezoni, leta 2025 se je vrnila na tekmovalne stene. Novembra 2023 so ji diagnosticirali raka, po operaciji pa se je uspešno vrnila na tekmovanje in se v Lavalu prvič po bolezni zavihtela na stopničke na velikih članskih mednarodnih tekmovanjih ter znova dokazala, da sodi v sam svetovni vrh.

Rakovec, ki je pred odhodom v Francijo celo dvomila, ali bo sploh lahko nastopila na prvenstvu stare celine, je bila s tretjim dosežkom najboljša Slovenka že v kvalifikacijah. V dopoldanskem polfinalu je bila četrta in še enkrat dokazala, da je treba nanjo resno računati. Postavila je višino 43+. V finalu pa je z višino 51+ prepričljivo prevzela vodstvo ter letvico postavila do takrat daleč najvišje. Njen dosežek sta izboljšali le Belgijka Heloise Doumont, ki je dosežek Slovenke popravila za pol giba z višino 52, in zmagovalka, Britanka Erin McNiece, ki je evropska prvakinja postala z osvojenim vrhom. Dvaindvajsetletna plezalka iz Chesterfielda je vodila že po kvalifikacijah in polfinalu.

Med osem finalistk se je prebila tudi Mia Krampl, ki je finale ujela z osmim dosežkom. Z višino 42+ je na koncu osvojila peto mesto. Lucija Tarkuš je na devetem mestu ostala tik pred vrati finala, od najboljše osmerice v Evropi jo je ločilo le pol giba (38). Tarkuš je sicer splezala dovolj za finale, a njenega dosežka niso priznali, saj je prekoračila dovoljeni čas šestih minut v steni. Svetovna podprvakinja v težavnosti Rosa Rekar, za katero je zelo konstantna sezona s tremi uvrstitvami med najboljših pet na tekmah svetovnega pokala, je v polfinalu svojega prvega članskega EP povsem odpovedala. Višina 23+ je zadostovala za skromno 20. mesto med 24 polfinalistkami.

Finale v moški konkurenci je minil brez slovenske udeležbe. Najboljši Slovenec Luka Potočar, ki je v kvalifikacijah zasedel deseto mesto, se ni znašel v polfinalu. Odnehal je že v spodnjem delu smeri, kot deset drugih tekmovalcev se je ujel v past ter padel na višini 19+. Jeseničan, ki je pred štirimi leti v Münchnu osvojil srebro, je letošnje prvenstvo stare celine končal na 15. mesto. Drugi Slovenec Samo Golob je končal že v kvalifikacijah na 48. mestu skupno 62 tekmovalci. Španec Alberto Gines Lopez je z višino 40+ postal evropski prvak v težavnosti v moški konkurenci. Italijan Giovanni Placci (višina 36) je bil drugi, Sam Avezou iz Francije (višina 33+) pa tretji.

Karavana se bo preselila v Slovenijo, ko bo v Kopru 4. in 5. septembra tekma svetovnega pokala oziroma po novem svetovne serije v težavnosti. Na domači tekmi v Kopru bo nastopila tudi najboljša slovenska plezalka Janja Garnbret. Vrnitev šampionke in kolajna Rakovec sta tudi povabilo navijačem in ljubiteljem plezanja prvi septembrski konec tedna na Obalo.