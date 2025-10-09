Okrepitev na Slovence ne bo čakala do ponedeljka

Vzporednice med trenutno reprezentanco Kosova in Slovenijo v formativnih letih so dobro vidne. V petek zvečer (20.45) se bodo Slovenci na stadionu slovitega Fadila Vokrrija v Prištini pomerili s kakovostno zasedbo Francesca Fode, ki si podobno kot Slovenija leta 2002 po desetletju uradno priznanega nogometnega obstoja želi na prvi mundial. Preboju v skupino B lige narodov in uspehu proti Islandiji je sledila še zmaga nad Švedsko in zdaj Kosovo v izenačeni kvalifikacijski skupini čuti priložnost za presenečenje. V boj s Slovenci se gostitelji odpravljajo okrepljeni, neposrednim tekmecem Švicarjem so speljali velikega talenta.
25 milijonov evrov je po portalu Transfermarkt vreden napadalec Juventusa Edon Zhegrova.
Med nogometnimi navdušenci trenutno 91. reprezentanca sveta ne zbuja strahu in tudi ne spoštovanja, ki si ga z rezultati v zadnjem obdobju nedvomno zasluži. Mlada reprezentanca Kosova prihaja v najboljša nogometna leta, nosilci igre in glavni zvezdniki igrajo pomembne vloge v bundesligi in serie A, še bolj jih žene nacionalni naboj, saj ponekod, posebej v Srbiji in Romuniji, na Kosovo še vedno gledajo kot na državo, ki si tega statusa ne zasluži. V nogometu na srečo več kot politika šteje znanje v igri z žogo in tega Kosovu ne primanjkuje.
Selektor Murat Yakin je Hajdarija dolgo snubil in mu obljubljal priložnosti v prihodnosti, na koncu je potegnil kratko. Primer Hajdarija je podoben primeru Erika Kozjeka, ki je pred poletjem Sloveniji dal košarico in izbral avstrijski potni list. »Ne moremo vplivati na njegovo odločitev, za nas bodo vedno igrali nogometaši, ki si to v tistem trenutku zaslužijo, nihče ne bo igral le za to, da bi zaigral in ostal pri nas,« sta Yakin in Matjaž Kek na enak način pojasnjevala odločitvi, ki sta Sloveniji in Švici »odnesli« velika talenta.
Mediji na Kosovu so prepričani, da bo Hajdari, ki se je reprezentanci prvič pridružil šele ta teden, v petek igral v prvi postavi. Na stadionu Fadila Vokrrija – najboljši nogometaš v zgodovini Kosova in nekdanji napadalec Partizana ter Fenerbahčeja je bil od 2008 do smrti 2018 tudi predsednik nogometne zveze – Hajdarija ob debiju čaka glasen aplavz, preden se bo posvetil boju z Benjaminom Šeškom.
Proti reprezentanci Kosova te podcenjevanje hitro lahko drago stane, posebej na domačem igrišču je zahteven in trdoživ tekmec. Slovenija bo potrebovala vse zvijače in tudi nekaj sreče, da iz bunkerja v Prištini v Ljubljano odnese glavno nagrado.