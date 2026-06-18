  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ŠAH

Od sekundanta do šampiona: zgodba 19-letnega Madaminova

V Hongkongu začetek atraktivnega svetovnega ekipnega prvenstva v hitrih disciplinah.
Mukhiddin Madaminov je pripravil veliko presenečenje. FOTO: Wikipedia Commons
Mukhiddin Madaminov je pripravil veliko presenečenje. FOTO: Wikipedia Commons
Matej Šebenik
 18. 6. 2026 | 06:40
2:49
A+A-

Tretja izvedba močnega turnirja v uzbekistanski prestolnici Taškent je po lanski zmagi Indijca Praggnanandhe letos ponovno ustoličila domačega zmagovalca. Povsem nepričakovano je to uspelo najmlajšemu in najnižje rangiranemu udeležencu, 19-letnemu Muhidinu Madaminovu, ki je za seboj pustil številna neprimerno bolj renomirana imena, med njimi tudi dva predstavnika najboljše deseterice svetovne ratinške lestvice in nekdanjega izzivalca svetovnega prvaka. Madaminov je sicer poznan kot sekundant zmagovalca letošnjega kandidatskega turnirja Javohirja Sindarova in je dobil priložnost za nastop na glavnem turnirju šele potem, ko je slednji odpovedal svoj nastop. Ne glede na dejstvo, da njegov trenutni rating ne dosega niti znamke 2600, se je zelo samozavestno podal v turnir, pred začetkom katerega ga je marsikdo avtomatično videl na zadnjem mestu. S prodorno igro je dva poraza nadoknadil s štirimi zmagami, med katerimi zagotovo izstopata tisti proti Rusu Janu Nepomnjačiju in Azerbajdžancu Šakrijarju Mamedžarovu.

Šah FOTO: Šah
Šah FOTO: Šah

Čeprav je v zadnjem krogu zapravil priložnost, da se z zmago nad Američanom Hansom Niemannom zavihti na samostojno prvo mesto, se je z nezmanjšano intenzivnostjo lotil tudi hitropoteznega podaljška, v katerem se je pomeril še z enim velikim presenečenjem turnirja, rojakom Šamsidinom Vohidovom. Kljub odsotnosti aktualnega izzivalca svetovnega prvaka Sindarova ter neprepričljivim predstavam glavnega ratinškega favorita Nodirbeka Abdusattorova, ki je s polovičnim izkupičkom končal šele na šestem mestu, so domačini vseeno prišli do dvojne zmage, to pa potrjuje širok izbor kakovostih igralcev, ki ga premorejo in zaradi katerega bodo zagotovo eni glavnih favoritov na septembrski olimpijadi na svojih tleh.

Številni igralci so se iz uzbekistanske prestolnice podali neposredno v Hongkong, kjer se je včeraj začelo svetovno ekipno prvenstvo v pospešenem in hitropoteznem šahu. Četrta izvedba prestižnega tekmovanja pod okriljem Svetovne šahovske federacije (FIDE) je ponovno privabila številne največje zvezdnike svetovnega šaha z Magnusom Carlsenom na čelu. Norvežan je ob Fabianu Caruani, Wesleyu So-ju, Maximu Vachier Lagravu in drugih del favorizirane ekipe WR Chess nemško-ruskega poslovneža Wadima Rosensteina.

Črni na potezi.

Mamedžarov – Madaminov, Taškent 2026 Zakaj je bila zadnja poteza belega, 33.Df4, velika napaka?

REŠITEV: Po 33…Tc4! 34.T7a2 Db3 35.Ta3 Db4 bela dama ostane brez primernega polja za umik in črni je prišel do odločilne materialne prednosti.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Mukhiddin MadaminovšahMagnus CarlsenMatej Šebeniksvetovno prvenstvošahovski komentarsvetovni prvakŠahovska zveza Slovenije
ZADNJE NOVICE
07:40
Bulvar  |  Glasba in film
NOVI DUET

Jasna Kuljaj močno presenetila! V tej vlogi je še niste videli

Iz nepričakovanega izziva je nastala pesem, ki bo kmalu dobila tudi videospot.
Roman Turnšek18. 6. 2026 | 07:40
07:40
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Napaka, ki jo pri žaru dela večina: ni vseeno, katero oglje uporabite

Bukovo je prava izbira, če potrebujemo visoke temperature, za dolgotrajno peko pa uporabimo cerovo, ki brez dodajanja lahko gori tudi do deset ur.
Alenka Kociper18. 6. 2026 | 07:40
07:30
Šport  |  Odmevi
MAMA KRALJICA, SIN PRVAK

Vinska reprezentanca: ko slovensko vino, nogomet in tradicija osvojijo Evropo

Pripravili so sprejem za Erazma Kosa, člana naše zlate vinske reprezentance. Mladi vinogradnik in nogometaš je ponos Občine Križevci in celotne Prlekije.
18. 6. 2026 | 07:30
07:20
Novice  |  Slovenija
PROMET

Utripajoče luči, radarji in sirene: nova orožja proti vožnji v napačno smer

Vzroki za vožnjo v nasprotno smer so zelo različni; napredne tehnične rešitve za preprečitev tovrstnih dejanj.
Gašper Boncelj18. 6. 2026 | 07:20
07:10
Novice  |  Slovenija
NA SODIŠČU

Bivši direktor policije pritiskal na sindikaliste?

Anton Olaj očitke zanika, pravi, da jim je celo dvignil plače. Tožilstvo mu očita tudi zlorabo uradnega položaja.
Tomica Šuljić18. 6. 2026 | 07:10
07:00
Lifestyle  |  Izlet
POZNOANTIČNA KULTURA

Kam ta konec tedna? V Ajdovščini prav poseben festival

Letošnja tema so športne igre.
18. 6. 2026 | 07:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
ZDRAVJE

Poškodba zadnjih stegenskih mišic: dogaja se tudi rekreativcem

Poškodba zadnjih stegenskih mišic, v športnem žargonu pogosto imenovanih »hamstringi«, je ena najpogostejših med športniki in fizično aktivnimi posamezniki.
Promo Slovenske novice15. 6. 2026 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLITEV

Nove zaposlitvene možnosti na Ministrstvu za pravosodje

Izbira poklica spada med pomembnejše odločitve v življenju.
Promo Slovenske novice15. 6. 2026 | 10:13
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Zakaj izgubljamo bitko že v prvih urah?

Kibernetskega napada ne moremo vedno preprečiti. Lahko pa vplivamo na to, ali bo podjetje doživelo obvladljivo motnjo ali resno poslovno krizo.
15. 6. 2026 | 09:56
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Skrivate gotovino na zgornji polici omare? Razmislite o boljših možnostih.

Varčevanje za večino Slovencev še vedno pomeni, da imajo svojo gotovino, namenjeno hudim časom, skrito 'v nogavici', pod posteljo, v težko dostopnem predalu.
Promo Slovenske novice16. 6. 2026 | 11:23
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLITEV

Nove zaposlitvene možnosti na Ministrstvu za pravosodje

Izbira poklica spada med pomembnejše odločitve v življenju.
Promo Slovenske novice15. 6. 2026 | 10:13
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Zakaj izgubljamo bitko že v prvih urah?

Kibernetskega napada ne moremo vedno preprečiti. Lahko pa vplivamo na to, ali bo podjetje doživelo obvladljivo motnjo ali resno poslovno krizo.
15. 6. 2026 | 09:56
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Skrivate gotovino na zgornji polici omare? Razmislite o boljših možnostih.

Varčevanje za večino Slovencev še vedno pomeni, da imajo svojo gotovino, namenjeno hudim časom, skrito 'v nogavici', pod posteljo, v težko dostopnem predalu.
Promo Slovenske novice16. 6. 2026 | 11:23
Promo
Novice  |  Slovenija
POVEZANI

Kaj danes pomeni, da si »out«? Presenetilo vas bo

Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
11. 6. 2026 | 07:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PODJETNIŠTVO

Prelomnica, ki se lahko primerja s Fordovim tekočim trakom

V podkastu Supermoč je Jernej Pirc, direktor BNI Adria, spregovoril o tem, zakaj podjetniki danes za uspeh ne potrebujejo le dobrih idej, temveč predvsem kakovostno podporno okolje, prave ljudi in odprtost za nove tehnologije.
9. 6. 2026 | 08:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NOVA GENERACIJA

Trije milijoni kilometrov: kako je Peugeot razvijal novi motor

Peugeot je novi motor Turbo 100 preverjal v laboratorijih in na cestah, da bi voznikom ponudil več zaupanja pri vsakodnevni vožnji.
16. 6. 2026 | 13:46
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TVEGANO

Čarobne krogle še ni, obstajajo pa zgodnji opozorilni znaki

Mobilne tehnologije, umetna inteligenca in podatki v realnem času spreminjajo način poslovanja, pa tudi prepoznavanje poslovnih tveganj.
16. 6. 2026 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Naprava AED že tretjič v vsako slovensko občino

Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
Promo Slovenske novice17. 6. 2026 | 13:40
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZAUPANJE

Zakaj pacienti iz vse Evrope zaupajo družini Trampuš?

Vsak nasmeh se začne z zaupanjem. Z občutkom, da ste v rokah ljudi, ki razumejo vaš strah, vaše želje in vašo zgodbo.
15. 6. 2026 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Slovenija stoji pred odločitvijo, ki bo zaznamovala naslednje desetletje

Podatki, oblačne storitve, robno računalništvo in kibernetska varnost tvorijo infrastrukturo, od katere je vse bolj odvisno sodobno gospodarstvo.
Promo Slovenske novice11. 6. 2026 | 14:11
Photo
Novice  |  Slovenija
ZDRAVJE

Koliko nas v resnici stane slabo zdravje?

Bolniške odsotnosti, kronične bolezni in staranje prebivalstva vplivajo na kakovost življenja, delovno sposobnost in razvoj gospodarstva.
17. 6. 2026 | 08:00
Promo
Razno
KULTURA

Od cenzurirane biblijske drame do zvočnega razkošja

Zgodbe o svetopisemskem pohlepu in usodni ženski manipulaciji so v zgodovini umetnosti redko naletele na tako oster odpor kot opera Samson in Dalila.
Promo Slovenske novice17. 6. 2026 | 13:50
Promo
Novice  |  Slovenija
RAST

Napaka v prvem letu vas lahko drago stane

Velik del prvega leta podjetništva ne mine v razvoju posla, temveč v administraciji. Obstaja pa način, kako ta čas bistveno skrajšati.
15. 6. 2026 | 13:27
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Edinstveno priznanje za Kristalno palačo

Prvi zlati certifikat DGNB za stavbe v uporabi v Sloveniji potrjuje, da je trajnostna vizija Kristalne palače uspešno prestala preizkus časa.
Promo Slovenske novice17. 6. 2026 | 09:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZGUBA

Po 75. letu se s to težavo srečuje že skoraj polovica

Izguba sluha sodi med najpogostejše spremembe, povezane s staranjem. Pravočasno ukrepanje lahko pomembno izboljša kakovost življenja.
15. 6. 2026 | 08:43
Promo
Novice  |  Slovenija
GOSPODARSTVO

Kakšno Slovenijo želimo zgraditi do leta 2035?

Močno gospodarstvo je eden ključnih pogojev, da lahko država ljudem zagotavlja razvojne priložnosti, kakovostne javne storitve in dolgoročno varnost.
Promo Slovenske novice16. 6. 2026 | 09:52
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Izbrali ste popolno keramiko, kaj pa fuge?

Pri prenovi največ časa namenimo izbiri ploščic, o fugah pa pogosto razmišljamo šele na koncu, čeprav določajo videz in vzdrževanje površin.
12. 6. 2026 | 09:01
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki