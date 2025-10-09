  • Delo d.o.o.
NOGOMET

Okrepitev na Slovence ne bo čakala do ponedeljka

Branilec Albian Hajdari je zavrnil Švico in izbral Kosovo.
Nejc Grilc
 9. 10. 2025 | 07:10
4:09
Vzporednice med trenutno reprezentanco Kosova in Slovenijo v formativnih letih so dobro vidne. V petek zvečer (20.45) se bodo Slovenci na stadionu slovitega Fadila Vokrrija v Prištini pomerili s kakovostno zasedbo Francesca Fode, ki si podobno kot Slovenija leta 2002 po desetletju uradno priznanega nogometnega obstoja želi na prvi mundial. Preboju v skupino B lige narodov in uspehu proti Islandiji je sledila še zmaga nad Švedsko in zdaj Kosovo v izenačeni kvalifikacijski skupini čuti priložnost za presenečenje. V boj s Slovenci se gostitelji odpravljajo okrepljeni, neposrednim tekmecem Švicarjem so speljali velikega talenta.

25 milijonov evrov je po portalu Transfermarkt vreden napadalec Juventusa Edon Zhegrova.

Med nogometnimi navdušenci trenutno 91. reprezentanca sveta ne zbuja strahu in tudi ne spoštovanja, ki si ga z rezultati v zadnjem obdobju nedvomno zasluži. Mlada reprezentanca Kosova prihaja v najboljša nogometna leta, nosilci igre in glavni zvezdniki igrajo pomembne vloge v bundesligi in serie A, še bolj jih žene nacionalni naboj, saj ponekod, posebej v Srbiji in Romuniji, na Kosovo še vedno gledajo kot na državo, ki si tega statusa ne zasluži. V nogometu na srečo več kot politika šteje znanje v igri z žogo in tega Kosovu ne primanjkuje.

Sploh ne potem, ko so tik pred tekmo s Slovenijo ujeli veliko ribo. Obetavni 22-letni osrednji branilec Albian Hajdari je poleti zbudil zanimanje iz lig velike peterice, zložil kovčke v Luganu in odšel v Hoffenheim, kjer se je dobro znašel. Pri privajanju mu je pomagal rojak Leon Avdullahu, ki je nekaj tednov prej v Nemčijo prišel iz Basla, Hajdari mu je sledil tudi pri reprezentančni odločitvi. »Dolgo časa sem tehtal, kako izbrati, na koncu pa je odločilo srce. Kosovo je majhna država, a zame je največja na svetu in komaj čakam, da zaigram zanjo,« je Hajdari navdušil kosovsko nogometno občinstvo in razočaral Švicarje, ki so v njem videli potencialnega nosilca igre za naslednje desetletje.

Kek in Yakin složna

Selektor Murat Yakin je Hajdarija dolgo snubil in mu obljubljal priložnosti v prihodnosti, na koncu je potegnil kratko. Primer Hajdarija je podoben primeru Erika Kozjeka, ki je pred poletjem Sloveniji dal košarico in izbral avstrijski potni list. »Ne moremo vplivati na njegovo odločitev, za nas bodo vedno igrali nogometaši, ki si to v tistem trenutku zaslužijo, nihče ne bo igral le za to, da bi zaigral in ostal pri nas,« sta Yakin in Matjaž Kek na enak način pojasnjevala odločitvi, ki sta Sloveniji in Švici »odnesli« velika talenta.

Mediji na Kosovu so prepričani, da bo Hajdari, ki se je reprezentanci prvič pridružil šele ta teden, v petek igral v prvi postavi. Na stadionu Fadila Vokrrija – najboljši nogometaš v zgodovini Kosova in nekdanji napadalec Partizana ter Fenerbahčeja je bil od 2008 do smrti 2018 tudi predsednik nogometne zveze – Hajdarija ob debiju čaka glasen aplavz, preden se bo posvetil boju z Benjaminom Šeškom.

Sloveniji bi se Kosovo lahko zoperstavilo s postavitvijo 4-3-3, v vratih je zanesljivi vratar Sassuola Arijanet Murić, pomembno vlogo na sredini igrišča ima steber igre Elvis Rexhbecaj, ki četrto leto uspešno igra za Augsburg v bundesligi, v napadu bosta nevarna izkušeni Vedat Muriqi in prvi zvezdnik moštva Edon Zhegrova, ki je poleti za dobrih 15 milijonov evrov prestopil iz Lilla v Juventus. Zhegrova je marca 2018 na prijateljski tekmi z Madagaskarjem z 18 leti in 11 meseci postal najmlajši strelec Kosova v zgodovini, danes pa je občasno kontroverzni napadalec osrednji adut reprezentance. Enajsterico ob igrišču uspešno vodi nekdanji avstrijski selektor Foda, ki je na klopi nasledil Slovenca Primoža Gliho.

Proti reprezentanci Kosova te podcenjevanje hitro lahko drago stane, posebej na domačem igrišču je zahteven in trdoživ tekmec. Slovenija bo potrebovala vse zvijače in tudi nekaj sreče, da iz bunkerja v Prištini v Ljubljano odnese glavno nagrado. 

Nejc Grilc9. 10. 2025 | 07:10
6. 10. 2025 | 08:56
