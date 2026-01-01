  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SMUČARSKI SKOKI

Odličen dan za slovenski šport! Prevc znova slavi, na lestvici prehitel Primoža Peterko

S to zmago je Prevc dosegel že 16. zmago v karieri.
FOTO: Kai Pfaffenbach Reuters
FOTO: Kai Pfaffenbach Reuters
STA, N. P.
 1. 1. 2026 | 16:43
 1. 1. 2026 | 17:22
1:19
A+A-

Slovenski smučarski skakalec Domen Prevc (143 in 141 m, 303,1) je zmagal na tekmi za svetovni pokal v Garmisch Partenkirchnu. Na drugi tekmi novoletne turneje v Nemčiji je bil za vodilnim v pokalu in turneji drugi Avstrijec Jan Hörl (141 in 131,5 m, 287,7), rojak slednjega Stephan Embacher pa tretji (134 in 141,5 m, 287,1). Drugi slovenski finalist Anže Lanišek (128,5 in 135 m, 254,9) je bil 12. Po prvi seriji sta izpadla Žak Mogel (122,5 m, 107), ki je končal na 36. mestu, na 38. pa Rok Oblak (124 m, 106,2). Timi Zajc ni nastopil, bil je diskvalificiran še pred prvo serijo.

S to zmago je Prevc dosegel že 16. zmago v karieri. To je bila 157. zmaga za Slovenijo v tem športu, 99. posamična skakalcev. Tako je na večni slovenski lestvici zmagovalcev zdaj prehitel Primoža Peterko. Pred njima je med skakalci le Peter Prevc s 24 zmagami. Absolutno pa je pred vsemi še Nika Prevc. Slednja je dan prej silvestrsko slavje s peto zmago v sezoni in skupno svojo 27. posamično v svetovnem pokalu zabeležila prav tako v Garmischu.

Več iz teme

smučarski skokiTimi ZajcDomen PrevcAnže LanišekPeter PrevcNika PrevcGarmisch-PartenkirchenPrimož Peterka
ZADNJE NOVICE
18:43
Šport  |  Tekme
SMUČARSKI SKOKI

Veter, premori in napetost: Vodan na stopničkah, Prevc danes zadaj

Prva serija se je zaradi spremenljivega vetra, ki je mestoma zelo močan, zaradi številnih premorov zelo vlekla.
1. 1. 2026 | 18:43
18:28
Novice  |  Slovenija
VOŠČILA

Od Golobove urgence do kratkega Jana Plestenjaka: takšne so želje znanih Slovencev ob novem letu

Predsednica Nataša Pirc Musar stavi na moč dejanj, estrada pa na moč src.
Kaja Grozina1. 1. 2026 | 18:28
18:17
Novice  |  Kronika  |  Doma
PESNICA

Pri Mariboru izgubil oblast nad vozilom, končalo se je tragično

V neposredni bližini krožnega križišča je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom.
1. 1. 2026 | 18:17
17:47
Lifestyle  |  Praznično
BOŽIČKOVANJE

Tradicionalni božični sejem v Cerkvenjaku: od vožnje s kočijo do prleške gibanice in kuhančka

V preddverju oz. avli Kulturnega doma Cerkvenjak pa so potekale delavnice za otroke.
1. 1. 2026 | 17:47
17:34
Novice  |  Slovenija
ROJENA V LJUBLJANI

Prvi otrok leta 2026 v Sloveniji je deklica Sara, rodila se je dve minuti po polnoči

Prvi deček v letošnjem letu se je rodil ob 1.40 v Brežicah.
1. 1. 2026 | 17:34
17:32
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NESREČA PRI ŠPORTU

39-letni Slovenec skočil z gore in umrl

Na tem območju so dokaj pogoste nesreče s smrtnim izidom.
1. 1. 2026 | 17:32

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki