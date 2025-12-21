Ojoj, Luka Dončić je moral predčasno zapustiti parket (VIDEO)

Košarkarji Los Angeles Clippers so v mestnem derbiju severnoameriške lige NBA s 103:88 premagali Los Angeles Lakers, pri katerih zaradi poškodbe celotne tekme ni mogel odigrati slovenski zvezdnik Luka Dončić. Končal je med polčasom, ko je ostal v slačilnici zaradi poškodbe leve mečne mišice. Lakers so zgrešili vseh sedem uvodnih metov in Clippers so v svoji dvorani Intuit Dome v Inglewoodu povedli z 9:0. V nadaljevanju je bil nekoliko bolj razpoložen le LeBron James, ki je dosegel sedem točk, Dončić pa se je med strelce vpisal šele po devetih minutah s prostim metom, a so tekmeci vodili že za 17 točk. V prvih dvanajstih minutah sta bili pri jezernikih učinkovita le James in Dončić, a je slednji zadel le dva od 12 poskusov iz igre ter zgrešil vse štiri trojke.

Clippersi so v nadaljevanju po nerodnem pristanku zaradi zvitega gležnja ostali brez prvega centra Ivice Zubca, vendar držali v rokah zanesljivo vodstvo. Po 19 minutah in 34 sekundah na parketu pa si je levo mečno mišico poškodoval še Luka Dončić in v drugem polčasu ni več stopil v igro. Dotlej je zbral 12 točk, pet skokov in dve podaji, izgubil je štiri žoge. Kawhi Leonard je bil z 31 točkami in 12 skoki prvi strelec domačih, James Harden je dodal 21 točk in 10 podaj, John Collins pa 17 točk in 12 skokov. James je na drugi strani zbral 36 točk, štiri skoke in tri podaje za Lakers. Ti so ostali pri 19 zmagah, Clippers, ena najslabših ekip lige, pa so dosegli sedmo.

Ta čas še ni jasno, kdaj bo lahko Dončić, vodilni strelec lige, znova zaigral. Njegov soigralec Rui Hachimura je zaradi bolečin v dimljah izpustil svoj prvi nastop v sezoni, pričakuje se, da bo odsoten tri do pet dni. Ekipa upa, da se bosta poškodovana Deandre Ayton (levi komolec) in Austin Reaves (leva mečna mišica) kmalu vrnila v igro. Lakers bodo v noči na sredo po slovenskem času proti Phoenixu končali osem tekem dolgo serijo gostovanj.