Ojoj! Tadej Pogačar hudo padel na Vuelti, zvijal se je od bolečine, padel je tudi Roglič (VIDEO)

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) je po grdem padcu v osmi etapi predčasno končal dirko po Španiji. Padec se je zgodil dobrih 30 km pred koncem etape od Pucola do Xeraca (171 km), ki bi morala biti za kandidate v skupnem seštevku precej mirna.

Pogačar je bil povsem na levem robu ceste, nato pa ga je zaneslo v desno, kjer se je naslonil na enega od kolesarjev in grdo padel čez krmilo. Takoj je bilo jasno, da jo je 27-letnik huje skupil, potem ko se je prijel za okrvavljeno ramo. Nekaj ran je imel tudi po obrazu in komolcu. Zdravstvena služba ga je z reševalnim vozilom, v katerega je splezal sam, odpeljala v bližnjo bolnišnico.

Že prej v današnji etapi je padel tudi Primož Roglič, a jo je veliko bolje odnesel kot Pogačar. Ima majhno prasko oziroma strganino na dresu.

V skupno vodstvo je napredoval Španec Enric Mas, ki ima pred drugouvrščenim Slovencem Primožem Rogličem natanko minuto naskoka, na tretjem mestu je zdaj Avstrijec Felix Gall. Na robu deseterice je mladi Slovenec Jakob Omrzel. Današnja etapa z le enim kategoriziranim klancem se bo končala v kratkem, pričakovati je sprint glavnine po pred nesrečo Pogačarja relativno mirnem dnevu.