Odbojkarji ACH Volleyja začenjajo skupinski del lige prvakov

Slovenski odbojkarski prvaki so ambiciozno vstopili v sezono. Okrepljeni z reprezentančnim jedrom so se prebili skozi kvalifikacijsko sito v ligi prvakov. Z mislijo na glavno nagrado, šest tekem v skupinskem delu, je ACH Volley močno okrepil proračun in igralski kader, v katerem pomembno vlogo igra 39-letni reprezentančni bloker Alen Pajenk.

Kako težka je bila pot do LP?

»Šlo je za eno stopničko na naši poti v tej sezoni, ki smo jo dokaj dobro prestopili. Zdaj se bo šele začelo tisto, za kar smo dva, tri mesece trdo delali in dvigovali formo, da bi se pokazali v čim boljši luči in tudi nekaj naredili. Nočemo biti le opazovalci.«

Vam je prišla pot skozi tri kvalifikacijske kroge v luči pomanjkanja težkih tekem prav?

»Zdaj, ko smo jih uspešno prestali, lahko rečem, da je bilo dobro. Po drugi strani pa tudi ne, to so bili dodatni zahtevni dvoboji za telo in vemo, da vsaka tekma šteje. Če bi naredili več napak na eni ali dveh, zdaj ne bi bili tu. Bilo je stresno. Smo pa videli, kje smo v primerjavi s tujo konkurenco, v domačem prvenstvu te slike ne dobimo.«

Za začetek vas v LP čaka italijanski prvak Trentino.

»Zagotovo igrajo zelo dobro, na začetku so se še malo lovili z novimi igralci. Na vsakem položaju imajo vrhunske odbojkarje, na to se bomo skušali čim bolje pripraviti. Skrivnosti ni, najprej bomo morali zaključiti vse lahke žoge, šele nato lahko z nasprotnimi napadi iščemo priložnosti. Osnova bo močan servis, da jih spravimo stran od mreže.«

V izenačeni skupini z Ziraatom in Toursom vas uvrščajo na četrto mesto.

»Imamo najtežjo možno skupino v ligi prvakov, a me to ne moti, želel sem si čim težje tekmece. Proti njim ni lažje, a nekako igraš bolje, iz sebe iztisneš še več. Vseh šest tekem bo odličnih, zgodi pa se lahko marsikaj.«