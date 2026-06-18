Od sekundanta do šampiona: zgodba 19-letnega Madaminova

Tretja izvedba močnega turnirja v uzbekistanski prestolnici Taškent je po lanski zmagi Indijca Praggnanandhe letos ponovno ustoličila domačega zmagovalca. Povsem nepričakovano je to uspelo najmlajšemu in najnižje rangiranemu udeležencu, 19-letnemu Muhidinu Madaminovu, ki je za seboj pustil številna neprimerno bolj renomirana imena, med njimi tudi dva predstavnika najboljše deseterice svetovne ratinške lestvice in nekdanjega izzivalca svetovnega prvaka. Madaminov je sicer poznan kot sekundant zmagovalca letošnjega kandidatskega turnirja Javohirja Sindarova in je dobil priložnost za nastop na glavnem turnirju šele potem, ko je slednji odpovedal svoj nastop. Ne glede na dejstvo, da njegov trenutni rating ne dosega niti znamke 2600, se je zelo samozavestno podal v turnir, pred začetkom katerega ga je marsikdo avtomatično videl na zadnjem mestu. S prodorno igro je dva poraza nadoknadil s štirimi zmagami, med katerimi zagotovo izstopata tisti proti Rusu Janu Nepomnjačiju in Azerbajdžancu Šakrijarju Mamedžarovu.

Šah FOTO: Šah

Čeprav je v zadnjem krogu zapravil priložnost, da se z zmago nad Američanom Hansom Niemannom zavihti na samostojno prvo mesto, se je z nezmanjšano intenzivnostjo lotil tudi hitropoteznega podaljška, v katerem se je pomeril še z enim velikim presenečenjem turnirja, rojakom Šamsidinom Vohidovom. Kljub odsotnosti aktualnega izzivalca svetovnega prvaka Sindarova ter neprepričljivim predstavam glavnega ratinškega favorita Nodirbeka Abdusattorova, ki je s polovičnim izkupičkom končal šele na šestem mestu, so domačini vseeno prišli do dvojne zmage, to pa potrjuje širok izbor kakovostih igralcev, ki ga premorejo in zaradi katerega bodo zagotovo eni glavnih favoritov na septembrski olimpijadi na svojih tleh.

Številni igralci so se iz uzbekistanske prestolnice podali neposredno v Hongkong, kjer se je včeraj začelo svetovno ekipno prvenstvo v pospešenem in hitropoteznem šahu. Četrta izvedba prestižnega tekmovanja pod okriljem Svetovne šahovske federacije (FIDE) je ponovno privabila številne največje zvezdnike svetovnega šaha z Magnusom Carlsenom na čelu. Norvežan je ob Fabianu Caruani, Wesleyu So-ju, Maximu Vachier Lagravu in drugih del favorizirane ekipe WR Chess nemško-ruskega poslovneža Wadima Rosensteina.