Ojoj, Domen Prevc po zgodovinski zmagi diskvalificiran!

Na tekmi smučarskih skakalcev v Lahtiju je slovenski smučarski skakalec Domen Prevc prišel že do sedme zaporedne zmage v svetovnem pokalu, s katero je matematično potrdil zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala ter bo tako po bratu Petru in sestri Niki postal še tretji član dinastije Prevc z velikim kristalnim globusom. Slovenski smučarski skakalec je tako v dobrem letu dni osvojil vse, kar je v tem športu možno: sprva je na Norveškem postal svetovi prvak, nato je v Planici postavil svetovni rekord, letos pa je sprva na turneji štirih skakalnic dobil zlatega orla, v Nemčiji je postal svetovni prvak v poletih, sezono pa je kronal še z naslovom olimpijskega prvaka v Predazzu. S tem je nasledil brata Petra in sestro Niko, ki sta v preteklosti že dobila skupni seštevek svetovnega pokala.

Šlo je za prestavljeno tekmo iz Ruke, ki jo je odpihnil veter. Slovenski šampion je bil sicer najboljši že na treningu, čeprav mu skakalnica v Lahtiju ne ustreza – še po tekmi na Kulmu je dejal, da bi bil zadovoljen z uvrstitvijo med prvih deset. Danes je dosegel že sedmo zaporedno zmago v svetovnem pokalu, s čimer mu je to uspelo kot prvemu skakalcu v zgodovini. Prav tako je to za Prevca že 14. zmaga v sezoni, rekord s petnajstimi drži njegov brat Peter. V soboto skakalce čaka še ena posamična tekma, za konec dogajanja na Finskem pa sledi še tekma dvojic.