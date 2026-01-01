Odličen dan za slovenski šport! Prevc znova slavi, na lestvici prehitel Primoža Peterko

Slovenski smučarski skakalec Domen Prevc (143 in 141 m, 303,1) je zmagal na tekmi za svetovni pokal v Garmisch Partenkirchnu. Na drugi tekmi novoletne turneje v Nemčiji je bil za vodilnim v pokalu in turneji drugi Avstrijec Jan Hörl (141 in 131,5 m, 287,7), rojak slednjega Stephan Embacher pa tretji (134 in 141,5 m, 287,1). Drugi slovenski finalist Anže Lanišek (128,5 in 135 m, 254,9) je bil 12. Po prvi seriji sta izpadla Žak Mogel (122,5 m, 107), ki je končal na 36. mestu, na 38. pa Rok Oblak (124 m, 106,2). Timi Zajc ni nastopil, bil je diskvalificiran še pred prvo serijo.

S to zmago je Prevc dosegel že 16. zmago v karieri. To je bila 157. zmaga za Slovenijo v tem športu, 99. posamična skakalcev. Tako je na večni slovenski lestvici zmagovalcev zdaj prehitel Primoža Peterko. Pred njima je med skakalci le Peter Prevc s 24 zmagami. Absolutno pa je pred vsemi še Nika Prevc. Slednja je dan prej silvestrsko slavje s peto zmago v sezoni in skupno svojo 27. posamično v svetovnem pokalu zabeležila prav tako v Garmischu.